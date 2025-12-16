Tiszás adatszivárgás: Magyar Péter drámai előadásba kezdett a hatósági vizsgálat miatt, de csúnyán elszámolta magát

Szintet lépett a Tisza Világ applikáció adatszivárgási botránya, kiszállt Magyar Péterékhez a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság (NAIH) – derült ki a pártvezér közösségi oldalára kitett, kedd délelőtti bejegyzéséből. Magyar Péter a közfelháborodásra játszik, viszont lapunk megkereste a hatóságot, amely közölte:

nem váratlanul jelent meg a Tisza Pártnál, ők kérték ezt az időpontot.

Péterfalvi Attila, a hatóság elnöke kifejtette: ez egy tervszerű hatósági eljárás, amelyben az adatvédelmi incidenssel kapcsolatban kell információkat és bizonyítékokat gyűjteniük. Megjegyezte, a vizsgálat korábban lett volna, azonban az eredetileg megadott időpont nem felelt meg a pártnak.

Kitért arra is, hogy az incidenst követően a személyes adatok jogellenes nyilvánosságra hozatala miatt a hatóság még külön eljárásokat folytat.

Magyar Péter úgy mártírkodik a NAIH kiszállása miatt, hogy közben ő hívta ki őket időpontra. Fotó: Havran Zoltán

Emlékezetes, először október 6-án az Index írt arról, majdnem húszezer ember adata szivárgott ki a párt Tisza Világ nevű telefonos alkalmazásából. A lap akkor nemcsak a jelentős adatszivárgásról számolt be, hanem arról is, hogy az applikáció kialakításában ukránok is részt vettek. Az adminok, vagyis a telefonos alkalmazás működtetéséért felelős személyek között ugyanis ukrán szakember is szerepelt, aki a PettersonApps nevű ukrán, applikációk fejlesztésével is foglalkozó cégnél dolgozik. A vállalat vezérigazgatója Volodimir Zelenszkij támogatója, és egy civil szervezeten keresztül közreműködhet az ukrán hadsereg drónfejlesztési törekvéseiben.

Az adatszivárgási botrány kirobbanását követő napokban, hetekben több mint harmincezer Tisza-szimpatizáns hagyott fel a telefonos alkalmazás aktív használatával. Az első hullám közvetlenül a botrány október eleji kirobbanása után jelentkezett, a használat második, hullámszerű bezuhanását pedig akkor érzékelték a pártban, amikor kiderült, hogy csupán kitaláció a fideszes kémről szóló magyarázat.

Október 31-én új szintre emelkedett a botrány: kikerült a világhálóra egy gigantikus adattömeg, amely kétszázezer nevet és más adatot tartalmazott, a lista a Tisza Világból szivárgott ki. November 2-án megszólalt Magyar Péter, és azt állította, hogy az applikációt az elindítása óta támadják nemzetközi hekkerek, akik mögött nyilvánvalóan az orosz szolgálatok állnak. Magyar egy nappal később újra megszólalt, akkor ártó szándékú támadást emlegetett, oroszokról azonban már nem ejtett szót.