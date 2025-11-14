Budapesten is bajban van Magyar Péter, lázadoznak a Tisza-szigetek

Rendkívüli

Megkezdődött a fővárosi Tisza-szigetek erodálódása. Az elmúlt hónapok sorozatos botrányainak következményeiképp egyre kevésbé motiváltak a budapesti tiszások.

2025. 11. 14. 4:50
– Az elmúlt hónapokban láthatóan megcsappant a budapesti tiszások aktivitása. Ennek oka, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt elnöksége gyakorlatilag csak erőforrásként használja a szigeteket, de amint valami kérdés, kérés felmerül az aktivisták részéről, mintha a föld nyelte volna el őket – mondta el lapunknak egy, a Tisza-szigetekkel együtt dolgozó forrásunk. 

Fotó: Csudai Sándor
Fotó: Csudai Sándor

Hozzátette, egyre kevesebb aktivista hajlandó együttműködni a párt elnökségével. 

– Sokan egyszerűen nem akarják elviselni, hogy a Tisza elnöksége diktatórikus módszerekkel igyekszik irányítani a szigeteket. Minden felelősség, munka, feladat az aktivistáké, a babérokat pedig Magyar Péter aratja le

– jelentette ki az informátorunk. Elmondta, a biztosítékot legutóbb az verte ki a Tisza-szigetek tagságának körében, hogy Magyar Péterék irányítottan akarják levezényelni az előválasztást. 

– Átláthatatlan lesz a rendszer, demokratikus elemeket nyomokban sem tartalmaz majd, és a végén pedig annak kell nyerni, akit Magyar Péter akar

– tette hozzá az illető. Elmondta, ez a hozzáállás pedig sok, a kormányváltásban és a demokráciában bízó aktivistát elriasztott. 

– Először vidéken, most pedig Budapesten kezdenek felszívódni az aktivistáink. Egyszerűen annyi történik, hogy ignorálják a Tisza Párt elnökségének utasításait, és nem vesznek részt semmilyen közösségi rendezvényen

– emelte ki az informátor. 

Amint arról már korábban is beszámoltunk, Magyar Péter információink szerint egyértelmű jelzést fog küldeni a szigettagoknak, hogy ki a megfelelő jelölt a három induló közül, akikre szavazni lehet majd. Ezt igazolta informátorunk Tisza-szigetének koordinátora is, aki az előválasztással kapcsolatos kérdésre válaszolva azt mondta, majd ha eljön az idő, mindenki tudni fogja, kire kell szavaznia.

Magyar Péter ugyan következetesen egyedülálló, demokratikus előválasztási rendszerről beszél a Tisza Pártban, ám belső források szerint valójában minden döntést egyedül hoz meg. A párt képviselőjelöltjeinek kiválasztása így inkább

kirakat-előválasztásnak tűnik, amelyben a szavazás átláthatatlansága és a „biztos káderek” előnyben részesítése garantálja Magyar jelöltjeinek győzelmét.

A Tisza Párt elnöke ugyan a párt elnökségére hivatkozik, de valójában egyedül hozza a döntéseket. Így tesz a képviselőjelöltek esetében is. Magyar Péter azt állítja, hogy 315 jelöltet fognak megversenyeztetni az előválasztás során. Ez azonban még korántsem biztos, úgy tűnik, más körzetekben is lehetnek majd kivételek, mint az ő esetében.

– Könnyen lehet, hogy végül majd csak azokban a körzetekben lesz előválasztás, ahova nem tud biztos kádereket ültetni az elnök – mondta el az informátorunk. Az illető az előválasztás kapcsán kifejtette, egyértelmű lesz, hogy az egyes körzetekben kire kell majd szavazni, a másik két jelölt csak kirakatbábuként lesz jelen.

– Nagyon biztosra mennek. Minden körzetben lesz két rém gyenge és egy erősebb jelölt. A szavazás pedig a Nemzet hangjához hasonlóan teljesen átláthatatlanul zajlik majd, csak a Tisza Világ appon keresztül. Ez garantálja, hogy csak a Magyar Péter által preferált jelöltek nyerhessenek

– állította forrásunk, aki az egész előválasztást egy cirkusznak nevezte.

Mint ismert, a Tisza Párt és Magyar Péter lendülete egyre jobban elfogyott az utóbbi időben, tovább késik a párt képviselőjelöltjeinek bejelentése, jelen állás szerint csak novemberben fog kiderülni, ki lehet az a 106 személy, aki országosan is megméreti magát a kormánypártokkal szemben a 2026-os választásokon. Magyar Péter szerint ennek az az oka, hogy inkább a Nemzet hangja szavazásra akarnak koncentrálni. Lapunk információi szerint ugyanakkor a valóságban a fent leírtaknál sokkal komolyabb oka van a jelöltállítással kapcsolatos újabb kudarcnak. Ez pedig az, hogy a képviselőjelöltek maguk sem akarnak kilépni a fényre, amit a Tisza Párt körül kialakult negatív hangulattal indokolnak.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

