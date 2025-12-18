Bajban Brüsszel, most kompromisszumot keresnek a háborúpártiak

Brüsszel ma döntő összecsapások helyszíne

Szerda este nyilvánvalóvá vált, hogy a 27 tagállam két összeegyeztethetetlen táborra szakadt.

A vita középpontjában az áll, hogy az ukrán támogatás fedezetéül szolgáló befagyasztott orosz központi banki tartalékok felhasználhatóak-e, amelyek nagy részét a belga Euroclear bank kezeli. Az észak- és kelet-európai országok, köztük Németország, ragaszkodnak ehhez a tervhez, míg

Belgium és Olaszország a közös EU-adósságon alapuló B tervet támogatja. Hasonlóan ellenzik a befagyasztott vagyon felhasználását Bulgária, Málta, Magyarország és Szlovákia.

A szakadék jól láthatóvá vált a vezetők nyilatkozataiban:

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök hangsúlyozta a lehetséges kockázatok vizsgálatának szükségességét, miközben Friedrich Merz német kancellár szerint a befagyasztott eszközök felhasználásával a lehető leggyorsabban véget lehet vetni a háborúnak.

A csúcstalálkozó előtti órákban körvonalazódni látszanak a patthelyzet feloldásának lehetséges útjai. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a strasbourgi európai parlamenti beszédében két lehetőséget javasolt: az egyik a befagyasztott orosz eszközökre, a másik az EU-kölcsönökre épül. Von der Leyen hangsúlyozta, hogy a döntést a tagállamoknak kell meghozniuk.

Diplomáciai források szerint a kompromisszum kulcsa lehet, hogy Magyarországot és Szlovákiát kivennék a közös adósságprogramból.

Így a 27 tagállamból végül csak 25 résztvevő finanszírozná a segélyt. Ez a modell jelentős segítséget nyújthatna Ukrajna romokban heverő költségvetésének, amelynek pénztára akár jövő áprilisra kiürülhet.

Orbán Viktor előre jelezte, hogy a befagyasztott orosz vagyonról nem tárgyalnak Brüsszelben.

Ehhez [a háború finanszírozásához] pedig mi, magyarok nem fogunk asszisztálni. És addig leszünk itt, ameddig kell. Néhány álmatlan éjszaka nem a világ. Biztosan jobb a háborúnál

– hangsúlyozta.

Több EU-diplomata azonban hangsúlyozta, hogy az orosz eszközök továbbra is az egyik legfontosabb lehetőséget jelentik a gyors és közvetlen ukrán támogatás biztosítására. Az EU közös adósságának kérdése évek óta érzékeny pont az északi tagállamok számára, amelyek nem hajlandók garanciát vállalni a déli országok eladósodott kötvényeiért. Az északi országok szerint a befagyasztott orosz eszközök előnyösebbek, mert hosszú távú és közvetlen támogatást jelentenek Ukrajna számára, és nem terhelik más tagállamok adófizetőit. „Ez nem a takarékosok és költekezők közötti ellentétről szól, hanem arról, hogy Ukrajna mellett állunk-e” – fogalmazott egy névtelen EU-diplomata. Hozzátette, hogy az elmúlt négy évben az észak- és kelet-európai országok élen jártak Ukrajna háborús szükségleteinek finanszírozásában.

Belgium továbbra is határozottan ellenzi a Euroclear brüsszeli irodájában tárolt orosz pénzek felhasználását, de Németország és szövetségesei figyelmeztetnek: alternatíva jelenleg nincs.

A befagyasztott eszközök felhasználása olyan kártérítési hitelhez vezethetne, amelyet Ukrajna csak Moszkva kifizetése esetén kellene visszafizetnie, ami kevéssé valószínű. Bart De Wever belga miniszterelnök a csúcstalálkozón várhatóan a közös adósság mellett érvel majd, mivel az állítólag „olcsóbb és átláthatóbb” alternatívát jelentene. Kritikusai szerint azonban ehhez Orbán Viktor politikai jóváhagyása is szükséges, aki többször is fenyegetőzött, hogy megakadályozza Ukrajna további támogatását.