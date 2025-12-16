mesterséges intelligenciachatgptárukereső. hutechnológia

Mi lesz ebből? Vásárolni sem tudunk már a mesterséges intelligencia nélkül

Egyre meghatározóbb a mesterséges intelligencia az online vásárlás során, ugyanis a megkérdezettek közel fele már használ mesterséges intelligenciát az online vásárláskor. A technológia szerepe pedig az ünnepi időszakban vélhetően még nagyobb lesz.

Magyar Nemzet
2025. 12. 16. 15:22
A legritkábban megjelölt válasz az inspirálódás, az AI már akkor ad tanácsot, ha megvan, mit szeretnénk venni Fotó: Vémi Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Megváltoztak a keresési szokások az online vásárlásban. Az Árukereső.hu friss felmérése alapján a válaszadók közel fele néha vagy gyakran már használ mesterséges intelligenciát (AI), például akkor, ha segítségre van szüksége a termékválasztáshoz vagy össze szeretne hasonlítani bizonyos termékeket – derül ki a cég kutatásából.

mesterséges intelligencia, Media Markt áruház, bolt, kereskedelem, vásárlás
Legtöbben a termékek összehasonlításánál veszik igénybe a mesterséges intelligencia segítségét. Fotó: Vémi Zoltán

Ez kifejezetten igaz a 18 év alatti válaszadókra, akik közül a megkérdezettek 95 százaléka él a technológiával. A korral egyébként fokozatosan csökken az arány: a 18 és 24 év közöttiek körülbelül négyötöde, a 25 és 54 év közöttiek nagyjából kétharmada, míg az 55 év felettiek alig fele él az AI lehetőségével.

A mesterséges intelligenciától segítséget kérők közül a legtöbben a termékek összehasonlítását bízzák az eszközre: a megkérdezettek 44 százaléka ezt adta meg válaszként. Negyvenkét százalék erre támaszkodik, hogy segítsen megtalálni azt, amire érdemes figyelni, mint például a fontosabb paramétereket; míg 28 százalék az ár-összehasonlításban és a spórolásban vár támogatást. 

A megkérdezettek mintegy negyede a termékajánlásban, illetve az üzletek felkutatásában (26, illetve 23 százalék) kéri a mesterséges intelligencia segítségét, míg az értékelések összegzése miatt a válaszadók ötöde fordul a technológiához. A legritkábban jelölt válasz (14 százalék) az inspirálódás volt, ami arra enged következtetni, hogy nem az ötletszerzés az AI-használat fő oka, hanem az utána következő lépésekhez használják az emberek.

– A ChatGPT-hez hasonló, úgynevezett nagy nyelvi modelleket alkalmazó mesterséges intelligenciák nagy mennyiségű szövegek elemzésével képesek válaszokat adni a felhasználók kérdéseire, mindezt a természetes, beszélt nyelvet imitálva – fogalmazott Szták András, az Árukereső ügyvezető igazgatója. – Az AI azonban gyakran tévedhet vagy félrevezethet, ami jelentősen megtévesztheti a felhasználókat. Ezért is fontos, hogy aki használja a technológiát, mindenféleképp bizonyosodjon meg más forrásokból is a közölt információkról, főleg most, az ünnepek idején. Az Árukereső.hu részletes adatlapjai például igen hasznosak lehetnek, akár felhasználói véleményeket, akár alapos termékleírást, akár árdiagramot keres valaki – nem beszélve az árak összehasonlításáról.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekVietnám

Ötvenhat évvel ezelőtti üzenet + videó

Bayer Zsolt avatarja

1969-ben megkérdezték egy Vietnámban szolgáló amerikai katonától, hogy mit üzen az ötven évvel később élő amerikaiaknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.