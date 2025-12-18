Rendkívüli

Káosz Brüsszelben, már könnygázt is bevetettek a tüntető gazdák ellen + videó

levegő minőségveszélyesmagyar város

Riasztó adatok: veszélyes és egészségtelen a levegő több magyar városban is

Az ország több pontján romlott a levegő minősége a szálló por magas koncentrációja miatt. Két városban már veszélyes értékeket mértek.

Magyar Nemzet
2025. 12. 18. 12:52
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A szálló por magas koncentrációja miatt az ország több térségében is romlott a levegő minősége – írja az infostart a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön közzétett, az előző napi méréseken alapuló térképe alapján.

20200205 Miskolc fotó: Ádám János ÁJ Észak-Magyarország Olvasónk jelezte, sár és por van a miskolctapolcai strand építkezésnél érintett utcákban.
Romlott a levegő minősége a szálló por magas koncentrációja miatt (Fotó: MW/Ádám János)

Az NNGYK által alkalmazott levegőhigiénés index négy minősítési kategóriát különböztet meg: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes.

A legfrissebb adatok szerint veszélyes a levegő minősége Debrecenben és Békéscsabán. Egészségtelen értékeket mértek Nyíregyházán, Sajószentpéteren és Putnokon.

Kifogásolt minőségű levegőt regisztráltak többek között Hernádszurdokon, Miskolcon, Kazincbarcikán, Egerben, Salgótarjánban, Budapesten, Tökölön, Százhalombattán, Esztergomban, Tatabányán, Székesfehérváron, Várpalotán, Ajkán, Győrben, Mosonmagyaróváron, Szentgotthárdon, Kaposváron és Pécsen.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatása szerint az ország többi mérőállomásán elfogadható levegőminőségi értékeket rögzítettek.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MW/Fehér Gábor)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Siklósi Péter
idezojelekeurópai unió

Hajlandó-e Európa a békére?

Siklósi Péter avatarja

Az uniós csúcs tétje az, hogy Európa elindul-e végre a béke támogatásának irányába.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu