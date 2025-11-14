Budapesten is bajban van Magyar Péter, lázadoznak a Tisza-szigetek

– Az elmúlt hónapokban láthatóan megcsappant a budapesti tiszások aktivitása. Ennek oka, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt elnöksége gyakorlatilag csak erőforrásként használja a szigeteket, de amint valami kérdés, kérés felmerül az aktivisták részéről, mintha a föld nyelte volna el őket – mondta el lapunknak egy, a Tisza-szigetekkel együtt dolgozó forrásunk.

Magyar Péter csak kér a tiszásoktól, de vissza nem nagyon ad Fotó: Csudai Sándor

Hozzátette, egyre kevesebb aktivista hajlandó együttműködni a párt elnökségével.

– Sokan egyszerűen nem akarják elviselni, hogy a Tisza elnöksége diktatórikus módszerekkel igyekszik irányítani a szigeteket. Minden felelősség, munka, feladat az aktivistáké, a babérokat pedig Magyar Péter aratja le

– jelentette ki az informátorunk. Elmondta, a biztosítékot legutóbb az verte ki a Tisza-szigetek tagságának körében, hogy Magyar Péterék irányítottan akarják levezényelni az előválasztást.

– Átláthatatlan lesz a rendszer, demokratikus elemeket nyomokban sem tartalmaz majd, és a végén pedig annak kell nyerni, akit Magyar Péter akar

– tette hozzá az illető. Elmondta, ez a hozzáállás pedig sok, a kormányváltásban és a demokráciában bízó aktivistát elriasztott.

– Először vidéken, most pedig Budapesten kezdenek felszívódni az aktivistáink. Egyszerűen annyi történik, hogy ignorálják a Tisza Párt elnökségének utasításait, és nem vesznek részt semmilyen közösségi rendezvényen

– emelte ki az informátor.