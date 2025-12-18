brüsszeleurópai unióorbán viktor

Orbán Viktor a belga miniszterelnökkel zárta a napot

A magyar kormányfő a belga miniszterelnökkel is egyeztetett Brüsszelben. Orbán Viktor röviden úgy fogalmazott: Csak összejött. Korábban a belga kormányfő szeretett volna találkozni Orbán Viktorral.

Kozma Zoltán
2025. 12. 18. 6:14
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j2) nyilatkozik a sajtó képviselőinek, amint megérkezik az Európai Unió és a nyugat-balkáni országok csúcstalálkozójára Brüsszelben 2025. december 17-én, az EU c
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j2) nyilatkozik a sajtó képviselőinek, amint megérkezik az Európai Unió és a nyugat-balkáni országok csúcstalálkozójára Brüsszelben 2025. december 17-én, az EU csúcstalálkozójának előestéjén. Mellette Máté János, a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár (j) (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
A belga miniszterelnökkel zártuk a napot. Erről írt a közösségi oldalán Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök több egyeztetésen is részt vett Brüsszelben a mostani sorsdöntő uniós csúccsal kapcsolatban.

Csak összejött

 – írta a képhez Orbán Viktor.

Korábban az orosz vagyon elkobzását szintén ellenző Belgium miniszterelnöke a teraszról lekiabálva tudatta az újságírókkal, beszélni akar Orbán Viktorral! – írta Deák Dániel közösségi oldalán.


 

