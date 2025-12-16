tisza szigetektűzfalcsoportbarack obama

Magyar Péterék Barack Obama kampányeszközeit vetették be

Több lehetséges és súlyos jogszabálysértés gyanúját is felveti a Tisza Párt és a Tisza-szigetek pénzgyűjtési gyakorlata – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport. A portál szerint Barack Obama egyik, átláthatatlanságáról ismert pénzügyi kontstrukciója sejlik fel a Magyar Péterék mögött.

2025. 12. 16. 10:32
Barack Obama kampányeszközei megjelentek a hazai belpolitikában, a volt elnök egyik hatékonynak bizonyult, átláthatatlanságáról ismert pénzügyi kontstrukciója sejlik fel a Tisza-szigetek mögött – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport. A portál felidézte, a Tisza Párt körül szerveződő Tisza-szigetek rövid idő alatt váltak a mozgalom egyik legfontosabb szervezeti és pénzgyűjtési bázisává.

20241004 Budapest A Tisza Párt tüntetése a közmédia épülete előtt. fotó: Markovics Gábor (MG) MW Bulvár képen: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Barack Obama átláthatatlanságáról ismert pénzügyi kontstrukciója sejlik fel a Tisza-szigetek mögött (Fotó: Markovics Gábor)

Miközben a pártvezetés következetesen alulról szerveződő, a párttól független civil közösségekként hivatkozik ezekre a csoportokra, 

működésük és finanszírozási szerepük egyre több kérdést vet fel,

és egy olyan szervezeti és pénzgyűjtési mintázatot rajzol ki, amely feltűnő hasonlóságot mutat egy, korábban az Egyesült Államokban is komoly vitákat kiváltó kampányfinanszírozási modellel.

 

Barack Obama színre lép

Idén októberben Barack Obama volt amerikai elnök tűnt fel egy videóban, amelyben (látszólag minden előzmény nélkül) a magyar demokráciát kezdte támadni. A volt baloldali elnök nem titkolta politikai üzenetét: a saját alapítványa, az Obama Foundation három kelet-európai tagjával ült le beszélgetni, akiket a „demokrácia védelmezőiként” mutatott be.

A meghívottak közül többen korábban Soros György civil hálózatához voltak köthetőek, így nem meglepő, hogy a beszélgetés a magyar kormány bírálatára és a liberális NGO-k támogatására épült. 

Orbán Balázs szerint az Obama Alapítvány új generációs „liberális káderképzőként” működik, amely világszerte fiatalokat készít fel politikai befolyásszerzésre. A miniszterelnök politikai igazgatója úgy fogalmazott: Magyarország és Lengyelország került a hálózat célkeresztjébe. Arra is figyelmeztetett, hogy hazánk sorsáról továbbra is csak a magyar emberek dönthetnek. 

Kiderült az is, hogy Obama az általa alapított Obama Alapítványon keresztül globális befolyási hálózatot épít. A chicagói székhelyű nonprofit szervezet vagyona közel egymilliárd dollár, és 2024-ben mintegy 200 millió dollárt gyűjtött össze. 

Az alapítvány évente több tucat fiatal vezetőt választ a világ minden tájáról, akiket egyéves programban képeznek a Columbia Egyetemen és Chicagóban; ezután hazájukban dolgoznak tovább Obama vízióját követve. 

Ezt Obama maga is megerősítette: elmondta, hogy az alapítványában fiatal politikai vezetőkkel vagy például újságírókkal dolgozik együtt, és az első dolog, amit mond nekik, hogy „állítsák be a hitüket”.

 

Ellenőrizhetetlen pénz

Az amerikai baloldali és a magyar ellenzéki kampánymegoldások közötti hasonlóság feltárása érdekében szükséges annak tisztázása, hogy 

jogi értelemben a Tisza-szigetek jogi személyiséggel nem rendelkező civil társaságoknak minősülnek. 

Ennek következtében nem folytathatnak gazdasági-vállalkozási tevékenységet, nem adóalanyok, nem rendelkeznek adószámmal, és saját nevükben nem bonyolíthatnak le pénzforgalmat, emelte ki a Tűzfalcsoport.

Mivel könyvelést és bizonylatkiállítást sem végezhetnek, a beérkező pénzek eredete és tényleges felhasználása – különösen készpénzes adománygyűjtés esetén – gyakorlatilag ellenőrizhetetlenné válik.

Hasonló problémákra az Egyesült Államok jogalkotása már évtizedekkel ezelőtt reagált: az Egyesült Államok Szövetségi Törvénykönyve 52. címének 30121. szakasza kifejezetten tiltja, hogy külföldi állampolgárok közvetlenül vagy közvetve pénzbeli vagy más értékkel bíró hozzájárulást nyújtsanak választásokkal összefüggésben, politikai pártok részére, vagy kampánykommunikáció finanszírozására. A 30122. szakasz pedig megtiltja az úgynevezett „más nevében történő adományozást”, vagyis a közvetítői rendszerek alkalmazását. A szabályozás komolyságát a jogalkalmazói gyakorlat is alátámasztja. Ennek egyik legismertebb példája Pras Michel ügye, akit 2024 végén tizennégy év szabadságvesztésre ítéltek illegális kampányfinanszírozásban való részvétel miatt, miután külföldi forrásokat azokat törvényesnek álcázva közvetítő adományozók segítségével juttatott el Barack Obama 2012-es kampányához. 

Barack Obama
Barack Obama kétes kampányeszközei már tetten érhetők a hazai belpolitikában is (Forrás: Facebook)

Mi köze lehet az OFA-nak a Tisza-szigetekhez? 

Barack Obama elnöksége idején a kampányfinanszírozási viták középpontjába került az Organizing for Action (OFA) nevű szervezet. Az OFA formálisan pártfüggetlen, 501(c)(4) típusú – úgynevezett „szociális jóléti” – szervezetként működött. 

Ezek a szervezetek végezhetnek bizonyos politikai tevékenységet, ugyanakkor az nem válhat fő tevékenységükké, és nem folytathatnak közvetlen kampányt jelöltek mellett vagy ellen.

A legnagyobb különbség a klasszikus kampányszervezetekhez, illetve a Super PAC-ekhez képest az volt, hogy az OFA-nak nem kellett nyilvánosságra hoznia adományozóit. Ez a konstrukció éppen ezért alkalmas volt arra, hogy jelentős összegek mozogjanak politikai célokra úgy, hogy azok tényleges forrásai rejtve maradjanak.

Ezt a típusú megoldást már láthattuk korábban Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt és az 2022-es ellenzéki összefogás kapcsán is. Kati Marton, az Action for Democracy tanácsadó testületének vezetője maga is elismerte, hogy Soros György áll az Action for Democracy mögött, de azért hozzátette: e tény nem minősül nyilvános információnak.

Korányi Dávid pedig azt is elárulta, hogy ez azért van, mert valójában a finanszírozók üzleti érdekét kívánják leplezni. Korányi úgy fogalmazott: „Mi is 501–(C)(4) vagyunk, ami azt jelenti, hogy valójában nem kell megneveznünk. Ez esetben az adományozók nevét nem kell nyilvánosságra hozni. […] Befektetőként érezze magát biztonságban, hogy a befektetések védettek lesznek, de én valahogy újra jelentőségteljesen és okosan elválasztanám a kettőt, hogy ne legyenek olyan szorosan összefonva. Hogy senki ne kritizálhasson minket azért, hogy üzleti érdekeket mozdítunk elő a demokratikus elvek és értékek leple alatt.”

A hivatalos szerveknek benyújtott dokumentumok és az azóta megszűnt szervezet egy még elérhető brosúrájában található megfogalmazása szerint az OFA egy „pártfüggetlen érdekvédelmi szervezet” volt, amely „alulról szerveződő szervezetként országszerte aktivizálta a polgári szerepvállalásban aktív közösségi tagokat”.

ATűzfalcsoport szerint azonban a valóságban kizárólag a feszes kampány- és pártfinanszírozási előírások megkerülése, valamint Obama és az általa képviselt progresszív politika kritikátlan támogatása érdekében folytatta tevékenységét. 

A szervezetet bal- és jobboldalról egyaránt bírálták. Fred Wertheimer, a Democracy 21 elnöke szerint az OFA lehetőséget teremtett arra, hogy adományozók korrupt politikai befolyást vásároljanak, míg a jobboldalisággal aligha vádolható New York Times szerkesztősége úgy fogalmazott: az OFA gyakorlata „kifinomult módja volt annak, hogy árat szabjanak az Obama úrhoz való hozzáféréshez”. 

Különös egybeesés az is, hogy a Tisza-szigetek etikai szabályzata feltűnően emlékeztet az OFA korábbi önmeghatározására: „a Tisza-szigetek nem részei a Tisza Párt pártszervezetének, hanem élő, alulról szerveződő, demokratikus közösségek hálózata”.  

De mi is az a Tisza-sziget? Amellett, hogy programokat és előadásokat szerveznek, adományt gyűjtenek, valamint aktívan közreműködnek a Tisza Párthoz való csatlakozás elősegítésében, ugyanakkor:

• nincs önálló jogi személyiségük,

• nem köthetnek szerződést a saját nevükben,

• nem lehet önálló bankszámlájuk,

• nem perelhetnek és nem perelhetők. 

A Tűzfalcsoport megjegyzi, ezek a jogi sajátosságok önmagukban nem jogellenesek, ám különös jelentőséget kapnak akkor, amikor e csoportok szervezett és rendszeres pénzgyűjtési tevékenységet folytatnak. 

A Tisza Párt és a Tisza-szigetek szemünk láttára zajló pénzgyűjtési gyakorlata komoly aggályokat vet fel a magyar párt- és kampányfinanszírozási szabályok esetleges megkerülésével kapcsolatban. 

Az eddig megismert információk alapján decentralizált, kevéssé ellenőrzött struktúra működik, amely jelentősen megnehezíti a beérkező források eredetének és felhasználásának nyomon követését. A hatályos magyar jogszabályok ugyanis kifejezetten tiltják a külföldi, anonim vagy jogi személyektől származó párttámogatásokat, és a szabályok kijátszásához büntetőjogi felelősség is kapcsolódhat. Mindezek fényében nem meglepő, hogy Barack Obama kampányeszköze a hazai belpolitikában is megjelent. 

 

Két ország, egy modell: az OFA és a Tisza-szigetek működésének összevetése

Bár az OFA és a Tisza-szigetek eltérő jogi és politikai környezetben működnek, szervezeti felépítésük és pénzgyűjtési logikájuk között több markáns hasonlóság figyelhető meg. Mindkét konstrukció formálisan elhatárolódik az adott párt hivatalos szervezetétől, miközben tényleges működésük kizárólag egyetlen politikai szereplő és politikai irányvonal támogatását szolgálja – összegzett a Tűzfalcsoport, kiemelve, hogy:

mindkét modell központi eleme az »alulról szerveződő«, civil jelleg hangsúlyozása, amely egyszerre szolgál legitimációs eszközként és jogi védőernyőként. 

A párhuzamok a pénzgyűjtési módszerekben is tetten érhetők. Az OFA esetében közvetítő adományozók rendszere, a Tisza-szigeteknél pedig a helyi csoportok által szervezett, sokszor készpénzes adománygyűjtések hoznak létre olyan széttagolt struktúrát, amelyben az egyes pénzmozgások önmagukban komoly jogi és közbizalmi kockázatokat hordoznak. 


Borítókép: Barack Obama (Forrás: Facebook)

