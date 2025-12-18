Riasztó adatok: veszélyes és egészségtelen a levegő több magyar városban is

A szálló por magas koncentrációja miatt az ország több térségében is romlott a levegő minősége – írja az infostart a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön közzétett, az előző napi méréseken alapuló térképe alapján.

Romlott a levegő minősége a szálló por magas koncentrációja miatt (Fotó: MW/Ádám János)

Az NNGYK által alkalmazott levegőhigiénés index négy minősítési kategóriát különböztet meg: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes.

A legfrissebb adatok szerint veszélyes a levegő minősége Debrecenben és Békéscsabán. Egészségtelen értékeket mértek Nyíregyházán, Sajószentpéteren és Putnokon.

Kifogásolt minőségű levegőt regisztráltak többek között Hernádszurdokon, Miskolcon, Kazincbarcikán, Egerben, Salgótarjánban, Budapesten, Tökölön, Százhalombattán, Esztergomban, Tatabányán, Székesfehérváron, Várpalotán, Ajkán, Győrben, Mosonmagyaróváron, Szentgotthárdon, Kaposváron és Pécsen.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatása szerint az ország többi mérőállomásán elfogadható levegőminőségi értékeket rögzítettek.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MW/Fehér Gábor)