Ringháború: Ali és Frazier öröksége a lányaikban élt tovább

A profi ökölvívás története tele van legendákkal, de kevés történet olyan drámai, mint amikor az apák örökségeit a gyermekeik – és ami ennél is nagyobb szó, a lányaik – viszik tovább. A sport egyik legnagyobb rivalizálása Muhammad Ali és Joe Frazier között zajlott a 70-es években, melyet évtizedekkel később lányaik, Laila Ali és Jacqui Frazier-Lyde vittek tovább a ringben. Összesen négy Ali–Frazier összecsapás került be a boksz krónikáiba: három az apák harca, egy a lányoké. Egyetlen rivalizálás, két generáció, ugyanaz az örökség.

Ha Joe Fraizer bal horga betalált, ott még Ali sem tudott állva maradni

Egy örökség, amely bizonyítja, hogy a boksz nemcsak sport, hanem családtörténet, sors és generációkon átívelő dráma. Muhammad Ali (56-5, 37 KO) és Joe Frazier (32-4-1, 27 KO). Ez a két név ma is többet jelent, mint két legenda, ez egy generációkon át tartó rivalizálás. Három feledhetetlen ringháború az apáktól, egy csata a lányoktól – négy felvonásban elmondva ugyanaz az üzenet: a ringben mindenki a saját erejéből él túl, még akkor is, ha a múlt árnyéka ott lebeg a kötelek között.

Joe Fraizer volt az első, aki ellen nemcsak először padlózott, de ki is kapott Muhammad Ali


Muhammad Ali és Joe Frazier nem egyszerű ellenfelek voltak

Sokak szerint ők ketten a világ legjobb nehézsúlyú bokszolói közé tartoztak – mindketten olimpiai bajnokok és profi világbajnokok –, ugyanakkor két külön világ a ringben: Ali a gyors lábmunkát, a zsenialitást és a provokációt képviselte, Frazier a kíméletlen támadást, az acélos állóképességet és a pusztító erőt, hiszen akit elért a bal horga, az sokáig kereste a való világot. Három mérkőzésük igazi sporttörténelmi klasszikus lett.

  • 1971 – az „évszázad mérkőzése”, melyen mindketten veretlenül léptek ringbe. A Madison Square Gardenben vívott tizenöt meneten át zajló taktikai és fizikai háborút Frazier nyerte pontozással. A világ csodálva nézte Fraizer rettegett balhorgát, amellyel leütötte Alit.
  • 1974 – a „visszavágó”. Ali pontozással megnyerte a mérkőzést, és sokak szerint ez a meccs, még az első ringháborúnál is jobb volt.
  • 1975 – a „manilai thriller”. A harmadik csata már túlmutatott a sporton. Negyven fok körüli hőség, emberfeletti tempó, tizennégy menetnyi pokol. A 14. menet után Frazier edzője nem engedte ki tanítványát a 15.-re. Ali a ring sarkában félig összeesve mondta később: „Ez állt legközelebb a halál érzéséhez.” A győztes később bevallotta, hogy szólt az edzőjének, hogy dobja be a törülközőt, mert nem bírja tovább. Mivel a másik sarok úgy tíz másodperccel gyorsabban jelezte, hogy kész, Fraizer nem folytatja, így Ali lett a győztes. Ez volt a trilógia lezárása, és talán a boksz történetének legkeményebb csatája.

A legendás utolsó menet, majd a feladás pillanatai:

A gyűlöletet szépen lassan felváltotta a másik elismerése. Kevesen tudják, de 1968-ban találkoztak először egymással, amikor Ali – még Cassius Clay néven – a megtagadott behívóparancs miatt az eltiltását töltötte, és a nehézsúly akkori vitathatatlan bajnokaként Fraizer mindent megtett azért, hogy riválisa visszakapja az engedélyét. A három ringháború azonban kikezdte a kapcsolatukat, Frazier mélyen megsértődött Ali sokszor személyeskedő beszólásain, amit aztán a sajtó alaposan felfújt. Volt olyan eset, amikor a BBC stúdiójában összeverekedtek egymással, miközben az első meccsüket elemezték. A két feldühödött legendát a nézőknek kellett szétválasztani egymástól.

Muhammad Ali és Joe Fraizer statisztikája

amatőr
   • 42 győzelem, 2 vereség – 38 győzelem, 2 vereség
   • olimpiai bajnok félnehézsúly (1960 Róma) – olimpiai bajnok nehézsúly (1964 Tokió)
   • amerikai bajnok félnehézsúly (1959, 1960) – amerikai bajnok nehézsúly (1962, 1963, 1964)
profi
   • 56 győzelem (37 KO), 5 vereség – 32 győzelem (27 KO), 4 vereség, 1 döntetlen
   • háromszor lett nehézsúlyú világbajnok – vitathatatlan nehézsúlyú világbajnok (1970-73)

A manilai csatát követően olvadni kezdett a jégfal a két legenda között. Frazier „nagyszerű bajnoknak” nevezte Alit, míg Ali Fraziert minden idők legnagyobb harcosának – természetesen önmaga mellett. Noha úgy tűnt, kibékül a két nagy ellenfél, erre nem került sor, csak jóval később. A már nagyon beteg Ali bocsánatot kért, Frazier pedig – bár sosem felejtett igazán – elfogadta a gesztust. Az apák története így nemcsak a haragról, hanem a késői megbékélésről is szólt.

A manilai, harmadik összecsapáson mindössze tíz másodpercen múlt, hogy nem Ali, hanem Fraizer adta fel a csatát


A lányok útja – árnyékból reflektorfénybe

Igazából egyikük sem gondolta azt, hogy valaha rendezni fognak egy negyedik Ali–Fraizer csatát is a szorítóban. Ám a Benn és Eubank családi ringháborút a fiúk rendezték le egymással – mind az apák, mind a fiaik kétszer-kétszer csaptak össze –, addig a két legenda esetében a lányoké lett a főszerep. Amikor Laila Ali (24-0, 21 KO) és Jacqui Frazier-Lyde (13-1, 9 KO) bokszolni kezdett, természetesen mindketten egy óriási név árnyékából indultak. A kérdés nem az volt, hogy tehetségesek-e – azok voltak a maguk nemében –, hanem az, hogy képesek-e önálló identitást építeni.

Laila Ali elképesztő gyorsasággal hódította meg a profi mezőnyt: magabiztos, technikás, atletikus stílus jellemezte. Sorra jöttek a győzelmek, világbajnoki övek és egy veretlen mérleg, amely apjáéhoz hasonló tiszteletet vívott ki. összesen két súlycsoportban – nagyközépsúly és félnehézsúly – lett világbajnok, pályafutását veretlenül fejezte be.

Vele szemben Jacqui Frazier-Lyde útja rögösebb volt. Ő nem is titkolta, hogy 38 éves ügyvédként azért húzott kesztyűt, hogy bosszút állhasson az apjáért, és az első pillanattól kezdve csak egy cél lebegett a szeme előtt: legyőzni egy Alit. Apja először hallani sem akart arról, hogy a civil életben sikeres lánya a nyomdokaiba lépjen, aztán látva az elszántságát, előbb támogatni kezdte, majd tanítani a sportág fortélyaira. Három súlycsoportban ért fel a csúcsra: nagyközépsúly, félnehézsúly és nehézsúly.

Muhammad Ali mindig is nagyon büszke volt a lánya teljesítményére, amikor csak tehette, mindig ott volt Laila meccsén a ring mellett


A negyedik Ali–Frazier: a lányok csatája

2001-ben végre megtörtént az, amire a bokszvilág titokban várt: Laila Ali és Jacqui Frazier-Lyde összecsapott egymással. Ez volt a negyedik Ali–Frazier, az egyetlen, amelyben már nem az apák, hanem a lányok írták a történetet. Mindketten veretlenül érkeztek a mérkőzésre, ugyanúgy, mint annak idején az apák az első összecsapásukra. A 23 éves Laila Ali 9-0-s (8 KO), a 39 esztendős Jacqui Frazier-Lyde pedig 7-0-s (7 KO) mérleggel várta a nagy ringháborút, ami az első női mérkőzés lett, amit fizetős konstrukcióban közvetítettek a televíziók.

A 2001-es meccs előtt, a sajtótájékoztatók egyikén Jacqui így fogalmazott

Egész életemben azt hallgattam, hogy kinek a lánya vagyok. Most végre megmutathatom, ki vagyok én.

A légkör egészen különleges volt. A sajtó nemcsak egy címmérkőzést látott, hanem egy generációkon átívelő párharc új fejezetét. A ring szélén ott lebegett a múlt minden emléke: az apák ökle, rivalizálása, öröksége.

Laila Ali (jobbra) és Jacqui Frazier-Lyde az apákhoz méltó csatát vívott a veronai ringben egymással


Magán a mérkőzésen – melyet 2001. június 8-án rendezték meg, és a Nemzetközi Boksz Hírességek Csarnoka beiktatási ünnepségének hétvégi főeseménye volt – Laila Ali technikailag és fizikailag is fölényben volt, ám Jacqui Frazier-Lyde hatalmasat küzdött, de végül Laila nyert többségi pontozással (79–73, 77–75, 76–76).

Soha többet nem léptek egymás ellen ringbe, ezzel végleg lezárul a profi boksz generációkon át tartó rivalizálása az Ali és a Fraizer család között. 

Laila később veretlenül vonult vissza, üzletasszony lett. Jacqui Frazier-Lyde szintén világbajnoki címig jutott, ezután edzőként és sportvezetőként, majd ismét ügyvédként dolgozott tovább. Mindketten bebizonyították: az apjuk neve nem bilincs, hanem ugródeszka is lehet – ha van hozzá elég erő, alázat és hit.

