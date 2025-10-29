Dárdai Bencét ismét megalázták – már téma a Wolfsburg edzőjének a menesztése

Némi mentség a Wolfsburg újabb kudarcára, hogy a Kiel elleni Német Kupa-meccsen a 36. percben emberhátrányba került Seelt kiállítsa miatt. A vendégek ezután hamar, a 42. percben betaláltak Bernhardsson révén, több gól nem is esett, ezzel a találattal nyert 1-0-ra a másodosztályú Kiel. Dárdai Bence csak a 90. percben állt be csereként.

Dárdai Bencét is megviseli a Wolfsburg mélyrepülése. A csapat kieset a Kiel ellen a Német Kupából, Paul Simonis edző állása veszélyben Fotó: SWEN PFORTNER / DPA

A német sajtó ennek dacára nem kíméli a Wolfsburgot. A Welt szerint „a csapat hosszú szakaszokon ötlettelenül, elképzelés nélkül játszott”, míg a Kicker arról írt, hogy „mentálisan üres, taktikai elképzelés nélküli” benyomást keltett.

Megbocsáthatatlan hibák a Kiel ellen a Német Kupában

A csapat fiatal, 40 éves vezetőedzője, Paul Simonis nem próbálta szépíteni a történteket.

– Számomra megbocsáthatatlan, hogy ilyen hibákat elkövessünk – mondta a sajtótájékoztatón.

A sportigazgató, Peter Christiansen szokatlanul őszintén fogalmazott:

– Olyan szakaszban vagyunk, amikor önkritikusnak kell lennünk. Nem hozzuk azokat az eredményeket, amelyeket szeretnénk.

Majd keményen hozzátette:

A rotáció ideje most véget ért. Mindenkinek volt lehetősége bizonyítani – némelyek sikeresebben, mint mások.

Vajon Dárdai Bencének ez a mondat reményt jelent, vagy sem?

A Wolfsburg a Bundesligában is gyengélkedik

A kupakudarc csak a jéghegy csúcsa. A Wolfsburg a Bundesligában is gyengén szerepel: a hétvégén ugyan 1-0-ra nyert Hamburgban, de előtte hat meccsen nyeretlen volt – két döntetlent négy vereség követett.

A kapus Marius Müller élesen kritizálta a csapat hozzáállását:

– Ha 70–75 százalékkal, lazán próbálsz játszani, akkor nehéz lesz. Nálunk most túl sok minden megy csak úgy magától. A fordulatot most nagyon koszos, kemény munkával kell elérni. Nem megy tovább maszatolás.

Bűnbánó játékosok, elégedetlen szurkolók. Ez most a Wolfsburg Fotó: SWEN PFORTNER / DPA

Dárdai Bence: a mellőzött tehetség

Személy szerint a Wolfsburg magyar középpályása, Dárdai Bence is nehéz helyzetben van. Dárdai a Kiel ellen csupán a 90. percben állt be csereként. Mire számított Paul Simonis, hogy a 19 éves játékos majd a hosszabbításban megmenti a meccset? Ez inkább újabb jele annak, hogy az edző egyszerűen nem bízik a fiatal játékosban, aki az előző idényben pedig többször jó teljesítményt nyújtott.