Dárdai szeme világa veszélybe került, a németek megdöbbentek és leborulnak előtte

Kezd kiegyenesedni a Hertha idénye, hiszen a gyenge szezonrajt után a berlini klub a legutóbbi négy meccséből hármat megnyert a Bundesliga 2-ben, amivel stabilizálta a helyét a középmezőnyben – tíz forduló után a nyolcadik helyen áll a német másodosztályban. Legutóbb szombaton a Fortuna Düsseldorf ellen nyert 1-0-ra Dárdai Márton csapata, a kiválóan játszó magyar védőt a hosszabbításban, a 90+8. percben lecserélte az edzője. Ennek pedig megvolt az oka.

Dárdai Márton a szezon legjobb teljesítményét nyújtotta a Hertha legutóbbi meccsén, csak a szeme miatt cserélték le. Fotó: Firo Sportphoto/Ralf Ibing

A németek megdöbbentek azon, hogy Stefan Leitl edző miért hívta le a pályáról Dárdai Mártont, aki a mezőny egyik legjobbja volt és láthatóan nem sérült meg. A helyi lap, a Bz-berlin.de járt utána a dolognak, és kiderült, hogy Dárdai szeme világa forgott veszélyben, ezért kellett lecserélni őt.

– Márton kontaktlencsét visel, és az egyik kicsúszott a helyéről meccs közben. Emiatt már nem látott, ezért cseréltük le – idézte a Hertha edzőjét a német lap. A nem megfelelően beillesztett kontaktlencse egy óvatlan mozdulatban Dárdai szeme világát is veszélyeztethette volna.

Dárdai Márton csúcsteljesítményt nyújtott, a németek így dicsérik

A szerencsétlen eset miatt ugyan le kellett cserélni a magyar válogatott tagját, ám a németek ezzel együtt nem győzik hangsúlyozni, hogy Dárdai Márton kiválóan futballozott. A Bz-berlin.de ki is jelenti, hogy ebben a szezonban most játszotta a legjobb meccsét a 23 éves védő.

Dárdai Márton számai a Hertha–Düsseldorf mérkőzésen:

21 párharcból 16 győztes (76,2 százalék)

a legtöbb labdaérintés a mezőnyben (80)

a legtöbb passz a mezőnyben (61)

A németek idézik Benjamin Webert, a Hertha sportigazgatóját is, aki azt mondta, hogy Dárdai Márton csúcsteljesítményt tett le az asztalra. Ezzel a magyar védő véget vetett az őt ért német kritikáknak, a szezon elején ugyanis élesen bírálták a gyenge formája miatt.