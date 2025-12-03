Iskolai sztrájk a sorkatonaság ellen: országszerte tiltakoznak a diákok + videó

Iskolasztrájk a sorkatonaság ellen

Az alábbi Instagram-videóban több német fiatal szólal meg egymás után, és közösen fogalmazzák meg, miért utasítják el a kormány új sorkötelezettségi terveit. A rövid összeállításból kirajzolódik, hogy a diákok országszerte szerveződnek a december 5-i demonstrációra, és már most határozottan tiltakoznak a szerintük egyre erősödő militarizáció ellen. Az egyik fiatal például úgy fogalmazott, hogy az új törvénytervezet „közvetlenül érinti a teljes korosztályt”, és már most kiszámítható, hogy 2026 közepétől minden 2008-as születésű fiúnak kötelező lesz kitölteni a hadkötelességi kérdőívet, 2027-től pedig a sorozás is kötelezővé válik. Egy másik megszólaló arra hívta fel a figyelmet, hogy

a jogszabály bevezetné az úgynevezett szükségletalapú sorozást is, ami azt jelenti: ha nem lesz elég önkéntes, akkor teljes évfolyamokat kötelezhetnek szolgálatra vagy gyorsított eljárásban válogathatják ki a fiatalokat.

Egy harmadik fiatal már a folyamat mögött húzódó irányt kritizálta, mondván: ez az egész a kormány egyre erősödő militarizációs törekvéseinek része, és szerinte azt akarják elhitetni velük, hogy hősökként kellene feláldozniuk magukat a demokrácia és a biztonság nevében. Egy másik megszólaló a források elosztását kérdőjelezte meg: a pénzt inkább az oktatásban, az egészségügyben és a szociális szférában kellene elkölteni, nem pedig arra, hogy a Bundeswehr jelen legyen az iskolákban. A videó végén egy fiatal arról beszél, hogy országszerte alakulnak tiltakozó csoportok: