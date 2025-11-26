Rekordnyár után lendületes ősz: hatalmas forgalmat bonyolít Ferihegy. Mutatjuk a számokat!

A légiközlekedés folyamatos felfelé ívelését és Magyarország növekvő népszerűségét mutatja, hogy minden idők legforgalmasabb nyarát hasonlóan lendületes ősz követi a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. Szeptemberben és októberben is 1,8 millió fő felett volt a havi utasforgalom, ami több, mint a tavalyi nyári hónapok bármelyikében mért adat; Budapest és Magyarország a hűvösebb őszi hónapokban is csalogatja a külföldi turistákat – tájékoztatott a Budapest Airport.

Több mint 16 millióan fordultak meg az év első 10 hónapjában Ferihegyen Fotó: Budapest Airport

Éves szintű 12 százalékos növekedés történt a Budapest Airport utasforgalmában

Az összesítés szerint a Budapest Airport igen jól teljesített,

az októberben mért 1 818 042 fős utasszám 12,2 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Az év első tíz hónapjában összesen 16 435 481 utas fordult meg a budapesti repülőtéren, 12 százalékkal több, mint tavaly.

Október legnépszerűbb desztinációi London, Tel Aviv és Isztambul voltak.

A jó híreknek ezzel nincsen vége, hiszen a VINCI Airports által üzemeltetett Budapest Airport ismét, immár második alkalommal is elnyerte az európai régió Év cargo repülőtere díját a Payload Asia Awardson. Az elismerést az iparág vezető szakembereiből álló zsűri ítélete oda a vállalatnak a légiáru-szállítás, valamint a budapesti cargo közösség együttműködésének fejlesztéséért, elismerve a budapesti légikikötő közép-kelet-európai gyűjtő-elosztóközpont szerepét. A díjat olyan vezető európai repülőterek mellett ítélték oda a Budapest Airportnak, mint a Liége vagy a Prestwick repülőtér.

A Budapest Airport régiós cargokapu szerepe az egészéves eredményeken is jól látszik, amelyek hónapról hónapra szignifikáns emelkedést mutatnak. A tavaly még célként megfogalmazott 300 ezer tonnás határt október elejére túlszárnyalta a kezelt árumennyiség, és az októberben mért teljes, 40 992 tonnás volumen 41,5 százalékos emelkedést mutat tavalyhoz képest. A tíz hónap alatt kezelt 348 752 tonna áru 44,8 százalékkal több, mint a tavalyi mennyiség.

Több mint 20 millió forint adományt hozott a jótékonysági futóverseny

Szeptember 20-án tizenharmadik alkalommal rendezte meg a Budapest Airport a hagyományosan a légiközlekedési iparág összetartását jelképező Runway Run jótékonysági futóversenyt, amelyen idén 1144 futó vett részt. Az indulók a repülőtér lezárt futópályáján mérettettek meg, az általuk fizetett nevezési díjjal pedig két alapítvány munkáját támogatják.

A 20 millió forintos adományt a Budapest Airport októberben adta át a a sérült és fogyatékkal élő emberek sportolását segítő Suhanj! Alapítvány, valamint a beteg gyermekek gyógyulását előmozdító Ments Életet Közhasznú Alapítvány számára

– számolt be a Budapest Airport. A verseny teljes története alatt ezzel együtt már 120 millió forintot fordított jótékony célra a Budapest Airport közvetítésével a repülőtéri közösség.