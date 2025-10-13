Rendkívüli

  • Magyar Nemzet
  • Gazdaság
  • A tavalyi év után idén is csúcsot döntött a hazai turizmus, ezek állnak a hátterében
A tavalyi év után idén is csúcsot döntött a hazai turizmus, ezek állnak a hátterében

Látványosan bővült a hazai turisztikai szektor: a KSH adatai szerint 2025. január és augusztus között a belföldi vendégek száma 1,9, a külföldieké pedig 11 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Rekordszámú, 12,8 milliós látogatóval zárta a nyarat a budapesti repülőtér is. A hazai turizmus gyarapodását az infrastruktúra fejlesztések, a Szép-kártya és a turisztikai helyszínek népszerűsítése is támogatta.

2025. 10. 13. 13:07
Minden eddiginél korábban, a tavalyi adathoz képest három héttel hamarabb lépte át az álomhatárnak számító 15 millió fős látogatószámot a hazai turizmus. A legtöbben Budapestre érkeztek, a vidéki úticélok közül Siófok, Hévíz, Hajdúszoboszló, Győr, Szeged, Sárvár és Bük volt a legnépszerűbb – foglalta össze a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatait az Oeconomus.

Újabb rekordot döntött a hazai turizmus

Az NTAK adatai szerint a magyarországi vendégforgalom 2025-ben már szeptember végén átlépte a 15 millió főt, míg az előző évben, 2024-ben ez három héttel később, október 18-án valósult meg. Az NTAK érdekességképpen közölte azt is, hogy tizenötmilliomodik vendég belföldi utazó volt, aki a Pécs–Villány turisztikai térség egyik négycsillagos szállodájába jelentkezett be.

A 2024-es rekordév után 2025-re is csúcsdöntést vártak a turisztikai szakemberek, a 2025 augusztus végéig a Központi Statisztikai Hivatalhoz (KSH) beérkező számok pedig  vissza is igazolták a kedvező légkört az ágazatban. Idén január és augusztus között a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 1,9, a külföldieké pedig 11 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakát a KSH adatközlése szerint. 

Összességében a turisztikai szálláshelyeken 2025. augusztus végéig 6,2 százalékkal több vendéget regisztráltak.

Ezek voltak a legkedveltebb úti célok

A legkedveltebb úti cél Budapest volt, ahová a turisták 36 százaléka érkezett. Az idei évben erősödött a főváros szerepe, az utazók közül 13 százalékkal többet fogadott, mint tavaly ilyenkor. A vidéki helyszínek közül 

  • Siófok, 
  • Hévíz, 
  • Hajdúszoboszló, 
  • Győr, 
  • Szeged, 
  • Sárvár 
  • és Bük volt a legnépszerűbb.

A külföldi vendégek a KSH adatai alapján a tavalyinál is nagyobb lelkesedéssel látogatták az összes magyarországi turisztikai térséget. 2025 augusztusában az előző év azonos hónapjához viszonyítva minden régióra jellemző volt a bővülés, legerőteljesebben Budapest környékén, ahová 22 százalékkal, illetve Szegeden és térsége, ahová 19 százalékkal utaztak többen.

A belföldi látogatók körében a hagyományoknak megfelelően a turisztikai régiók közül 

  1. a Balaton volt a legnépszerűbb, 
  2. amelyet Mátra–Bükk térsége, 
  3. Budapest környéke, 
  4. Debrecen és térsége, 
  5. majd a Tokaj és Nyíregyháza turisztikai térség követett. 

A városok közül a legvonzóbb célpontok a vízparti helyszínek és a fürdővárosok voltak: Siófok, Balatonfüred, Hajdúszoboszló, Zalakaros és Hévíz.
A legtöbben Németországból érkeztek hazánkba, ezt követte Lengyelország, Románia, az Egyesült Királyság és Csehország. 

A külföldi utasforgalom bővülése a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér forgalmára is kedvezően hatott, amely rekord utasforgalommal zárta a nyarat a Budapest Airport. Az idei év augusztusában meghaladta az 1,9 milliót az utasok száma, ami a tavalyi nyolcadik hónap utasszámát 7,7 százalékkal haladta meg. Emellett a légiáru mennyisége több mint 35 százalékkal bővült tavalyihoz képest a Liszt Ferenc reptéren. 

Az idei első nyolc hónapban összesen mintegy 12,82 millió utas fordult meg a budapesti légikikötőben, amely a múlt év azonos időszakához viszonyítva mintegy 12,5 százalékos növekedés.

Ezek állnak a bővülés hátterében

Az Oeconomus több okot lát a hazai idegenforgalom bővülésének hátterében.

  • A turizmus fejlődésének alapja az infrastruktúrafejlesztések, az elmúlt években számos műemléképület, közterület újult meg, emellett látogatóközpontok és interaktív kiállítások nyíltak. Fontos célkitűzés az is, hogy hosszú távon gazdaságilag fenntarthatóan működjenek.
  • Széchenyi-pihenőkártya (Szép-kártya) az előző évekhez hasonlóan idén augusztusban is támogatta a turizmus bővülését. 2025 augusztusában az előző év azonos hónapjához viszonyítva folyó áron 3,5 százalékkal többet, mintegy 7,6 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken.
  • A turisztikai szolgáltatók fejlődését segítheti a turizmus bankja, amely Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont Pénzügyi Szolgáltató Zrt. néven 2025 októberben kezdi meg működését. A turisztikai hitelprogram egyszerűsített eljárással fogja segíteni az ágazat kis- és középvállalkozásainak finanszírozását.

