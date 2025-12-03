Magyar Pétert arcon csapta a valóság: csak körzetekben gondolkodhatnak, míg a Fidesz komplett megyékben

Négy, egymástól messze lévő vidéki egyéni választókerületben is kiélezett küzdelemre számít a Tisza Párt, állítja a Magyar Nemzet egyik, a párt elnökségének dolgozó informátora. Magyar Péter pontosan tudja, pártja csupán körzetekben gondolkodhat, miközben a Fidesz-KDNP komplett megyékben.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Máté Krisztián)

A forrásunk kiemelte,

Zala 03., Heves 02., Jász-Nagykun-Szolnok 04. és Békés 04. egyéni választókerületekben számít kiélezett versenyre a Tisza.

Kiemelte ugyanakkor azt is, hogy Magyar Péter a nagy neveket és sztárokat nem indítja olyan helyeken, ahol felmerül a vereség esélye. Ők inkább olyan körzeteket kaptak, amelyeken legutóbb a baloldali összefogás könnyebben nyert, így minden fontos tiszás megkapja a beígért jutalmát. Hozzátette, Magyar Péterék is tisztában vannak vele, hogy több olyan megye van, ahol labdába se rúghatnak a kormánypártok indulójával szemben.

Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Békés vármegye és a Hajdúság egy része is érinthetetlen a tiszások számára

– emelte ki a forrásunk, de a felsoroltakon kívül több más megyére is ugyanígy tekintenek a Tisza Párt belső körei.