Magyar Péterék Barack Obama kampányeszközeit vetették be

Barack Obama kampányeszközei megjelentek a hazai belpolitikában, a volt elnök egyik hatékonynak bizonyult, átláthatatlanságáról ismert pénzügyi kontstrukciója sejlik fel a Tisza-szigetek mögött – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport. A portál felidézte, a Tisza Párt körül szerveződő Tisza-szigetek rövid idő alatt váltak a mozgalom egyik legfontosabb szervezeti és pénzgyűjtési bázisává.

Barack Obama átláthatatlanságáról ismert pénzügyi kontstrukciója sejlik fel a Tisza-szigetek mögött (Fotó: Markovics Gábor)

Miközben a pártvezetés következetesen alulról szerveződő, a párttól független civil közösségekként hivatkozik ezekre a csoportokra,

működésük és finanszírozási szerepük egyre több kérdést vet fel,

és egy olyan szervezeti és pénzgyűjtési mintázatot rajzol ki, amely feltűnő hasonlóságot mutat egy, korábban az Egyesült Államokban is komoly vitákat kiváltó kampányfinanszírozási modellel.

Barack Obama színre lép

Idén októberben Barack Obama volt amerikai elnök tűnt fel egy videóban, amelyben (látszólag minden előzmény nélkül) a magyar demokráciát kezdte támadni. A volt baloldali elnök nem titkolta politikai üzenetét: a saját alapítványa, az Obama Foundation három kelet-európai tagjával ült le beszélgetni, akiket a „demokrácia védelmezőiként” mutatott be.

A meghívottak közül többen korábban Soros György civil hálózatához voltak köthetőek, így nem meglepő, hogy a beszélgetés a magyar kormány bírálatára és a liberális NGO-k támogatására épült.

Orbán Balázs szerint az Obama Alapítvány új generációs „liberális káderképzőként” működik, amely világszerte fiatalokat készít fel politikai befolyásszerzésre. A miniszterelnök politikai igazgatója úgy fogalmazott: Magyarország és Lengyelország került a hálózat célkeresztjébe. Arra is figyelmeztetett, hogy hazánk sorsáról továbbra is csak a magyar emberek dönthetnek.

Kiderült az is, hogy Obama az általa alapított Obama Alapítványon keresztül globális befolyási hálózatot épít. A chicagói székhelyű nonprofit szervezet vagyona közel egymilliárd dollár, és 2024-ben mintegy 200 millió dollárt gyűjtött össze.

Az alapítvány évente több tucat fiatal vezetőt választ a világ minden tájáról, akiket egyéves programban képeznek a Columbia Egyetemen és Chicagóban; ezután hazájukban dolgoznak tovább Obama vízióját követve.

Ezt Obama maga is megerősítette: elmondta, hogy az alapítványában fiatal politikai vezetőkkel vagy például újságírókkal dolgozik együtt, és az első dolog, amit mond nekik, hogy „állítsák be a hitüket”.

Ellenőrizhetetlen pénz

Az amerikai baloldali és a magyar ellenzéki kampánymegoldások közötti hasonlóság feltárása érdekében szükséges annak tisztázása, hogy

jogi értelemben a Tisza-szigetek jogi személyiséggel nem rendelkező civil társaságoknak minősülnek.

Ennek következtében nem folytathatnak gazdasági-vállalkozási tevékenységet, nem adóalanyok, nem rendelkeznek adószámmal, és saját nevükben nem bonyolíthatnak le pénzforgalmat, emelte ki a Tűzfalcsoport.

Mivel könyvelést és bizonylatkiállítást sem végezhetnek, a beérkező pénzek eredete és tényleges felhasználása – különösen készpénzes adománygyűjtés esetén – gyakorlatilag ellenőrizhetetlenné válik.

Hasonló problémákra az Egyesült Államok jogalkotása már évtizedekkel ezelőtt reagált: az Egyesült Államok Szövetségi Törvénykönyve 52. címének 30121. szakasza kifejezetten tiltja, hogy külföldi állampolgárok közvetlenül vagy közvetve pénzbeli vagy más értékkel bíró hozzájárulást nyújtsanak választásokkal összefüggésben, politikai pártok részére, vagy kampánykommunikáció finanszírozására. A 30122. szakasz pedig megtiltja az úgynevezett „más nevében történő adományozást”, vagyis a közvetítői rendszerek alkalmazását. A szabályozás komolyságát a jogalkalmazói gyakorlat is alátámasztja. Ennek egyik legismertebb példája Pras Michel ügye, akit 2024 végén tizennégy év szabadságvesztésre ítéltek illegális kampányfinanszírozásban való részvétel miatt, miután külföldi forrásokat azokat törvényesnek álcázva közvetítő adományozók segítségével juttatott el Barack Obama 2012-es kampányához.