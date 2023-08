A Hertha a süllyedő hajó – menekülnek Dárdai Pál csapatából a futballisták

A Bundesliga II legutóbbi fordulójában Hamburgban kapott ki 3-0-ra a Hertha, amely három forduló után az utolsó helyen áll a bajnokságban, és az egyetlen csapat a mezőnyben, amelynek se gólja, se pontja nincsen még. Nyilvánvalóan nem ilyen rajtot tervezett Dárdai Pál vezetőedző sem, aki a legutóbbi fiaskó után úgy fogalmazott, hogy „talán minőségben ennyit tudunk, és nem vagyunk elég erősek ehhez a ligához”.

Dárdai Pál egyre gyengébb keretet vezethet a Herthánál. Fotó: AFP/Andreas Gora

Furcsa kijelentés ez egy olyan csapat edzőjétől, amely az előző idényben még a Bundesligában szerepelt, tehát fentről érkezett. A Transfermarkt adatai alapján a másodosztályban még mindig a Hertha rendelkezik a legértékesebb játékosállománnyal, egyedüli klubként éri el az ötvenmillió eurót a futballisták összértéke – második a Hamburg 42 millióval, a berlinieket korábban legyőző Fortuna Düsseldorf (26,8 millió) a negyedik a sorban, a Wehen Wiesbaden (11,98 millió) pedig csak a tizenhatodik.

Felfelé is lehet bukni a szenvedő Herthából

Az is érdekes, hogy a Hertha futballistái kapósak az átigazolási piacon, kedden két kulcsember távozását is bejelentette a klub. A csapatkapitány Marco Richter, aki mindhárom vesztes bajnokin játszott, az élvonalbeli Mainzba igazolt, ahol rögtön megkapta a tízes mezt. Lelépett a négyszeres német válogatott Suat Serdar is, aki a Serie A-ban szereplő Veronában kötött ki.

Rajtuk kívül további hat Hertha-játékos igazolt topligás klubhoz, tehát erősebb helyre a nyáron: Oliver Chtistensen (Fiorentina), Omar Alderete (Getafe), Jessic Ngankam (Eintracht Frankfurt), Lucas Tousart (Union Berlin), Maximilian Mittelstädt (Stuttgart), Alexander Schwolow (Union Berlin).

Az összesen nyolc távozó kulcsember közül mindössze hárman léptek pályára Dárdai csapatában ebben az idényben (Richter, Serdar és Christensen), a többiek már korábban távoztak. Ez egyrészt megmagyarázza Dárdai kijelentését, a csapat jelentősen gyengült az előző idényhez képest, másrészt az, hogy három vereség után a vezetőség további fontos játékosokat engedett el, nem sok jót feltételez a jövőre nézve.

Borítókép: Dárdai Pál csapata a pályán és azon kívül is egyre nagyobb bajba kerül (Fotó: DPA/dpa Picture-Alliance via AFP/Marius Becker)