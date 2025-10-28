Varázslatos Dárdai-megmozdulás után jött a gól, a testvér most más miatt szomorkodhatott + videó

Már a hétvégi, Fortuna Düsseldorf elleni 1-0-s győzelem után is dicséretet kapott Dárdai Márton, aki a keddi kupameccsen is sokat tett azért, hogy a figyelem középpontjába kerüljön.

Dárdai Márton a védekezésből is kivette a részét (Fotó: Andreas Gora/DPA/AFP)

A Hertha BSC a másodosztály harmadik helyén álló, az őt nyolc ponttal megelőző Elversberg ellen aratott bravúros, 2-0-s győzelmet. A hazaiak az egyetlen próbálkozásukkal megszerezték a vezetést az első félidőben, míg a második játékrész első negyedórájának végén a duplázás is összejött: egy jobb oldalról érkező szögletnél a röviden érkező Dárdai nagyon okosan csúsztatta a kapu elé a labdát, amit a csapattársa közelről a gólvonal mögé juttatott.

Dárdai Márton gólpassza:

A 23 éves, 18-szoros magyar válogatott védő nem arról híres, hogy aktívan közreműködik a szerzett gólokban – 120. tétmeccsén egy találat mellett az ötödik gólpasszát jegyezhette fel –, igaz, alapvetően nem is ez a feladata. A mostani megmozdulása kellett a győzelem bebiztosításához, a vendégeknek a szépítés sem jött össze, ráadásul az emberelőnybe került Hertha a ráadásban tizenegyesből megszerezte a harmadik gólját is.

Dárdai Márton testvére nem erről álmodott

Dárdai Bencének már kevesebb oka volt az örömre, bár a Wolfsburg középpályása egymás után a második tétmeccsén kapott lehetőséget – amire május óta nem volt példa a klubcsapatában –, a 89. percben történt becserélése utáni minimális játékidő és csapata kiesése is bosszúságra adott okot. A másodosztályú Kiel az első félidőben emberelőnybe került a hét perc leforgása alatt két sárga lapot összeszedő Jenson Seelt kiállításának köszönhetően, és a játékrész hajrájában tizenegyesből szerzett gól elégnek bizonyult a továbbjutáshoz.