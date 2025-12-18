Rendkívüli

Káosz Brüsszelben, már könnygázt is bevetettek a tüntető gazdák ellen + videó

A vásárlók közül még sokan fenntartásokkal kezelik a mesterséges intelligenciát – így zajlott az idei black friday

A magyar fogyasztók csaknem negyede jobban érzi magát, ha arra gondol, hogy mesterséges intelligenciát (használhat a vásárláshoz. Az emberek mintegy fele azonban mégsem él vele, azok fele ráadásul azért, mert még csak nem is gondolt rá opcióként.

2025. 12. 18. 12:44
AI assistant with LLM, big data, machine learning, and generative AI powers prompt engineering and supports agentic AI for advanced business applications. Latch mestersges intelligencia
Fotó: Shutterstock Forrás: Shutterstock
A vásárlók 51 százaléka soha nem használt még mesterséges intelligenciát az online vásárláskor, míg 49 százaléka gyakran vagy néha – derül ki a Árukereső.hu új kutatásából.

A 34 év alatti korosztály vásárlók mindegyike tudja használni a mesterséges intelligenciát (Fotó: A9 Studio/Shutterstock)

Vegyesen éreznek a mesterséges intelligencia használatával a vásárlásban

A felmérés szerint az MI-t figyelmen kívül hagyóknak azonban csaknem a fele, mintegy 45 százaléka mondta azt, hogy nem gondolt még rá, vagy egyszerűen nem látja értelmét. A megkérdezettek 18 százaléka nem tudja használni, szintén 18 százaléka úgy véli, hogy nem jó ez a technológia, 16 százaléka pedig szimplán nem akarja megosztani személyes adatait egyik vállalat asszisztensével sem.

Kifejezetten érdekes, hogy 

  • a 34 év alatti korosztályok közül senki sem jelölte meg válaszként azt, hogy nem tudja használni a mesterséges intelligenciát, 
  • míg az 55 év felettieknél a negyede érzi így. 
  • Ezzel szemben a 18–24 éves korosztálynak mintegy 38 százaléka jelölte meg azt, hogy nem akar személyes adatokat megosztani, 
  • ez az arány viszont fokozatosan csökkent: az idősebbeknél csak 14 százaléknak voltak ilyen jellegű fenntartásai.

Az Árukereső.hu válaszadóinak mintegy harmadából egyébként kíváncsiságot vált ki az MI használatának gondolata. A megkérdezettek 25 százaléka megkönnyebbülést érez, mert azt gondolja, hogy időt és energiát takarít meg neki a mesterséges intelligencia; míg 13 százalék ellenállást, mert nem szeretné, ha a technológia döntene helyette. Csak hat százalék érez bizalmatlanságot, mert úgy véli, nem választana jól az MI; míg a többieknél, azaz 26 százaléknál semmilyen különleges érzés nem társult a gondolathoz.

Így döntöttek a vásárlók

Az Árukereső adatai szerint az idei akciós időszakban a vásárlók viselkedése is kettősséget mutatott: 

októberben inkább csak figyelték az árakat és kivártak, míg novemberben már ténylegesen megindult a vásárlás, nem csupán a black friday hétvégén, hanem gyakorlatilag az egész hónap során, amely tendencia eddig decemberben is folytatódik.

A fogyasztók ma már számítanak a kedvezményes időszakokra, ugyanakkor egyre kevésbé kezelik azokat különleges eseményként. Ez a tudatosabb hozzáállás abban is megmutatkozik, hogy a hagyományosan népszerű termékek iránti kereslet a black friday alatt csak mérsékelten nőtt: a parfümöké hét, az okosóráké 13, a mobiltelefonoké pedig mindössze három százalékkal. 

Ezzel szemben azoknál a termékkategóriáknál, ahol a vásárlók jellemzően több információt gyűjtenek és összehasonlítanak, jóval erőteljesebb volt a növekedés: a társasjátékok iránti érdeklődés heti alapon 184-szeresére nőtt, a játékkonzolok keresése tízszeresére emelkedett, míg a Lego termékek húsz, a fejhallgatók pedig 29 százalékkal lettek népszerűbbek. Mindez arra utal, hogy a vásárlók egyre inkább megfontolt döntéseket hoznak, miközben új digitális eszközökkel, köztük mesterséges intelligenciával is kísérleteznek, ám ezek használatát még sokan fenntartásokkal kezelik.

Szták András, az Árukereső.hu ügyvezető igazgatója szerint a mesterséges intelligencia sokak számára valódi segítséget jelenthet a vásárlásban, ugyanakkor fontos látni a korlátait is. Az MI nem dönthet a fogyasztó helyett, és nem helyettesítheti a tudatos mérlegelést. 

Az MI akkor tud valódi értéket teremteni, ha átlátható módon támogatja a döntést, nem pedig akkor, ha átveszi az irányítást

– véli az ügyvezető, aki szerint ezért is kiemelten fontosak az ár-összehasonlító oldalak, ugyanis ott bevált eszközökkel vethetik össze az árakat a felhasználó.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Siklósi Péter
Hajlandó-e Európa a békére?

Siklósi Péter avatarja

Az uniós csúcs tétje az, hogy Európa elindul-e végre a béke támogatásának irányába.

