A vásárlók közül még sokan fenntartásokkal kezelik a mesterséges intelligenciát – így zajlott az idei black friday

A vásárlók 51 százaléka soha nem használt még mesterséges intelligenciát az online vásárláskor, míg 49 százaléka gyakran vagy néha – derül ki a Árukereső.hu új kutatásából.

A 34 év alatti korosztály vásárlók mindegyike tudja használni a mesterséges intelligenciát (Fotó: A9 Studio/Shutterstock)

Vegyesen éreznek a mesterséges intelligencia használatával a vásárlásban

A felmérés szerint az MI-t figyelmen kívül hagyóknak azonban csaknem a fele, mintegy 45 százaléka mondta azt, hogy nem gondolt még rá, vagy egyszerűen nem látja értelmét. A megkérdezettek 18 százaléka nem tudja használni, szintén 18 százaléka úgy véli, hogy nem jó ez a technológia, 16 százaléka pedig szimplán nem akarja megosztani személyes adatait egyik vállalat asszisztensével sem.

Kifejezetten érdekes, hogy

a 34 év alatti korosztályok közül senki sem jelölte meg válaszként azt, hogy nem tudja használni a mesterséges intelligenciát,

míg az 55 év felettieknél a negyede érzi így.

Ezzel szemben a 18–24 éves korosztálynak mintegy 38 százaléka jelölte meg azt, hogy nem akar személyes adatokat megosztani,

ez az arány viszont fokozatosan csökkent: az idősebbeknél csak 14 százaléknak voltak ilyen jellegű fenntartásai.

Az Árukereső.hu válaszadóinak mintegy harmadából egyébként kíváncsiságot vált ki az MI használatának gondolata. A megkérdezettek 25 százaléka megkönnyebbülést érez, mert azt gondolja, hogy időt és energiát takarít meg neki a mesterséges intelligencia; míg 13 százalék ellenállást, mert nem szeretné, ha a technológia döntene helyette. Csak hat százalék érez bizalmatlanságot, mert úgy véli, nem választana jól az MI; míg a többieknél, azaz 26 százaléknál semmilyen különleges érzés nem társult a gondolathoz.

Így döntöttek a vásárlók

Az Árukereső adatai szerint az idei akciós időszakban a vásárlók viselkedése is kettősséget mutatott:

októberben inkább csak figyelték az árakat és kivártak, míg novemberben már ténylegesen megindult a vásárlás, nem csupán a black friday hétvégén, hanem gyakorlatilag az egész hónap során, amely tendencia eddig decemberben is folytatódik.

A fogyasztók ma már számítanak a kedvezményes időszakokra, ugyanakkor egyre kevésbé kezelik azokat különleges eseményként. Ez a tudatosabb hozzáállás abban is megmutatkozik, hogy a hagyományosan népszerű termékek iránti kereslet a black friday alatt csak mérsékelten nőtt: a parfümöké hét, az okosóráké 13, a mobiltelefonoké pedig mindössze három százalékkal.