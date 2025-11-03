Budapest Airport ZrtFerihegyNyugati-Pályaudvar

Jól teljesít a Budapest Airport – időszerű a reptér becsatornázása a meglévő vasúti hálózatba

A Budapest Airport utasforgalma 2024-ben 17,6 millió volt, ami az idén elérheti a 20 milliót is. Ez még indokoltabbá teszi a reptéri vasútfejlesztés felgyorsítását.

2025. 11. 03. 12:15
A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér a turizmus kapuja Fotó: Kurucz Árpád
A repülőtér kötött pályás vasúti kapcsolatának projektje már jó néhány éve az „asztalon van”. Így a Budapest Airport visszavásárlásával pedig lehetővé is vált, hogy a reptér becsatornázódjon a már meglévő vasúti hálózatba – mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) stratégiai tranzakciókért felelős helyettes államtitkára hétfőn a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Plane lands at Budapest Airport, reptér
Antal Ferenc: A reptér visszavásárlása mindenképpen jó irány (Fotó: samatotoh / Shutterstock)

Alig 20 perc lesz az út a reptérre

Antal Ferenc ismertette, hogy a körülbelül 1 milliárd eurós projektnek köszönhetően a Nyugati pályaudvarról körülbelül 20 perc alatt lehet eljutni a repülőtérre. 

A teljes 27 kilométeres vasútvonal körülbelül 2034-re konzervatív becslések alapján mindenképp meg fog valósulni

 – jelentette ki a helyettes államtitkár megjegyezve ugyanakkor, hogy a fejlesztés két fázisban zajlik majd, így Kőbánya-Kispesttől a repülőtérig sokkal hamarabb megnyílik a vasúti nyomvonal, akár 2030–31-ben. Antal Ferenc arról is beszámolt, hogy a repülőtér utasforgalma 2024-ben 17,6 millió volt, az idén elérheti a 20 milliót is.

A helyettes államtitkár összehasonlításként megjegyezte, hogy az az üzleti modell, amely alapján a repülőtér vételárát meghatározták az állami visszavásárlásnál, 2025-re körülbelül 17,5 milliós utasforgalommal számolt, „ehhez képest sokkal jobban muzsikál a reptér”.

Felmerült egy vidéki cargo-repülőtér létesítése is

Kitért a teherszállításra is, amely szintén sokkal kedvezőbben nő, mint azt az előzetes becslések mutatták, idén a várakozásuk szerint a Budapest Airport cargoforgalma elérheti akár a 400 ezer kilotonnát is. Antal Ferenc elmondta, ha a Budapest Airport ilyen dinamikusan nő, akkor egy idő után ez a kapacitás már nem fogja elbírni ezt a teherszállítási volument. Ezért felmerült egy vidéki cargo-repülőtér létesítése.

A Budapest Airport visszavásárlása mindenképpen jó irány, mert a Budapest Airport az ország egyetlen és legjelentősebb kapuja a turizmus szempontjából – mondta Antal Ferenc.

