ENSZesélyegyenlőségnői jogok

Az ENSZ nők védelmére létrejött szervezete baloldali ideológiákat közvetít kampányaiban

Ami eredetileg nemzetközi női jogi szervezetnek indult, egyre inkább egyoldalúan baloldali irányultságú egyesületté válik. Megkérdőjeleződött az ENSZ női szervezetének semlegessége, egyes szakértők szerint pedig a női jogok védelmét saját céljaik, ideológiájuk népszerűsítésére és elfogadtatására használják.

Magyar Nemzet
Forrás: V4NA2025. 12. 03. 5:15
Illusztráció
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ENSZ női szervezete az elmúlt években egyre gyakrabban került a figyelem középpontjába olyan kijelentéseivel, amelyeknek semmi közük a nőkért folytatott küzdelemhez. A fejkendő és az éghajlat mára az „UN Women” kampánystratégiájának központi elemei lettek – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség. 

Amikor 2023. október 7-én a Hamász mészárlást hajtott végre Izraelben, elképzelhetetlen szenvedést okozott a nőknek is. Az iszlamisták megerőszakoltak, bántalmaztak, elraboltak és meggyilkoltak több száz izraeli nőt – és mindezt a világ szeme láttára. Sok atrocitást videóra vettek és közzétettek, így a nyilvánosság közvetlen tanúja lett az eseményeknek. De ezeknek a szörnyű videofelvételeknek a bizonyítékai ellenére az ENSZ Női jogokkal foglalkozó szervezete hónapokig kerülte, hogy egyértelműen megnevezze vagy elítélje a történteket.

Csak a gázai nőkről és a közel-keleti konfliktus által számukra jelentett veszélyekről beszéltek. Ami akkor már elképzelhetetlen kettős erkölcsnek számított, azóta is végigkíséri az ENSZ Nők nyilvános kommunikációját.

Kampányok a jó ízlés határán túl

„Ha a nők vezetnek, béke következik” mottóval az UN Women célja, hogy támogassa a nőket és nagyobb szerepet biztosítson számukra a döntéshozatalban, hogy ezzel változást hozzon a világban – legalábbis a saját kampányszlogenje szerint. Az UN Women által közzétett tartalmak és képek azonban teljesen más képet festenek. 

„When Women Lead, Peace Follows” kampányához az ENSZ női szervezete olyan képet tett közzé, amelyen teljesen eltakart szudáni nők láthatók, miközben a szudáni nők nagyrészt súlyosan elnyomottak. Ott nemcsak fizikai erőszak, nemi erőszak és kényszerházasság fenyegeti őket, hanem elsősorban súlyos gazdasági és társadalmi hátrányokat is szenvednek. A szudáni nők szinte minden döntésben a férjeiktől függenek, és nem élhetnek önálló életet. Ezen túlmenően a fátyol viselésével a férfi elnyomás egyik legszembetűnőbb jelét hordozzák.

Egy másik cikkében az ENSZ női szervezete azt írta: „A különbözőségünk tesz minket egyedivé”. A képen több nő látható – köztük egy fejkendőt viselő nő is. A cikk szövegében felhívás található a sokszínűség ünneplésére, más kultúrák megbecsülésére és egymás kölcsönös tiszteletben tartására.

A muszlim társadalmakban azonban a nők nyilvánvaló elnyomása, amely a fátyol viselésének kényszere révén mindenki számára látható, az ENSZ szervezete számára a szabadság jelképévé, egy kulturális kifejezési forma jogos részévé válik. Mindezt sokan a szervezet kétszínűségeként értelmezik.

A szervezet számára a klímapolitikai kérdése is a feminista küzdelem lényeges részét képezi.

Saját állításaik szerint interszekcionális megközelítést követnek – ezért foglalkoznak minden „diszkriminációs formával, mint a szegénység, a rasszizmus és a szexizmus”. A klíma nyilvánvalóan szintén ide tartozik. Olyan szlogenekkel szeretnék felhívni a figyelmet erre, mint „A klímaváltozás nem nem semleges” vagy „Klímakrízis = nők jogainak válsága”.

Az ENSZ női szervezete egyértelmű példája annak, hogy a baloldali feministák hogyan használják a nők jogait saját ideológiai céljaik előmozdítására – hívta fel a figyelmet az Exxpress, hozzátéve: a nők jogairól és biztonságáról szóló vitákat arra használják, hogy egyes csoportokat mások fölé helyezzenek – mint például az izraeli nők esetében. Más politikai küzdelmi témákat is elfogadhatóvá tesznek a nők kérdésének előtérbe helyezésével. A nőket szándékosan áldozattá teszik, ha ez néhányaknak jól jön. A nők tényleges szenvedéseit pedig elhallgatják és figyelmen kívül hagyják, ha azok nem felelnek meg a saját világképüknek – fogalmazott a portál.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekDon-kanyar

Birodalmi tempó és a keleti frontvonal

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Szerveztek már nekünk német kezdeményezésű Európa-projektet, a Don-kanyar túrát. Ismerjük a végét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.