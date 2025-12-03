Magyar Péterkormánypártküzdelem

Magyar Pétert arcon csapta a valóság: csak körzetekben gondolkodhatnak, míg a Fidesz komplett megyékben

A Tisza Párt elnöksége tisztában van azzal, hogy Magyar Péterék jelöltjei csak bizonyos körzetekben rúghatnak labdába a tavaszi parlamenti választáson, miközben a kormánypártok esetében egész megyék számítanak érinthetetlennek a baloldal számára. Erről beszélt lapunknak a Tisza Párt egyik informátora.

Munkatársunktól
2025. 12. 03. 4:52
Fotó: Hatlaczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Négy, egymástól messze lévő vidéki egyéni választókerületben is kiélezett küzdelemre számít a Tisza Párt, állítja a Magyar Nemzet egyik, a párt elnökségének dolgozó informátora. Magyar Péter pontosan tudja, pártja csupán körzetekben gondolkodhat, miközben a Fidesz-KDNP komplett megyékben. 

20251023 Budapest Nemzeti Menet Fotó: Máté Krisztián MK MW Bulvár Képen: Magyar Péter a Tisza párt elnöke
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Máté Krisztián)

A forrásunk kiemelte,

Zala 03., Heves 02., Jász-Nagykun-Szolnok 04. és Békés 04. egyéni választókerületekben számít kiélezett versenyre a Tisza.

Kiemelte ugyanakkor azt is, hogy Magyar Péter a nagy neveket és sztárokat nem indítja olyan helyeken, ahol felmerül a vereség esélye. Ők inkább olyan körzeteket kaptak, amelyeken legutóbb a baloldali összefogás könnyebben nyert, így minden fontos tiszás megkapja a beígért jutalmát. Hozzátette, Magyar Péterék is tisztában vannak vele, hogy több olyan megye van, ahol labdába se rúghatnak a kormánypártok indulójával szemben.

Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Békés vármegye és a Hajdúság egy része is érinthetetlen a tiszások számára

– emelte ki a forrásunk, de a felsoroltakon kívül több más megyére is ugyanígy tekintenek a Tisza Párt belső körei.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mondott a párt kötcsei rendezvényén (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekDon-kanyar

Birodalmi tempó és a keleti frontvonal

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Szerveztek már nekünk német kezdeményezésű Európa-projektet, a Don-kanyar túrát. Ismerjük a végét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu