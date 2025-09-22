Kiderült, mennyien utaztak nyáron a budapesti reptérről – bomba üzlet volt a Budapest Airport megvétele

Bár az üzemeltető Budapest Airport egyelőre nem tett közzé pontos számokat, értesüléseink szerint a Liszt Ferenc reptéren az év nyolcadik hónapjában az utasok száma meghaladta az 1,9 milliót, a légiáru mennyisége pedig több mint 35 százalékkal bővült tavalyhoz képest.

Az utasforgalomnál még erőteljesebben, csaknem duplájával bővült az áruforgalom a Liszt Ferenc repülőtéren Forrás: Budapest Airport

Budapest Airport: újabb rekordok dőltek meg

Úgy tűnik, bomba üzlet volt a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér felvásárlása, amely tavaly került vissza a magyar állam többségi tulajdonába. A Budapest Airport forgalma ugyanis szinte minden korábbi rekordot megdöntött idén. Rekordszámú, 1,9 millió utast regisztráltak augusztusban a magyar főváros repterén, ez a tavalyi nyolcadik hónap utasszámát 7,7 százalékkal haladja meg írta meg az Airportál. A repülési szakportál értesülései szerint

az idei első nyolc hónapban összesen mintegy 12,82 millió utas fordult meg a budapesti légikikötőben, amely a múlt év azonos időszakához viszonyítva mintegy 12,5 százalékos növekedés.

A többi adatról azt írták:

augusztusban 35 032 tonnát ért el a Budapest Airport légiáru-forgalma, amely 9179 tonnával, 35,5 százalékkal több, mint tavaly ilyenkor.

az év első nyolc hónapjában összesen 270 775 tonna árut kezeltek, amely 85 941 tonnával, 46,5 százalékkal haladja meg a tavalyi azonos időszak eredményét.

Az elmúlt tizenkét havi cargomennyiség a 2024. szeptember és 2025. augusztus közötti gördülő adat szerint elérte a 385 584 tonnát.

A közölt adatokba a repülőterek között a légitársaságok számára dedikált közúti fuvarozással, úgynevezett légi kamionokkal szállított áru mennyiségét is beleszámolja az üzemeltető.

Már a nyár elején látszott a bővülés

A HungaroControl már júliusban, az első féléves adatok birtokában úgy fogalmazott: a legforgalmasabb nyári kezdésen van túl a magyar légiforgalmi irányítás. Ugyanis júniusban is mintegy 3 százalékkal élénkebb forgalmat mértek Magyarország légterében, mint tavaly ugyanebben az időszakban, ami több mint 115 ezer repülőgépet jelentett.

A HungaroControl szakemberei által megosztott, akkori jelentés szerint 2025-ös első féléves összesített számok is növekvő tendenciát mutattak: összesen 553 959 repülőgép érintette a magyar légteret, amely 6,19 százalékos növekedés volt a 2024-es adatokhoz képest. Az első féléves adatok alapján továbbra is az átrepülő járművek adták a teljes forgalom túlnyomó részét, 83 százalékát, összesen 460 949 jármű haladt át Magyarország légterén.