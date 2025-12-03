Ringháború: Ali és Frazier öröksége a lányaikban élt tovább

Egy örökség, amely bizonyítja, hogy a boksz nemcsak sport, hanem családtörténet, sors és generációkon átívelő dráma. Muhammad Ali (56-5, 37 KO) és Joe Frazier (32-4-1, 27 KO). Ez a két név ma is többet jelent, mint két legenda, ez egy generációkon át tartó rivalizálás. Három feledhetetlen ringháború az apáktól, egy csata a lányoktól – négy felvonásban elmondva ugyanaz az üzenet: a ringben mindenki a saját erejéből él túl, még akkor is, ha a múlt árnyéka ott lebeg a kötelek között.

Joe Fraizer volt az első, aki ellen nemcsak először padlózott, de ki is kapott Muhammad Ali Fotó: Bettmann/ Bettmann

Muhammad Ali és Joe Frazier nem egyszerű ellenfelek voltak

Sokak szerint ők ketten a világ legjobb nehézsúlyú bokszolói közé tartoztak – mindketten olimpiai bajnokok és profi világbajnokok –, ugyanakkor két külön világ a ringben: Ali a gyors lábmunkát, a zsenialitást és a provokációt képviselte, Frazier a kíméletlen támadást, az acélos állóképességet és a pusztító erőt, hiszen akit elért a bal horga, az sokáig kereste a való világot. Három mérkőzésük igazi sporttörténelmi klasszikus lett.

1971 – az „évszázad mérkőzése” , melyen mindketten veretlenül léptek ringbe. A Madison Square Gardenben vívott tizenöt meneten át zajló taktikai és fizikai háborút Frazier nyerte pontozással. A világ csodálva nézte Fraizer rettegett balhorgát, amellyel leütötte Alit.

, melyen mindketten veretlenül léptek ringbe. A Madison Square Gardenben vívott tizenöt meneten át zajló taktikai és fizikai háborút Frazier nyerte pontozással. A világ csodálva nézte Fraizer rettegett balhorgát, amellyel leütötte Alit. 1974 – a „visszavágó” . Ali pontozással megnyerte a mérkőzést, és sokak szerint ez a meccs, még az első ringháborúnál is jobb volt.

. Ali pontozással megnyerte a mérkőzést, és sokak szerint ez a meccs, még az első ringháborúnál is jobb volt. 1975 – a „manilai thriller”. A harmadik csata már túlmutatott a sporton. Negyven fok körüli hőség, emberfeletti tempó, tizennégy menetnyi pokol. A 14. menet után Frazier edzője nem engedte ki tanítványát a 15.-re. Ali a ring sarkában félig összeesve mondta később: „Ez állt legközelebb a halál érzéséhez.” A győztes később bevallotta, hogy szólt az edzőjének, hogy dobja be a törülközőt, mert nem bírja tovább. Mivel a másik sarok úgy tíz másodperccel gyorsabban jelezte, hogy kész, Fraizer nem folytatja, így Ali lett a győztes. Ez volt a trilógia lezárása, és talán a boksz történetének legkeményebb csatája.

A legendás utolsó menet, majd a feladás pillanatai: