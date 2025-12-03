Az ENSZ nők védelmére létrejött szervezete baloldali ideológiákat közvetít kampányaiban

Az ENSZ női szervezete az elmúlt években egyre gyakrabban került a figyelem középpontjába olyan kijelentéseivel, amelyeknek semmi közük a nőkért folytatott küzdelemhez. A fejkendő és az éghajlat mára az „UN Women” kampánystratégiájának központi elemei lettek – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Amikor 2023. október 7-én a Hamász mészárlást hajtott végre Izraelben, elképzelhetetlen szenvedést okozott a nőknek is. Az iszlamisták megerőszakoltak, bántalmaztak, elraboltak és meggyilkoltak több száz izraeli nőt – és mindezt a világ szeme láttára. Sok atrocitást videóra vettek és közzétettek, így a nyilvánosság közvetlen tanúja lett az eseményeknek. De ezeknek a szörnyű videofelvételeknek a bizonyítékai ellenére az ENSZ Női jogokkal foglalkozó szervezete hónapokig kerülte, hogy egyértelműen megnevezze vagy elítélje a történteket.

Csak a gázai nőkről és a közel-keleti konfliktus által számukra jelentett veszélyekről beszéltek. Ami akkor már elképzelhetetlen kettős erkölcsnek számított, azóta is végigkíséri az ENSZ Nők nyilvános kommunikációját.

Kampányok a jó ízlés határán túl

„Ha a nők vezetnek, béke következik” mottóval az UN Women célja, hogy támogassa a nőket és nagyobb szerepet biztosítson számukra a döntéshozatalban, hogy ezzel változást hozzon a világban – legalábbis a saját kampányszlogenje szerint. Az UN Women által közzétett tartalmak és képek azonban teljesen más képet festenek.

„When Women Lead, Peace Follows” kampányához az ENSZ női szervezete olyan képet tett közzé, amelyen teljesen eltakart szudáni nők láthatók, miközben a szudáni nők nagyrészt súlyosan elnyomottak. Ott nemcsak fizikai erőszak, nemi erőszak és kényszerházasság fenyegeti őket, hanem elsősorban súlyos gazdasági és társadalmi hátrányokat is szenvednek. A szudáni nők szinte minden döntésben a férjeiktől függenek, és nem élhetnek önálló életet. Ezen túlmenően a fátyol viselésével a férfi elnyomás egyik legszembetűnőbb jelét hordozzák.

Egy másik cikkében az ENSZ női szervezete azt írta: „A különbözőségünk tesz minket egyedivé”. A képen több nő látható – köztük egy fejkendőt viselő nő is. A cikk szövegében felhívás található a sokszínűség ünneplésére, más kultúrák megbecsülésére és egymás kölcsönös tiszteletben tartására.