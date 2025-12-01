sorkatonaságNémetországsztrájkdemonstrációsorkötelezettségtüntetés

Így készülnek a német fiatalok a sorkatonaság elleni tüntetésre + videó

December 4–5-én Németország több nagyvárosában nagyszabású tüntetéseket tartanak a fiatalok és diákok a sorkatonaság és más kötelező szolgálatok visszaállítása ellen. A demonstrációk időzítése szorosan összefügg a Bundestag szavazásával, amely a katonai alapkiképzés és az alternatív civil szolgálat kötelezővé tételéről dönthet.

Sebők Barbara
2025. 12. 01. 5:21
Így készülnek a német fiatalok a sorkatonaság elleni tüntetésre Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A tervezett törvény értelmében 2027-től minden 2008-ban vagy azután született férfi köteles lesz katonai sorozáson részt venni, miközben lehetőség nyílik alternatív civil szolgálat teljesítésére is. Mint arról lapunk is beszámolt, a fiatalok országszerte szervezetten készülnek a sorkatonaság elleni tiltakozásra: iskolasztrájkok és utcai demonstrációk zajlanak december 4-én és 5-én. A fiatalok hangsúlyozzák, hogy a törvény nem az ő biztonságukat szolgálja, hanem a katonai és gazdasági érdekeket, ezért a szavazás előtt mindkét napon hangot adnak ellenállásuknak.

Nem a sorkatonaságra: december 4–5-én Németország több nagyvárosában nagyszabású tüntetéseket tartanak
Nem a sorkatonaságra: december 4–5-én Németország több nagyvárosában nagyszabású tüntetéseket tartanak Fotó: AFP

Diákok tüntetnek a sorkatonaság ellen

A Klassegegenklasse portálon megjelent cikk szerint különösen a diákokat fenyegeti az új sorkatonai kötelezettségről szóló törvény. A fiatalok egy része úgy látja, hogy a „szabadság” nevében kötelezővé tett szolgálat valójában a munkásosztály további elszegényedéséhez vezethet, és alapvető jogaikat, biztonságukat is csorbítja. A portál szerzője hangsúlyozza: 

Együtt kell kiállnunk ez ellen, és egységesen kell tüntetnünk a december 5-i iskolai sztrájkon egy olyan életért, ahol mindenki biztonságban lehet.

A cikk rámutat arra is, hogy miközben a diákok iskolába menet számos toborzóplakát mellett sétálnak el, amelyek a katonai szolgálatot önmegvalósításként vagy a „szabadsághoz” való hozzájárulásként hirdetik, azok a fiatalok, akik nyíltan felszólalnak a kötelező szolgálat ellen vagy mémeket osztanak meg a közösségi médiában, az ügyészség figyelmébe kerülhetnek. A portál szerint a megfigyelés és büntetőeljárás el akarja rettenteni  a diákokat a tiltakozástól, ugyanakkor a szervezők szerint az ellenállás egyre erősödik az országban.

Az IG Metall Ruhrgebiet beszámolója szerint december 5-én ifjúsági szövetségek országszerte tüntetésekre hívták a fiatalokat, a diákok pedig iskolai sztrájkokra szólítottak fel a sorkatonai szolgálat visszaállítása ellen. A kezdeményezéseket sok helyen támogatták helyi szövetségek és szakszervezetek is, így a tiltakozás széles társadalmi bázison szerveződik.

Számos városban – többek között Berlinben, Bochumban, Dortmundban, Bielefeldben, Essenben, Göttingenben, Hannoverben, Kasselben, Kölnben, Münsterben, Münchenben, Potsdamban és Trierben – már folyamatban vannak az iskolai sztrájkok előkészületei. Emellett más településeken is zajlanak tiltakozó felvonulások, gyűlések és kreatív akciók, amelyek célja, hogy a fiatalok hangot adjanak elégedetlenségüknek a kötelező katonai szolgálat terve ellen.

Az IMI-Online arról ír, hogy a Nem a sorkatonai szolgálatra (NZW) szövetség országos iskolai sztrájkot hirdet Tübingenben a sorkatonai szolgálat ellen. December 5-én, pénteken az iskolai sztrájk mellett a szövetség tüntetést is szervez déli 12 órától. A felhívás hangsúlyozza: 

Azt mondják, hogy háborút kellene indítanunk Németországért. De mi a helyzet a jogunkkal, hogy békében éljünk, és magunk dönthessünk arról, hogyan akarjuk élni az életünket?

A kezdeményezések mögött diákok állnak egyénként, illetve érdekvédelmi csoportok tagjaiként, például a diáktanácsokból. A cél közös: világossá tenni, hogy ellenzik a sorkatonaság visszaállítását. Ahogy fogalmaznak: „Ahelyett, hogy milliárdokat költenének fegyverekre, inkább milliárdokat követelünk az oktatásra, a jobb szakmai gyakorlatokra, az éghajlatra és a jövőnkre.”

A jelenlegi törvénytervezet szerint:

  • 2026 januárjától minden 18 éves fiatalnak ki kell töltenie egy kormányzati kérdőívet a katonai szolgálatra való alkalmasságáról, 
  • és minden fiatal férfinak kötelező orvosi vizsgálaton kell átesnie.

A Jacobin portál bírálja a hivatalos diákképviseletek fellépését az új sorkatonai szolgálati rendszer kapcsán. Bár a felmérések szerint a fiatalok többsége ellenzi a sorkatonai szolgálatot, a hivatalos képviselők nem hangoztattak érdemi kritikát. A portál szerint ezért a tiltakozás feladata olyan civil kezdeményezésekre hárul, mint a december 5-i iskolai sztrájk, ahol a diákok maguk szerveződnek, hogy hangot adjanak elégedetlenségüknek.

A kormány egyértelművé tette: nem az önkéntes szolgálatra fog támaszkodni. 

A rendszer szükségletalapú lesz, ami azt jelenti, hogy annyi fiatal férfit hívhatnak be katonai szolgálatra, amennyire szükség van. A Jacobin szerint meglepő, hogy a döntés következményei ellenére a hivatalos diákképviseletek nem fogalmaznak meg tartalmi kritikát. Például a Szövetségi Diákkonferencia, amely mintegy 7,5 millió diákot képvisel, az elmúlt hetekben csupán nagyobb felszólalási időt kért, de a katonai felkészültségről és a kormány háborús törekvéseiről nem nyilvánított érdemi véleményt.

A falra nagy graffitit festettek Regensburgban: a kötelező katonai szolgálat ellen
A falra nagy graffitit festettek Regensburgban: a kötelező katonai szolgálat ellen Fotó: AFP

Az Instagramon már széles körben terjednek a fiatalok videói, amelyekben a december 4–5-i iskolai sztrájkra és utcai tüntetésekre hívják fel a figyelmet. 

A felvételeken diákok szólalnak meg, beszélnek a kötelező katonai szolgálat terveiről, és buzdítanak minden fiatalt, hogy csatlakozzon a tiltakozáshoz. 

A rövid, dinamikus videók nemcsak informálnak, hanem személyes hangon közvetítik a fiatalok aggodalmát és mozgósítanak a közös fellépésre.

Iskolasztrájkkal tiltakoznak december 5-én Németországban

Az alábbi Instagram-videóban több német fiatal szólal meg egymás után, és közösen fogalmazzák meg, miért utasítják el a kormány új sorkötelezettségi terveit. A rövid összeállításból kirajzolódik, hogy a diákok országszerte szerveződnek a december 4-i demonstrációra, és már most határozottan tiltakoznak a szerintük egyre erősödő militarizáció ellen. Az egyik fiatal például úgy fogalmazott, hogy az új törvénytervezet „közvetlenül érinti a teljes korosztályt”, és már most kiszámítható, hogy 2026 közepétől minden 2008-as születésű fiúnak kötelező lesz kitölteni a hadkötelességi kérdőívet, 2027-től pedig a sorozás is kötelezővé válik. Egy másik megszólaló arra hívta fel a figyelmet, hogy 

a jogszabály bevezetné az úgynevezett szükségletalapú sorozást is, ami azt jelenti: ha nem lesz elég önkéntes, akkor teljes évfolyamokat kötelezhetnek szolgálatra vagy gyorsított eljárásban válogathatják ki a fiatalokat.

Egy harmadik fiatal már a folyamat mögött húzódó irányt kritizálta, mondván: ez az egész a kormány egyre erősödő militarizációs törekvéseinek része, és szerinte azt akarják elhitetni velük, hogy hősökként kellene feláldozniuk magukat a demokrácia és a biztonság nevében. Egy másik megszólaló a források elosztását kérdőjelezte meg: a pénzt inkább az oktatásban, az egészségügyben és a szociális szférában kellene elkölteni, nem pedig arra, hogy a Bundeswehr jelen legyen az iskolákban. A videó végén egy fiatal arról beszél, hogy országszerte alakulnak tiltakozó csoportok: 

A hírek szerint mintha a törvény már eldőlt volna, de mi nem hagyjuk magunkat. Szerveződünk, akciókat tervezünk, mert nekünk semmi dolgunk az ő háborújukkal.

Egy friss Instagram-videóban egy fiatal nő szólítja meg kortársait, és arra buzdítja őket, hogy december 5-én maradjanak távol az iskolától, és csatlakozzanak a tiltakozáshoz. 

Mint mondja, nem a lógásról szól a felhívás, hanem arról, hogy a diákok így fejezzék ki ellenállásukat a sorkötelezettség tervezett visszaállításával szemben. A lány szerint a politika már javában előkészíti a terepet a kötelező szolgálat visszahozásához. Felhívja a figyelmet, hogy ha a jelenlegi törvénytervezet átmegy, minden 2008 után született férfi 2027-ben köteles lesz sorozásra jelentkezni. Úgy látja, nem csupán a papíron szereplő szabályokról van szó, hanem szélesebb katonai törekvésekről is. 

A Bundeswehr már ott van az iskoláinkban, mindenhol reklámozza a fegyveres szolgálatot, és megpróbálja vonzóvá tenni számunkra

– fogalmaz. Hangsúlyozza: a fiatalokat azzal próbálják meggyőzni, hogy a fegyverkezés a demokrácia és a szólásszabadság védelmét szolgálja. Csakhogy ő másképp látja: „Ez nem a mi biztonságunkról szól, hanem a német nagyvállalatok profitjának biztonságáról.” Szerinte a történelem is azt bizonyítja, hogy a fegyverkezés nem békét, hanem nagyobb háborús kockázatot hoz.

Senki nem akar háborút, és tudjuk: a fegyverkezés nem békéhez vezet, hanem növeli a veszélyt.

A megszólaló arra figyelmeztet, hogy a sorkötelezettség terheit végső soron a fiatalokra tolnák rá: „Ha bevezetik a sorkötelezettséget, nekünk kell majd az egészet elviselnünk.” Ezért arra kéri a diákokat, hogy ne maradjanak csendben.

A te hangod és az én hangom együtt számít. Mutassuk meg december 5-én, hogy ilyen döntéseket nem hozhatnak meg a fejünk felett.

A videót egy egyértelmű felhívással zárja: „Gyere el a december 5-i iskolai sztrájkra, hozd el a barátaidat, az osztálytársaidat! Találkozunk az utcán.”

A tiltakozás a béke záloga

Egy másik, egyre többekhez eljutó Instagram-videóban egy fiatal férfi áll ki egy városi téren, és határozott beszédben fogalmazza meg, miért utasítja el a tervezett sorkötelezettséget. Mondatai jól rímelnek arra a hangulatra, amely a december 4-i demonstráció előtt a német fiatalok körében erősödik. 

A felvétel végén feltűnnek a demonstráló csoportok is, alátámasztva, hogy a tiltakozás egyre több embert mozgat meg.

A felszólaló szerint ma Németországban felelősségteljesen kiállni annyit jelent, hogy „nemet mondunk Németország világhatalmi törekvéseinek újabb kísérletére.” Hangsúlyozza: a fiataloknak joguk van visszautasítani, hogy a politika katonai célokra használja fel őket. Beszédének üzenete világos: a tiltakozás nem csupán önvédelem, hanem a béke záloga is.

Ez azt jelenti, hogy megakadályozunk egy nagy háborút. Azt jelenti, hogy megvédjük a fiatalságunkat és a jövőnket.

A december 4–5-i események jól mutatják, hogy a fiatalok és civil kezdeményezések széles körben mozgósítanak a kötelező katonai szolgálat visszaállítása ellen. Az iskolai sztrájkok, tüntetések és online videók révén a diákok személyesen és közösségileg is kifejezik tiltakozásukat, egyúttal nyomatékosan üzenve a döntéshozóknak: a jövőjükről nem lehet nélkülük dönteni.

Borítókép: Katonák teszik le esküjüket (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojeleknyugat

A kőbaltás ember

Bogár László avatarja

Az elmúlt nyolcvan év viszonylagos békéjét technoevolúciós értelemben az atomfegyverek megjelenése adta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu