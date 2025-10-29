WolfsburgDárdai BencePaul SimonisNémet Kupa

Dárdai Bencét ismét megalázták – már téma a Wolfsburg edzőjének a menesztése

Újabb mélypont. A VfL Wolfsburg a Német Kupa második fordulójában hazai pályán 1-0-ra kikapott a másodosztályú Holstein Kiel csapatától. A Bundesligában is gyengélkedő klubnál nő a feszültség, a német sajtóban már felmerült Paul Simonis edző menesztése. A válság közepette Dárdai Bence helyzete nem változik, továbbra is mellőzik – a Kiel ellen mindössze a 90. percben küldte pályára edzője, amikor a meccs már eldőlt. A kudarc után a vezetők és játékosok is önkritikus, helyenként dühös hangon beszéltek a csapat teljesítményéről.

Magyar Nemzet
2025. 10. 29. 8:26
Paul Simonis nem talál megoldást a Wolfsburg válságára Fotó: SWEN PFORTNER Forrás: DPA
Némi mentség a Wolfsburg újabb kudarcára, hogy a Kiel elleni Német Kupa-meccsen a 36. percben emberhátrányba került Seelt kiállítsa miatt. A vendégek ezután hamar, a 42. percben betaláltak Bernhardsson révén, több gól nem is esett, ezzel a találattal nyert 1-0-ra a másodosztályú Kiel. Dárdai Bence csak a 90. percben állt be csereként.

Dárdai Bencét is megviseli a Wolfsburg mélyrepülése. A csapat kieset a Kiel ellen a Német Kupából, Paul Simonis edző állása veszélyben
Dárdai Bencét is megviseli a Wolfsburg mélyrepülése. A csapat kieset a Kiel ellen a Német Kupából, Paul Simonis edző állása veszélyben Fotó: SWEN PFORTNER / DPA

A német sajtó ennek dacára nem kíméli a Wolfsburgot. A Welt szerint „a csapat hosszú szakaszokon ötlettelenül, elképzelés nélkül játszott”, míg a Kicker arról írt, hogy „mentálisan üres, taktikai elképzelés nélküli” benyomást keltett.

Megbocsáthatatlan hibák a Kiel ellen a Német Kupában

A csapat fiatal, 40 éves vezetőedzője, Paul Simonis nem próbálta szépíteni a történteket.

– Számomra megbocsáthatatlan, hogy ilyen hibákat elkövessünk – mondta a sajtótájékoztatón.

A sportigazgató, Peter Christiansen szokatlanul őszintén fogalmazott:

– Olyan szakaszban vagyunk, amikor önkritikusnak kell lennünk. Nem hozzuk azokat az eredményeket, amelyeket szeretnénk.

Majd keményen hozzátette:

A rotáció ideje most véget ért. Mindenkinek volt lehetősége bizonyítani – némelyek sikeresebben, mint mások.

Vajon Dárdai Bencének ez a mondat reményt jelent, vagy sem?

A Wolfsburg a Bundesligában is gyengélkedik

A kupakudarc csak a jéghegy csúcsa. A Wolfsburg a Bundesligában is gyengén szerepel: a hétvégén ugyan 1-0-ra nyert Hamburgban, de előtte hat meccsen nyeretlen volt – két döntetlent négy vereség követett.

A kapus Marius Müller élesen kritizálta a csapat hozzáállását:

– Ha 70–75 százalékkal, lazán próbálsz játszani, akkor nehéz lesz. Nálunk most túl sok minden megy csak úgy magától. A fordulatot most nagyon koszos, kemény munkával kell elérni. Nem megy tovább maszatolás.

Bűnbánó játékosok, elégedetlen szurkolók. Ez most a Wolfsburg
Bűnbánó játékosok, elégedetlen szurkolók. Ez most a Wolfsburg Fotó: SWEN PFORTNER / DPA

Dárdai Bence: a mellőzött tehetség

Személy szerint a Wolfsburg magyar középpályása, Dárdai Bence is nehéz helyzetben van. Dárdai a Kiel ellen csupán a 90. percben állt be csereként. Mire számított Paul Simonis, hogy a 19 éves játékos majd a hosszabbításban megmenti a meccset? Ez inkább újabb jele annak, hogy az edző egyszerűen nem bízik a fiatal játékosban, aki az előző idényben pedig többször jó teljesítményt nyújtott.

Pedig éppen a középpálya kreativitása hiányzik a csapatból, ahol a 19 éves futballista leginkább erősíthetné a gárdát. A döntés ezért a közvélemény szemében nemcsak szakmai, hanem emberi kérdés is lett: miért nem kap esélyt az, aki lendületet hozhatna egy teljesen ötlettelen csapatba?

Ide kívánkozik: Dárdai Bence a Hamburg elleni meccsen kapott először lehetőséget (csereként 34 percet játszott) ebben a szezonban a Bundeligában. Akkor nyert a Wolfsburg...

Paul Simonis vajon meddig marad?

A Wolfsburg darabjaira hullik: kiesés a kupából, rossz bajnoki sorozat, széthulló öltöző és tanácstalan edző. A vezetés látszólag még kitart Simonis mellett, de a kérdés inkább már az: vajon meddig? 

A Wolfsburger Allgemeine Zeitung szerint a sportigazgató nyilatkozata burkolt üzenet az edzőnek: a türelem fogy. Bár Christiansen hivatalosan továbbra is támogatásáról biztosította Paul Simonist:

„Igen, ő az edzőnk, együtt akarunk végigmenni ezen az időszakon”.

De együtt megbukni nyilván nem akar az edzővel.

A Wolfsburg–Kiel (0-1) Német Kupa-meccs összefoglalója:

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

