Pankotai Lili és a kettős mérce: egyszer ártatlan diáklány, máskor kemény baloldali aktivista

Orbán Balázs szerint nem lehet azt a játékot játszani, hogy az aktivista az egyik pillanatban „mocskosul igénytelen országnak” nevezi hazánkat, aztán azzal védekezik, hogy ő csak egy iskolás.

2025. 12. 16. 9:03
Kiváló kibúvó minden alkalommal arra hivatkozni, hogy az ember tanuló – írta Orbán Balázs, miután Pankotai Lili a hétvégi tiszás tüntetésen a súlyos kijelentéseket tett a magyarokról. 

Pankotai Lili a Tisza Párt rendezvényén
Pankotai Lili a Tisza Párt rendezvényén (Fotó: Havran Zoltán)

A baloldali aktivista szerint ugyanis 

„mocskosul igénytelen ország vagyunk”, mert „szja-mentességre, rezsicsökkentésre, egy szóban kifejezve: egzisztenciára, pénzre van igénye.”

Pankotai Lili szavait nem hagyta viszonzatlanul Orbán Balázs, mire az aktivista ezután azzal védekezett, hogy „Orbán Balázs talált magának annyi időt, hogy egy 21 éves diáklánnyal foglalkozzon”.

– Úgy tűnik, azt a játékot játsszuk, hogy a közéleti szereplő nem ugyanaz a személy, mint a diák, aki minden támogatást megkap. Egyszer a kemény megmondó, aztán az ártatlan érdeklődő, aki rácsodálkozik az általa kiváltott reakciókra – jegyezte meg a miniszterelnök politikai igazgatója, aki szerint azonban ezt a játékot nem lehet az élet végéig játszani. 

– Ha valaki a Tisza Párt médiájában azt mondja, hogy „mocskosul igénytelen ország vagyunk”, amiért az emberek többsége a baloldal megszorításalapú politikájával szemben a nemzeti kormány alacsony adókra, alacsony energiaárakra alapozó, valamint a családokat és a vállalkozásokat támogató politikáját választja, akkor számolnia kell azzal, hogy lesznek, akik ezt szóvá teszik. Netán kikérik maguknak – vélekedett Orbán Balázs.

– És ez független attól, hogy ki, miként teljesíti az egyetemi vizsgáit – utóbbi kizárólag azon múlik, hogy ki, mennyire tanulja meg a tananyagot. Ugye, megvan a különbség? – tette fel a kérdést a miniszterelnök politikai igazgatója.


Borítókép: Pakotai Lili (Forrás: Facebook)

