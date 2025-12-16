Magyar PéterNAIHTisza Párt

Tiszás adatszivárgás: Magyar Péter drámai előadásba kezdett a hatósági vizsgálat miatt, de csúnyán elszámolta magát

Péterfalvi Attila, a hatóság elnöke reagált lapunk megkeresésére.

Magyar Nemzet
2025. 12. 16. 15:14
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szintet lépett a Tisza Világ applikáció adatszivárgási botránya, kiszállt Magyar Péterékhez a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság  (NAIH) – derült ki a pártvezér közösségi oldalára kitett, kedd délelőtti bejegyzéséből. Magyar Péter a közfelháborodásra játszik, viszont lapunk megkereste a hatóságot, amely közölte:

nem váratlanul jelent meg a Tisza Pártnál, ők kérték ezt az időpontot.

Péterfalvi Attila, a hatóság elnöke kifejtette: ez egy tervszerű hatósági eljárás, amelyben az adatvédelmi incidenssel kapcsolatban kell információkat és bizonyítékokat gyűjteniük. Megjegyezte, a vizsgálat korábban lett volna, azonban az eredetileg megadott időpont nem felelt meg a pártnak. 

Kitért arra is, hogy az incidenst követően a személyes adatok jogellenes nyilvánosságra hozatala miatt a hatóság még külön eljárásokat folytat.

Magyar Péter úgy mártírkodik a NAIH kiszállása miatt, hogy közben ő hívta ki őket időpontra (Fotó: Havran Zoltán)
Magyar Péter úgy mártírkodik a NAIH kiszállása miatt, hogy közben ő hívta ki őket időpontra. Fotó: Havran Zoltán

Emlékezetes, először október 6-án az Index írt arról, majdnem húszezer ember adata szivárgott ki a párt Tisza Világ nevű telefonos alkalmazásából. A lap akkor nemcsak a jelentős adatszivárgásról számolt be, hanem arról is, hogy az applikáció kialakításában ukránok is részt vettek. Az adminok, vagyis a telefonos alkalmazás működtetéséért felelős személyek között ugyanis ukrán szakember is szerepelt, aki a PettersonApps nevű ukrán, applikációk fejlesztésével is foglalkozó cégnél dolgozik. A vállalat vezérigazgatója Volodimir Zelenszkij támogatója, és egy civil szervezeten keresztül közreműködhet az ukrán hadsereg drónfejlesztési törekvéseiben.

Az adatszivárgási botrány kirobbanását követő napokban, hetekben több mint harmincezer Tisza-szimpatizáns hagyott fel a telefonos alkalmazás aktív használatával. Az első hullám közvetlenül a botrány október eleji kirobbanása után jelentkezett, a használat második, hullámszerű bezuhanását pedig akkor érzékelték a pártban, amikor kiderült, hogy csupán kitaláció a fideszes kémről szóló magyarázat.

Október 31-én új szintre emelkedett a botrány: kikerült a világhálóra egy gigantikus adattömeg, amely kétszázezer nevet és más adatot tartalmazott, a lista a Tisza Világból szivárgott ki. November 2-án megszólalt Magyar Péter, és azt állította, hogy az applikációt az elindítása óta támadják nemzetközi hekkerek, akik mögött nyilvánvalóan az orosz szolgálatok állnak. Magyar egy nappal később újra megszólalt, akkor ártó szándékú támadást emlegetett, oroszokról azonban már nem ejtett szót.

A kép Magyar nyilatkozatai, zavarórepülése ellenére gyorsan tisztult. Egyrészt napvilágot láttak a Tisza Párt egyik vezető informatikusának, Rosta Bendegúznak a közlései. Ezek szerint október 5-én szivárgott ki a Tisza Világból az alkalmazás kétszázezer felhasználójának minden adata. Másrészt kikerült egy hangfelvétel, amin a párt egyik koordinátora, a Tisza Világ tesztelésében részt vállaló – és azóta jelöltjelöltté váló – Gyuk Zsolt beszélt. Az informatikus lapunknak nyilatkozva megerősítette, hogy bőven lehetett volna még javítani a Tisza applikációját működtető szoftveren, de Magyar Péter sürgette az alkalmazás beindítását.

A Tisza Párt applikációjának ügyében már vizsgálatot indított Kiberbiztonsági Intézet, valamint a  Nemzeti Nyomozó Iroda is nyomoz ismeretlen tettes ellen információs rendszer vagy adat megsértésének gyanúja miatt.

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: Facebook)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekVietnám

Ötvenhat évvel ezelőtti üzenet + videó

Bayer Zsolt avatarja

1969-ben megkérdezték egy Vietnámban szolgáló amerikai katonától, hogy mit üzen az ötven évvel később élő amerikaiaknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu