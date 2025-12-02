Ruszin-Szendi Romuluszháttéremberhálózat

Lebukott Ruszin-Szendi Romulusz rokona, ukrán milliárdosokkal üzletel

Az Ellenpont cikke szerint a Tisza Párt hátországában ukrán üzleti szereplők, kommunikációs cégek és szervezetek tűntek fel, amelyek összefonódása adatkezelési és politikai kérdéseket vet fel. A hálózat egyik kulcsszereplőjeként Ruszin-Szendi Romulusz egyik rokonát említik, akinek ukrán kötődései több kampánytechnikai és üzleti folyamatban is felbukkannak.

Magyar Nemzet
2025. 12. 02. 18:11
Ruszin Zsolt Forrás: Facebook
Érdekes összefüggésekre derült fény a Tisza Párttal és ukrajnai üzletemberekkel kapcsolatban.

20250514 Budapest Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az Egymillió lépés a békéért és a nemzeti összefogásért elnevezésű országjáráson. A menet során mintegy 300 kilométert tesznek meg, és a tervek szerint jövő vasárnap érkeznek Nagyváradra, ami az országjárás célállomása lesz. fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW képen: Ruszin-Szendi Romulusz volt honvéd vezérkari főnök és a Tisza mostani szakpolitikusa
 

Az Ellenpont cikke szerint egyre több jel utal arra, hogy a Tisza Párt egyik fontos háttérembere, Ruszin-Szendi Romulusz rokona és az ő érdekköre aktívan jelen van ukrán üzleti körökben, ráadásul ez a kapcsolatrendszer nem pusztán gazdasági természetű. 

A portál szerint Ruszin Zsolt személyében olyan emberek tűnnek fel a Tisza körül, akik ukrán gazdasági érdekekkel, cégekkel és civil szervezetekkel mutatnak szoros összefonódást, és az utóbbi hónapokban ez a hálózat látványosan erősödött.

A cikk alapján Ruszin-Szendi közvetlen rokona – aki ukrán üzleti szereplőkkel áll kapcsolatban – olyan projektekben vett részt, amelyek céges, adatkezelési és politikai területen is érintik a Tisza Pártot. A cikk azt állítja, hogy 

a Tisza mozgalom mögött működő kommunikációs és kampányszervezési háttérben is felbukkannak olyan szereplők, akik ukrán tulajdonú vagy ukrán hátterű cégekkel állnak összeköttetésben.

Ilyen például az a Volodimir Jurkin, aki egyébként nem kispályás játékos a magyar üzleti életben, hiszen az ukrán vállalkozó látványosan terjeszkedik Magyarországon.

Ruszin Zsolték egy másik ukrán érintettségű vállalattal, a Radiy Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel is szoros kapcsolatban állnak. A cégadatbázis szerint a Radiy és ügyvezetőjének kézbesítési megbízottja a FairConto Audit Könyvvizsgáló Kft. Márpedig 

Ruszin Zsolt jelenleg egy kiterjedt, pénzügyi szolgáltatásokat (könyvelés, könyvvizsgálat, adótanácsadás stb.) kínáló vállalati birodalmat igazgat: a FairConto-csoportot.

Tehát az ukrán érintettségű vállalat postáját Ruszin Zsolt cége veszi át.

Mindez azért kelt különös figyelmet, mert a közelmúltban több politikai elemző és újságíró is felvetette: a Tisza Párt szimpatizánsai adatainak kezelése, valamint a kampány technikai lebonyolítása során több olyan külső szereplő jelent meg, akikkel kapcsolatban kérdések merültek fel az adatbiztonság és a politikai befolyás szempontjából. A cikk szerint

 ez a hálózat túlnyúlik a magyar határokon, és több ukrán üzleti és civil szervezethez is köthető.

A portál azt is kiemeli: bár a Tisza Párt és Ruszin-Szendi Romulusz eddig következetesen tagadta az efféle állításokat, az összefonódásokról megjelent információk és céges adatok alapján a történet egyre több kérdést vet fel. A cikk hangsúlyozza, hogy 

nem csupán rokoni kapcsolatokról van szó, hanem olyan üzleti kötelékekről is, amelyek a Tisza Párt működésének technikai, kampánybeli és adatkezelési hátterét is érinthetik.

 

Borítókép: Ruszin Zsolt (Forrás: Facebook)

 

A téma legfrissebb hírei

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

