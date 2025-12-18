Szárnyal a Budapest Airport, már december elején megdőltek a korábbi forgalmi rekordok

Folytatódott a Budapest Airport októberben is tapasztalt tíz százalék feletti forgalombővülése. Másfélmillió utas és több mint negyvenezer tonna cargo haladt keresztül novemberben a budapesti repülőtéren – jelezte lapunknak budapesti repülőtér üzemeltetője.

A budapesti légikikötőben tizenegy hónap alatt kezelt 389 158 tonna áru 43 százalékkal több, mint a tavalyi mennyiség (Fotó: Budapest Airport)

Budapest Airport: másfél millió átutazó novemberben

A Budapest Airport tájékoztatása szerint novemberben 1 552 078 fő utazott a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren keresztül, 11 százalékkal több, mint a tavalyi év azonos időszakában, míg az összesített, tizenegy havi utasszám csaknem 12 százalékos emelkedést mutat 2024-hez képest.

December elején új mérföldkőhöz érkezett a repülőtér: a teljes éves utasforgalom a légikikötő történetében először elérte a 19 milliót.

Egyre valószínűbb, hogy ha ez a trend folytatódik az év végéig, a 2025-ös utasszám megközelítheti, de akár el is érheti a húszmilliót.

A cargo üzletág egészéves felfelé ívelése is folytatódott novemberben: a 40 406 tonnás cargo volumen csaknem harmincszázalékos emelkedést mutat tavalyhoz képest, a tizenegy hónap alatt kezelt 389 158 tonna áru 43 százalékkal több, mint a tavalyi mennyiség.

A Budapest Airport weboldala is megújult

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, 2025-ben ünnepli 75. születésnapját. A jubileumi év végén egy újabb, hosszú távon meghatározó mérföldkőhöz érkezett a repülőtér: több mint kétéves előkészítés után megújult a vállalat weboldala.

Az új honlapon az utasok számos praktikus, könnyen használható funkcióval találkozhatnak:

lépésről lépésre megismerhetik, mi történik a repülős utazás során és hogyan érdemes felkészülniük a repülésre,

megtudhatják, milyen szolgáltatások várnak a kisgyermekkel vagy kisállattal utazókra,

és gyakori kérdéseikre is választ kaphatnak.

Közvetlenül a főoldalon megtekinthető az utasbiztonsági ellenőrzés során várható várakozási idő, és a speciális segítségnyújtással kapcsolatos tudnivalók is.

További újdonság, hogy átláthatóbb struktúrát és tartalmi elemeket kapott például a B2B szekció, a médiacenter és a karrieroldal is.

A Budapest Airport arról is beszámolt, hogy a fejlesztők folyamatosan bővítik a felület funkcióit.