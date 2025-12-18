Orbán Viktor a belga miniszterelnökkel zárta a napot

A belga miniszterelnökkel zártuk a napot. Erről írt a közösségi oldalán Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök több egyeztetésen is részt vett Brüsszelben a mostani sorsdöntő uniós csúccsal kapcsolatban.
Csak összejött
– írta a képhez Orbán Viktor.
Korábban az orosz vagyon elkobzását szintén ellenző Belgium miniszterelnöke a teraszról lekiabálva tudatta az újságírókkal, beszélni akar Orbán Viktorral! – írta Deák Dániel közösségi oldalán.
