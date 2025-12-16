Mi lesz ebből? Vásárolni sem tudunk már a mesterséges intelligencia nélkül

Megváltoztak a keresési szokások az online vásárlásban. Az Árukereső.hu friss felmérése alapján a válaszadók közel fele néha vagy gyakran már használ mesterséges intelligenciát (AI), például akkor, ha segítségre van szüksége a termékválasztáshoz vagy össze szeretne hasonlítani bizonyos termékeket – derül ki a cég kutatásából.

Legtöbben a termékek összehasonlításánál veszik igénybe a mesterséges intelligencia segítségét. Fotó: Vémi Zoltán

Ez kifejezetten igaz a 18 év alatti válaszadókra, akik közül a megkérdezettek 95 százaléka él a technológiával. A korral egyébként fokozatosan csökken az arány: a 18 és 24 év közöttiek körülbelül négyötöde, a 25 és 54 év közöttiek nagyjából kétharmada, míg az 55 év felettiek alig fele él az AI lehetőségével.

A mesterséges intelligenciától segítséget kérők közül a legtöbben a termékek összehasonlítását bízzák az eszközre: a megkérdezettek 44 százaléka ezt adta meg válaszként. Negyvenkét százalék erre támaszkodik, hogy segítsen megtalálni azt, amire érdemes figyelni, mint például a fontosabb paramétereket; míg 28 százalék az ár-összehasonlításban és a spórolásban vár támogatást.

A megkérdezettek mintegy negyede a termékajánlásban, illetve az üzletek felkutatásában (26, illetve 23 százalék) kéri a mesterséges intelligencia segítségét, míg az értékelések összegzése miatt a válaszadók ötöde fordul a technológiához. A legritkábban jelölt válasz (14 százalék) az inspirálódás volt, ami arra enged következtetni, hogy nem az ötletszerzés az AI-használat fő oka, hanem az utána következő lépésekhez használják az emberek.

– A ChatGPT-hez hasonló, úgynevezett nagy nyelvi modelleket alkalmazó mesterséges intelligenciák nagy mennyiségű szövegek elemzésével képesek válaszokat adni a felhasználók kérdéseire, mindezt a természetes, beszélt nyelvet imitálva – fogalmazott Szták András, az Árukereső ügyvezető igazgatója. – Az AI azonban gyakran tévedhet vagy félrevezethet, ami jelentősen megtévesztheti a felhasználókat. Ezért is fontos, hogy aki használja a technológiát, mindenféleképp bizonyosodjon meg más forrásokból is a közölt információkról, főleg most, az ünnepek idején. Az Árukereső.hu részletes adatlapjai például igen hasznosak lehetnek, akár felhasználói véleményeket, akár alapos termékleírást, akár árdiagramot keres valaki – nem beszélve az árak összehasonlításáról.