Repülőtér: itt a bejelentés a változásokról, ráadásként új légitársaság is debütál Budapesten

Újdonságokkal és a meglévő járatok frekvenciájának bővítésével köszönt be az október végén induló téli szezon a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. Az új menetrendben hét új légi összeköttetés közül választhatnak az utasok; az easyJet két új úti céllal, a Bordeaux-ba és Nantes-ba indított járatokkal gyarapítja a francia desztinációk számát. A Jet2.com Newcastle-be és East Midlandsbe, a Ryanair Marrákesbe, a Wizz Air pedig Torinóba és Tallinnba indít új járatokat. Bővít a SAS Scandinavian Airlines az idén elindított Budapest–Koppenhága útvonalon: novemberben, decemberben és márciusban napi rendszerességű, a szezon többi részében pedig legalább heti öt járatot üzemeltet majd – közölte a Budapest Airport Zrt.

Repülőtér: 182 útvonal érhető majd el Budapestről

A 2024-es téli menetrendhez képest közel harminccal több, összesen 182 útvonal érhető majd el Budapestről. Ez nemcsak a magyar emberek utazási lehetőségeit bővíti, hanem tovább növeli a beutazó utasforgalmat is, amely már így is kiemelkedően dinamikus, hiszen 2025-ben januártól augusztusig több mint egymillióval több külföldi légi utast köszönthettek a budapesti légikikötőben, mint 2024-ben.

A népszerű úti célok elérhetőségét több frekvencianövelés is támogatja, amelynek köszönhetően a Budapest Airport az elkövetkező utazási szezonban is erős utasforgalomra számít.

Az idei téli menetrendben a Budapest Airport összesen 8,9 millió ülőhelyet kínál az utasoknak, 12,5 százalékkal többet, mint az előző téli szezonban.



Hasonlók a várakozások a jövő nyári menetrenddel kapcsolatban is: visszatér a hálózatba az American Airlines egy közvetlen Budapest–Philadelphia összeköttetéssel, és az Air Canada is újraindítja korábban népszerű Budapest–Toronto járatát.

Jövőre a Condor teljesen új légitársaságként debütál Budapesten, napi három járattal erősítve a frankfurti útvonalat, és az új magyar–kínai kétoldalú légi közlekedési megállapodásnak köszönhetően tovább nőhet a Kína és Magyarország közötti heti járatszám is.

– A Budapest Airport izgalmas új fejezetet nyit a diverzifikált növekedés terén azáltal, hogy kihasználja a csúcsidőn kívüli kapacitásait, illetve új légitársaságokat és úti célokat fogad – mondta Markus Klaushofer, a Budapest Airport kereskedelmi vezérigazgató-helyettese. – Örömmel üdvözöljük új és meglévő légitársaságaink vadonatúj szolgáltatásait, amelyek a velük kialakított szoros partnerségnek köszönhetőek. A beutazó és a kiutazó turisztikai kereslet által ösztönzött, új rekordot jelentő téli szezon és a láthatáron lévő jelentős transzatlanti hosszú távú járatfejlesztések okán minden eddiginél elkötelezettebbek vagyunk aziránt, hogy a Budapest Airport megőrizze pozícióját Közép-Kelet-Európa első számú repülőtereként – tette hozzá.