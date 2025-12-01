Így készülnek a német fiatalok a sorkatonaság elleni tüntetésre + videó

A tervezett törvény értelmében 2027-től minden 2008-ban vagy azután született férfi köteles lesz katonai sorozáson részt venni, miközben lehetőség nyílik alternatív civil szolgálat teljesítésére is. Mint arról lapunk is beszámolt, a fiatalok országszerte szervezetten készülnek a sorkatonaság elleni tiltakozásra: iskolasztrájkok és utcai demonstrációk zajlanak december 4-én és 5-én. A fiatalok hangsúlyozzák, hogy a törvény nem az ő biztonságukat szolgálja, hanem a katonai és gazdasági érdekeket, ezért a szavazás előtt mindkét napon hangot adnak ellenállásuknak.

Nem a sorkatonaságra: december 4–5-én Németország több nagyvárosában nagyszabású tüntetéseket tartanak Fotó: AFP

Diákok tüntetnek a sorkatonaság ellen

A Klassegegenklasse portálon megjelent cikk szerint különösen a diákokat fenyegeti az új sorkatonai kötelezettségről szóló törvény. A fiatalok egy része úgy látja, hogy a „szabadság” nevében kötelezővé tett szolgálat valójában a munkásosztály további elszegényedéséhez vezethet, és alapvető jogaikat, biztonságukat is csorbítja. A portál szerzője hangsúlyozza:

Együtt kell kiállnunk ez ellen, és egységesen kell tüntetnünk a december 5-i iskolai sztrájkon egy olyan életért, ahol mindenki biztonságban lehet.

A cikk rámutat arra is, hogy miközben a diákok iskolába menet számos toborzóplakát mellett sétálnak el, amelyek a katonai szolgálatot önmegvalósításként vagy a „szabadsághoz” való hozzájárulásként hirdetik, azok a fiatalok, akik nyíltan felszólalnak a kötelező szolgálat ellen vagy mémeket osztanak meg a közösségi médiában, az ügyészség figyelmébe kerülhetnek. A portál szerint a megfigyelés és büntetőeljárás el akarja rettenteni a diákokat a tiltakozástól, ugyanakkor a szervezők szerint az ellenállás egyre erősödik az országban.