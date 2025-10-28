Német KupaDárdai MártonWolfsburgDÁRDAI BENCEHertha BSC

Varázslatos Dárdai-megmozdulás után jött a gól, a testvér most más miatt szomorkodhatott + videó

A legjobb tizenhat közé jutott a Német Kupában a Hertha BSC, amely a szintén másodosztályú Elversberg 3-0-s legyőzésével ment tovább kedd este. A berliniek sikeréből a végig pályán lévő Dárdai Márton gólpasszal vette ki a részét.

2025. 10. 28. 20:34
Duplán volt oka az örömre Dárdai Mártonnak Fotó: Andreas Gora Forrás: DPA/AFP
Már a hétvégi, Fortuna Düsseldorf elleni 1-0-s győzelem után is dicséretet kapott Dárdai Márton, aki a keddi kupameccsen is sokat tett azért, hogy a figyelem középpontjába kerüljön.

Dárdai Márton a védekezésből is kivette a részét
Dárdai Márton a védekezésből is kivette a részét (Fotó: Andreas Gora/DPA/AFP)

A Hertha BSC a másodosztály harmadik helyén álló, az őt nyolc ponttal megelőző Elversberg ellen aratott bravúros, 2-0-s győzelmet. A hazaiak az egyetlen próbálkozásukkal megszerezték a vezetést az első félidőben, míg a második játékrész első negyedórájának végén a duplázás is összejött: egy jobb oldalról érkező szögletnél a röviden érkező Dárdai nagyon okosan csúsztatta a kapu elé a labdát, amit a csapattársa közelről a gólvonal mögé juttatott.

Dárdai Márton gólpassza:

A 23 éves, 18-szoros magyar válogatott védő nem arról híres, hogy aktívan közreműködik a szerzett gólokban – 120. tétmeccsén egy találat mellett az ötödik gólpasszát jegyezhette fel –, igaz, alapvetően nem is ez a feladata. A mostani megmozdulása kellett a győzelem bebiztosításához, a vendégeknek a szépítés sem jött össze, ráadásul az emberelőnybe került Hertha a ráadásban tizenegyesből megszerezte a harmadik gólját is.

Dárdai Márton testvére nem erről álmodott

Dárdai Bencének már kevesebb oka volt az örömre, bár a Wolfsburg középpályása egymás után a második tétmeccsén kapott lehetőséget – amire május óta nem volt példa a klubcsapatában –, a 89. percben történt becserélése utáni minimális játékidő és csapata kiesése is bosszúságra adott okot. A másodosztályú Kiel az első félidőben emberelőnybe került a hét perc leforgása alatt két sárga lapot összeszedő Jenson Seelt kiállításának köszönhetően, és a játékrész hajrájában tizenegyesből szerzett gól elégnek bizonyult a továbbjutáshoz.

NÉMET KUPA, A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT:

Frankfurt–Borussia Dortmund 1-1 – 11-esekkel: 2-4
Heidenheim–Hamburg 0-1
Hertha BSC (II.)–Elversberg (II.) 3-0
Wolfsburg–Kiel (II.) 0-1

Később:
Augsburg–Bochum (II.) 20.45
Cottbus (III.)–RB Leipzig 20.45 (Tv: Sport1)
Mönchengladbach–Karlsruhe (II.) 20.45
St. Pauli–Hoffenheim 20.45

 

 

