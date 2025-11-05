black fridayhitelkereskedelem

Black friday: hitel, boltok karácsony – indul a szezon

November elejével elindult az üzletekben a Black Friday-hoz kötődő, illetve a karácsonyi ünnepkör előtti akciók szezonja, ami a személyi kölcsönök és az áruvásárlási hitelek iránti keresletnek is jót tesz majd.

Magyar Nemzet
2025. 11. 05. 8:26
November elején hivatalosan is elindult a karácsony előtti ajándékvásárlások időszaka, ami az áruhitelek és a kisebb összegű személyi kölcsönök piacán is érezteti majd a hatását – hívja fel a figyelmet Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. A keresletnek szintén jót tesz – tette hozzá –, hogy az eredetileg a november negyedik péntekjére eső, erőteljes leárazásokat hozó Black Friday időszaka fokozatosan kitolódott, így már gyakorlatilag egész novemberben tartanak az ahhoz kapcsolódó akciók is.

A BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint azt, hogy az áruvásárlási hitelek szempontjából kulcsfontosságú az utolsó negyedév, alátámasztják a Magyar Nemzeti Bank statisztikái is: ezek szerint a 2024-re kimutatott, 46,4 milliárd forintnyi új szerződés több mint 31 százalékát az utolsó negyedévben – főleg novemberben és december elején – kötötték meg a vásárlók.

Fülöp Norbert Attila emlékeztetett: az elmúlt években folyamatosan nőtt a kihelyezett áruhitelek összege és száma Magyarországon, ami elsősorban az online csatornák intenzívebb használatának köszönhető. A piac növekedéséhez ugyanakkor az is hozzájárult, hogy az utóbbi években az áruvásárlási hiteleknél is fokozatosan emelkedett az egy szerződésre jutó átlagos összeg: miközben 2020 első kilenc hónapjában még alulról közelítette a 180 ezer forintot, idén szeptember végéig már a 262 ezret is jóval meghaladta.

Az áruhitelpiac szempontjából viszont idén kulcsfontosságú lesz, hogy mennyire sikerül jól az év végi hajrá, hiszen az első kilenc hónap mind a szerződések számában, mind az összegében érezhető visszaesést hozott a múlt év azonos időszakához képest. 

Ami az utóbbit illeti, az idén szeptember végéig 27,4 milliárd forint értékben helyeztek ki új áruhiteleket a pénzügyi szolgáltatók, ami 14,4 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbi mennyiségtől.

A személyi kölcsönök piacán viszont nyoma sincs a megtorpanásnak, sőt már az év első kilenc hónapjában sikerült túlszárnyalni a 2024 egészében kihelyezett mennyiséget. Ráadásul – mutatott rá Fülöp Norbert Attila – ma már nem kizárólag a sokmilliós hitelösszeg-kategóriában lehet látni kedvező ajánlatokat, hanem akár a néhány százezer forintos összegsávban is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

