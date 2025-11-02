Dárdai BencebundesligaPaul SimonisWolfsburg

Dárdai Bencét megint levegőnek nézte az edzője, áll a bál a Wolfsburg csapatánál + videó

A német labdarúgó-bajnokság kilencedik fordulójának vasárnapi játéknapján a Wolfsburg hazai pályán 3-2-re kikapott a Hoffenheimtől. A Wolfsburg gödörben van, de Paul Simonis, a gárda holland vezetőedzője nem számít Dárdai Bence játékára.

2025. 11. 02. 22:36
A Wolfsburg vasárnap hazai pályán a Hoffenheim ellen is elbukott Fotó: HASAN BRATIC Forrás: Hasan Bratic
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Wolfsburg 1-0-ra vezetett a Hoffenheim ellen, de a vendégek 2-1-re fordítottak, 2-2 után pedig újra betaláltak, és 3-2-es győzelmükkel elvitték a három pontot. A Wolfsburg csak a 12. helyen áll a tabellán, a kilenc fordulóban cspán nyolc pontot szerzett (két győzelem, két döntetlen, öt vereség). Paul Simonis ezúttal sem számított Dárdai Bence játékára. A 19 éves középpályás a bajnokságban kilenc forduló alatt csupán harmincnégy percet töltött a pályán, az előző játéknapon a Hamburg otthonában aratott 1-0-s győzelemkor ennyi időre cserélték be. Ám az a wolfsburgi siker a jelek szerint csak rövid fellángolás volt, a csapat a legutóbbi hat Bundesliga-meccséből ötöt elbukott, és 13 mérkőzés óta nyeretlen hazai pályán a bajnokságban.

Dárdai Bence (balra) a lefújás után Hamburgban, ahol „kivételesen” nyert a Wolfsburg
Dárdai Bence (balra) a lefújás után Hamburgban, ahol „kivételesen” nyert a Wolfsburg Fotó: MARCUS BRANDT / DPA

Dárdai Bencét nem lehet hibáztatni a Wolfsburg vesszőfutásáért

Nem mellesleg a Wolfsburg kedden otthon esett ki a kupából a másodosztályú Kieltől elszenvedett 1-0-ás vereséggel, Dárdai Bence azon a meccsen a 89. percben állhatott be, de Simonis ezzel is inkább megalázta, mint játéklehetőséget adott volna neki.

A vasárnapi meccs előtt a Wolfsburg szurkolói at északi lelátón transzparenssel fogadták a csapatot, felszólítva a játékosokat, hogy harcoljanak a klubért és a városért. Az újabb vesztes csata után pedig hatalmas füttykoncertet rendeztek. A vezetőség ugyanakkor azt közölte, hogy pénteken a Werder Bremen elleni idegenbeli meccsen is Paul Simonis ül a kispadon, hiába vizionálják már sokan a tréner menesztését. Ugyanakkor a Bild szerint nemcsak Simonis, hnaem az őt egyelőre védő Sebastian Schindzielorz sportigazgató állása sem biztos már.

 

Bundesliga, 9. forduló:

Köln–Hamburg 4-1 (1-0)
Wolfsburg–Hoffenheim 2-3 (1-1)

szombaton játszották:
Bayern München–Bayer Leverkusen 3-0 (3-0)
RB Leipzig–Stuttgart 3-1 (1-0)
Union Berlin–Freiburg 0-0
Mainz–Werder Bremen 1-1 (1-0)
St. Pauli–Borussia Mönchengladbach 0-4 (0-2)
Heidenheim–Eintracht Frankfurt 1-1 (1-0)

pénteken játszották:
Augsburg–Borussia Dortmund 0-1 (0-1)

A tabella:

1. Bayern München 9 33-4 27 pont
2. RB Leipzig 9 19-10 22
3. Borussia Dortmund 9 15- 6 20
4. Stuttgart 9 14-10 18
5. Bayer Leverkusen 9 18-14 17
6. Hoffenheim 9 18-15 16
7. Köln 9 16-12 14
8. Eintracht Frankfurt 9 22-19 14
9. Werder Bremen 9 13-17 12
10. Union Berlin 9 11-15 11
11. Freiburg 9 11-13 10
12. Wolfsburg 9 11-16 8
13. Hamburg 9 8-15 8
14. Augsburg 9 12-21 7
15. St. Pauli 9 8-18 7
16. Mönchengladbach 9 10-18 6
17. Mainz 9 10-17 5
18. Heidenheim 9 8-17 5


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekirodalom irodalom

Egy kis irodalom

Bayer Zsolt avatarja

A mai világban, amikor nem lehet nyugodtan lenni a politika zajától, hasznos és jóleső lehet egy kis irodalom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu