Dárdai Bencét megint levegőnek nézte az edzője, áll a bál a Wolfsburg csapatánál + videó

A Wolfsburg 1-0-ra vezetett a Hoffenheim ellen, de a vendégek 2-1-re fordítottak, 2-2 után pedig újra betaláltak, és 3-2-es győzelmükkel elvitték a három pontot. A Wolfsburg csak a 12. helyen áll a tabellán, a kilenc fordulóban cspán nyolc pontot szerzett (két győzelem, két döntetlen, öt vereség). Paul Simonis ezúttal sem számított Dárdai Bence játékára. A 19 éves középpályás a bajnokságban kilenc forduló alatt csupán harmincnégy percet töltött a pályán, az előző játéknapon a Hamburg otthonában aratott 1-0-s győzelemkor ennyi időre cserélték be. Ám az a wolfsburgi siker a jelek szerint csak rövid fellángolás volt, a csapat a legutóbbi hat Bundesliga-meccséből ötöt elbukott, és 13 mérkőzés óta nyeretlen hazai pályán a bajnokságban.

Dárdai Bence (balra) a lefújás után Hamburgban, ahol „kivételesen” nyert a Wolfsburg Fotó: MARCUS BRANDT / DPA

Dárdai Bencét nem lehet hibáztatni a Wolfsburg vesszőfutásáért

Nem mellesleg a Wolfsburg kedden otthon esett ki a kupából a másodosztályú Kieltől elszenvedett 1-0-ás vereséggel, Dárdai Bence azon a meccsen a 89. percben állhatott be, de Simonis ezzel is inkább megalázta, mint játéklehetőséget adott volna neki.

A vasárnapi meccs előtt a Wolfsburg szurkolói at északi lelátón transzparenssel fogadták a csapatot, felszólítva a játékosokat, hogy harcoljanak a klubért és a városért. Az újabb vesztes csata után pedig hatalmas füttykoncertet rendeztek. A vezetőség ugyanakkor azt közölte, hogy pénteken a Werder Bremen elleni idegenbeli meccsen is Paul Simonis ül a kispadon, hiába vizionálják már sokan a tréner menesztését. Ugyanakkor a Bild szerint nemcsak Simonis, hnaem az őt egyelőre védő Sebastian Schindzielorz sportigazgató állása sem biztos már.