sorkatonaságNémetország sorkatonaságBerlindiákszervezettüntetés

Iskolai sztrájk a sorkatonaság ellen: országszerte tiltakoznak a diákok + videó

Németországban pénteken országos tiltakozónapot szerveznek az ifjúsági és diákszervezetek a kormány kötelező katonai szolgálatra vonatkozó tervei ellen. A Bundestag ugyanazon a napon szavaz a sorkatonai szolgálatról szóló törvényjavaslatról, amely újra bevezetheti a fiatal férfiak kötelező besorozását – több mint egy évtizeddel a sorkatonaság felfüggesztése után.

Sebők Barbara
2025. 12. 03. 4:02
Iskolai sztrájk a sorkatonaság ellen: a legkisebbeket is foglalkoztatja a kérdés Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az úgynevezett „iskolai sztrájk” keretében Berlinben két diákdemonstrációt szerveznek a GEW tanárszakszervezet támogatásával a sorkatonaság bevezetése ellen. A tiltakozók szerint a tervezett intézkedések súlyosan sértik az egyéni szabadságot, és a társadalom háborús felkészítésének irányába mutatnak. A tüntetés a kreuzbergi Oranienplatzról indul, és a neuköllni városházáig tart, a rendőrség háromezer résztvevőre számít – írja a Zeit.

Németországban ismét feléledt a vita a sorkatonaság bevezetéséről, ám a fiatalok másképp gondolkodnak
Németországban pénteken országos tiltakozási napot szerveznek az ifjúsági és diákszervezetek a sorkötelezettség bevezetése ellen (Fotó: AFP)

Potsdamban és Cottbusban is terveznek tiltakozásokat, a résztvevők számát azonban egyelőre nem közölték. Az Instagramon közzétett nyilatkozatokban a fiatalok egyértelműen leszögezik: 

Nem akarunk ágyútöltelékként végezni a katonai szolgálat során, és nem fogjuk tétlenül nézni, ahogyan minket véletlenszerűen osztanak be ölni és meghalni.

 

A sztrájkszövetséget békeszervezetek, a GEW szakszervezet és a BSW is támogatja. 

A szervezők jelentése szerint eddig körülbelül kilencven sztrájkbizottság alakult a főbb városokban, köztük Berlinben, Hamburgban, Münchenben, Kölnben, Lipcsében, Magdeburgban, Münsterben és Rostockban.

A kormánykoalíció a november közepén elfogadott törvénytervezettel a hadsereg harcképességét kívánja növelni strukturális reformok révén, a végső szavazásra december 5-én kerül sor, a törvény várhatóan 2026-ban lép életbe. 

A tervezet szerint a 2008-ban vagy később született fiatalok kérdőívet kapnak, amely felméri a katonai szolgálatra való hajlandóságukat; a férfiaknak kötelező, a nőknek önkéntes. 

Az orvosi vizsgálat is kötelező lesz minden fiatal férfi számára, ugyanakkor a lelkiismereti okból történő szolgálatmegtagadás továbbra is lehetséges.

Nem a sorkatonaságra: december 4–5-én Németország több nagyvárosában nagyszabású tüntetéseket tartanak (Fotó: AFP)

A törvénytervezet 2027 júliusától a teljes évfolyamok besorozását is lehetővé tenné, hat hónapos alapszintű katonai szolgálattal, önkéntes hosszabbítási lehetőséggel. Ha nem sikerül elegendő önkéntest találni, a Bundestag „szükségleteken alapuló” sorsolás bevezetéséről dönthet, ami a kötelező szolgálat gyakorlati alkalmazását jelentené – az ukrajnai háborúból eredő megváltozott fenyegetettségi helyzettel indokolva. Az RBB 24 arra figyelmeztet, hogy

az iskolai sztrájkokon való részvétel azonban nem kockázatmentes: a potsdami oktatási minisztérium szerint az órák alatti tüntetéseken való részvétel igazolatlan hiányzásnak minősül.

A fiatalok hangsúlyozzák, hogy a törvény nem az ő biztonságukat szolgálja, hanem a katonai és gazdasági érdekeket, ezért a szavazás előtt mindkét napon hangot adnak ellenállásuknak

Iskolasztrájk a sorkatonaság ellen

Az alábbi Instagram-videóban több német fiatal szólal meg egymás után, és közösen fogalmazzák meg, miért utasítják el a kormány új sorkötelezettségi terveit. A rövid összeállításból kirajzolódik, hogy a diákok országszerte szerveződnek a december 5-i demonstrációra, és már most határozottan tiltakoznak a szerintük egyre erősödő militarizáció ellen. Az egyik fiatal például úgy fogalmazott, hogy az új törvénytervezet „közvetlenül érinti a teljes korosztályt”, és már most kiszámítható, hogy 2026 közepétől minden 2008-as születésű fiúnak kötelező lesz kitölteni a hadkötelességi kérdőívet, 2027-től pedig a sorozás is kötelezővé válik. Egy másik megszólaló arra hívta fel a figyelmet, hogy 

a jogszabály bevezetné az úgynevezett szükségletalapú sorozást is, ami azt jelenti: ha nem lesz elég önkéntes, akkor teljes évfolyamokat kötelezhetnek szolgálatra vagy gyorsított eljárásban válogathatják ki a fiatalokat.

Egy harmadik fiatal már a folyamat mögött húzódó irányt kritizálta, mondván: ez az egész a kormány egyre erősödő militarizációs törekvéseinek része, és szerinte azt akarják elhitetni velük, hogy hősökként kellene feláldozniuk magukat a demokrácia és a biztonság nevében. Egy másik megszólaló a források elosztását kérdőjelezte meg: a pénzt inkább az oktatásban, az egészségügyben és a szociális szférában kellene elkölteni, nem pedig arra, hogy a Bundeswehr jelen legyen az iskolákban. A videó végén egy fiatal arról beszél, hogy országszerte alakulnak tiltakozó csoportok: 

A hírek szerint mintha a törvény már eldőlt volna, de mi nem hagyjuk magunkat. Szerveződünk, akciókat tervezünk, mert nekünk semmi dolgunk az ő háborújukkal.

A fiatalok tiltakozása nem csupán a kötelező katonai szolgálat, hanem a háborús előkészületek és a fegyverkezés elleni kritikai hangot is tükrözi.

Borítókép: Német katonák (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekrendőrség

Gondoltad volna?

Bayer Zsolt avatarja

Gondoltad volna, hogy 2025 (mindjárt 2026) évvel Jézus után ismét keresztényüldözés lesz szerte a „keresztény” Európában?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu