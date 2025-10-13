A tavalyi év után idén is csúcsot döntött a hazai turizmus, ezek állnak a hátterében

Minden eddiginél korábban, a tavalyi adathoz képest három héttel hamarabb lépte át az álomhatárnak számító 15 millió fős látogatószámot a hazai turizmus. A legtöbben Budapestre érkeztek, a vidéki úticélok közül Siófok, Hévíz, Hajdúszoboszló, Győr, Szeged, Sárvár és Bük volt a legnépszerűbb – foglalta össze a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatait az Oeconomus.

Hévíz sok éve a belföldi turizmus egyik legfontosabb célpontja

Fotó: Hévízgyógyfürdő

Újabb rekordot döntött a hazai turizmus

Az NTAK adatai szerint a magyarországi vendégforgalom 2025-ben már szeptember végén átlépte a 15 millió főt, míg az előző évben, 2024-ben ez három héttel később, október 18-án valósult meg. Az NTAK érdekességképpen közölte azt is, hogy tizenötmilliomodik vendég belföldi utazó volt, aki a Pécs–Villány turisztikai térség egyik négycsillagos szállodájába jelentkezett be.

A 2024-es rekordév után 2025-re is csúcsdöntést vártak a turisztikai szakemberek, a 2025 augusztus végéig a Központi Statisztikai Hivatalhoz (KSH) beérkező számok pedig vissza is igazolták a kedvező légkört az ágazatban. Idén január és augusztus között a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 1,9, a külföldieké pedig 11 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakát a KSH adatközlése szerint.

Összességében a turisztikai szálláshelyeken 2025. augusztus végéig 6,2 százalékkal több vendéget regisztráltak.

Ezek voltak a legkedveltebb úti célok

A legkedveltebb úti cél Budapest volt, ahová a turisták 36 százaléka érkezett. Az idei évben erősödött a főváros szerepe, az utazók közül 13 százalékkal többet fogadott, mint tavaly ilyenkor. A vidéki helyszínek közül

Siófok,

Hévíz,

Hajdúszoboszló,

Győr,

Szeged,

Sárvár

és Bük volt a legnépszerűbb.

A külföldi vendégek a KSH adatai alapján a tavalyinál is nagyobb lelkesedéssel látogatták az összes magyarországi turisztikai térséget. 2025 augusztusában az előző év azonos hónapjához viszonyítva minden régióra jellemző volt a bővülés, legerőteljesebben Budapest környékén, ahová 22 százalékkal, illetve Szegeden és térsége, ahová 19 százalékkal utaztak többen.