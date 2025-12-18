Európa válaszúton a háború és a béke között

Brüsszelben egyre nehezebb konszenzust teremteni Ukrajna további finanszírozásáról. Bár korábban az Európai Bizottság a Belgiumban, az Euroclearnél befagyasztott orosz vagyon felhasználásában látta a megoldást, Orbán Viktor elmondta, a háttéregyeztetések nyomán ez a javaslat lekerülhet a napirendről. A vita azonban nem zárult le: az Euractiv értesülései szerint Belgium továbbra sem kötelezte el magát az Ukrajnát támogató új pénzügyi konstrukciók mellett, miközben Valdis Dombrovskis uniós gazdasági biztos is elismerte, hogy az egyeztetések eddig nem hoztak áttörést.

Bart De Wever belga kormányfő attól tart, hogy egy esetleges orosz jogi vagy gazdasági ellenlépés súlyos következményekkel járhat Belgium számára, tekintettel arra, hogy az érintett eszközök az ország területén találhatók. Kedden éjszaka a tagállami nagykövetek is tárgyalóasztalhoz ültek, hogy kidolgozzák azokat a biztosítékokat, amelyeket Brüsszel a belga fél megnyugtatására kínálhat.

A résztvevők beszámolói szerint ugyanakkor a belga diplomaták részéről továbbra sem mutatkozott érdemi elmozdulás a vitatott pénzügyi kérdésekben.

Dombrovskis az Euractivnak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a Bizottság kész további garanciákat adni és együttműködni a belga hatóságokkal, ugyanakkor elismerte: az orosz vagyon felhasználására épülő javaslat jogilag és politikailag is a határokat feszegeti. Orbán Viktor szerint azonban a háttéregyeztetések nyomán ez a konstrukció lekerülhet a napirendről, és az uniós vita új irányt vehet.

Arra a felvetésre, hogy az Európai Bizottság Belgium beleegyezése nélkül is keresztülviheti-e a tervet, Dombrovskis kitérő választ adott.

A háttérben ugyanakkor már korábban is nőtt az ellenállás, és több uniós diplomata fejezte ki aggodalmát amiatt, hogy a belga kifogások precedenst teremthetnek. Több tagállam – köztük Csehország, Olaszország, Málta, Bulgária, Magyarország és Szlovákia – is szkeptikusan viszonyult a konstrukcióhoz, jóllehet az uniós fővárosok többsége hivatalosan sokáig kitartott a javaslat mellett.

António Costa, az Európai Tanács elnöke sem számít gyors megállapodásra: figyelmeztetett, hogy az egyeztetések akár napokig is elhúzódhatnak, miközben Brüsszel minimum a minősített többség megszerzésére törekszik.

Kijev mindeközben elutasítja a belga aggályokat, és azt állítja, hogy azok az orosz narratíva visszhangjai. A vita ugyanakkor az utóbbi napokban átalakulni látszik: miközben korábban az Euroclearnél zárolt vagyonra épülő hitel szerepelt a középpontban, Belgium továbbra sem hajlandó félvállról venni az esetleges jogi és gazdasági következményeket. A mostani csúcstalálkozó így kulcsfontosságú lehet az Ukrajna további finanszírozásáról szóló uniós döntések szempontjából, miközben egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy az uniós egység korántsem olyan szilárd, mint ahogyan azt Brüsszel kifelé mutatni szeretné.