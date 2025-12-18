Rendkívüli

Káosz Brüsszelben, már könnygázt is bevetettek a tüntető gazdák ellen + videó

Szárnyal a Budapest Airport, már december elején megdőltek a korábbi forgalmi rekordok

Töretlen a Budapest Airport forgalmának bővülése: több mint tíz százalékkal többen utaztak keresztül a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, mint tavaly ilyenkor. Új rekord is született: a teljes éves utasforgalom a légikikötő történetében először elérte a 19 milliót. Megújult a Budapest Airport weboldala is, mutatjuk, milyen újdonságok várják az utazókat.

2025. 12. 18. 12:12
Folytatódott a Budapest Airport októberben is tapasztalt tíz százalék feletti forgalombővülése. Másfélmillió utas és több mint negyvenezer tonna cargo haladt keresztül novemberben a budapesti repülőtéren – jelezte lapunknak budapesti repülőtér üzemeltetője.

 A budapesti légikikötőben tizenegy hónap alatt kezelt 389 158 tonna áru 43 százalékkal több, mint a tavalyi mennyiség (Fotó: Budapest Airport)

Budapest Airport: másfél millió átutazó novemberben

A Budapest Airport tájékoztatása szerint novemberben 1 552 078 fő utazott a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren keresztül, 11 százalékkal több, mint a tavalyi év azonos időszakában, míg az összesített, tizenegy havi utasszám csaknem 12 százalékos emelkedést mutat 2024-hez képest. 

December elején új mérföldkőhöz érkezett a repülőtér: a teljes éves utasforgalom a légikikötő történetében először elérte a 19 milliót.

Egyre valószínűbb, hogy ha ez a trend folytatódik az év végéig, a 2025-ös utasszám megközelítheti, de akár el is érheti a húszmilliót.

A cargo üzletág egészéves felfelé ívelése is folytatódott novemberben: a 40 406 tonnás cargo volumen csaknem harmincszázalékos emelkedést mutat tavalyhoz képest, a tizenegy hónap alatt kezelt 389 158 tonna áru 43 százalékkal több, mint a tavalyi mennyiség. 

A Budapest Airport weboldala is megújult

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, 2025-ben ünnepli 75. születésnapját. A jubileumi év végén egy újabb, hosszú távon meghatározó mérföldkőhöz érkezett a repülőtér: több mint kétéves előkészítés után megújult a vállalat weboldala

Az új honlapon az utasok számos praktikus, könnyen használható funkcióval találkozhatnak: 

  • lépésről lépésre megismerhetik, mi történik a repülős utazás során és hogyan érdemes felkészülniük a repülésre, 
  • megtudhatják, milyen szolgáltatások várnak a kisgyermekkel vagy kisállattal utazókra, 
  • és gyakori kérdéseikre is választ kaphatnak. 
  • Közvetlenül a főoldalon megtekinthető az utasbiztonsági ellenőrzés során várható várakozási idő, és a speciális segítségnyújtással kapcsolatos tudnivalók is. 
  • További újdonság, hogy átláthatóbb struktúrát és tartalmi elemeket kapott például a B2B szekció, a médiacenter és a karrieroldal is.

A Budapest Airport arról is beszámolt, hogy a fejlesztők folyamatosan bővítik a felület funkcióit.

Érkezzünk még korábban és hagyjuk otthon a csillagszórót, tűzijátékot!

A Budapest Airport az ünnepi időszakkal kapcsolatos információkra is felhívta az utasok figyelmét. Mint írják, ilyenkor minden repülőtéren, úgy a budapesti légikikötőben is jelentősen megnövekedett az utasforgalom, ezért egyes repülőtéri folyamatok a megszokottnál több időt vehetnek igénybe. 

A nem schengeni zónába utazókat kérjük, hogy járatuk indulása előtt legalább három órával érkezzenek meg a repülőtérre, és szánjanak elegendő időt a kötelező ellenőrzésekre

– tájékoztattak.

Az ünnepek közeledtével egyre népszerűbbek a csillagszórók és a tűzijátékok, sokan próbálnak ilyen szuveníreket magukkal vinni egy-egy utazásra. Ugyanakkor fontos tudni, hogy ezek az ünnepi kellékek fokozottan gyúlékonyak, épp ezért a légiközlekedésben tiltott pirotechnikai eszköznek minősülnek. A Budapest Airport felhívja az utasok figyelmét, hogy csillagszórót és tűzijátékot mind kézipoggyászban, mind feladott poggyászban tilos szállítani. 

Ha a biztonsági szolgálat az átvizsgálás során bármelyik bőröndben vagy táskában veszélyes anyagot talál, köteles azt felnyitni, a veszélyes tárgyat pedig eltávolítani. Ez az eljárás jelentős időveszteséget, rosszabb esetben késéseket okozhat, ezért mind a saját, mind az utastársak érdekében figyelni kell erre – jelezték. 

Hajlandó-e Európa a békére?

Az uniós csúcs tétje az, hogy Európa elindul-e végre a béke támogatásának irányába.

