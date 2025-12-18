Orbán Viktor a belga miniszterelnökkel zárta a napot

A belga miniszterelnökkel zártuk a napot. Erről írt a közösségi oldalán Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök több egyeztetésen is részt vett Brüsszelben a mostani sorsdöntő uniós csúccsal kapcsolatban.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k) nyilatkozik a sajtó képviselőinek, amint megérkezik az Európai Unió és a nyugat-balkáni országok csúcstalálkozójára Brüsszelben 2025. december 17-én, az EU csúcstalálkozójának előestéjén. Mellette Máté János, a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár (j2) (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Csak összejött

– írta a képhez Orbán Viktor.

Korábban az orosz vagyon elkobzását szintén ellenző Belgium miniszterelnöke a teraszról lekiabálva tudatta az újságírókkal, beszélni akar Orbán Viktorral! – írta Deák Dániel közösségi oldalán.



