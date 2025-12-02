Lebukott Ruszin-Szendi Romulusz rokona, ukrán milliárdosokkal üzletel

Érdekes összefüggésekre derült fény a Tisza Párttal és ukrajnai üzletemberekkel kapcsolatban.

Az Ellenpont cikke szerint egyre több jel utal arra, hogy a Tisza Párt egyik fontos háttérembere, Ruszin-Szendi Romulusz rokona és az ő érdekköre aktívan jelen van ukrán üzleti körökben, ráadásul ez a kapcsolatrendszer nem pusztán gazdasági természetű.

A portál szerint Ruszin Zsolt személyében olyan emberek tűnnek fel a Tisza körül, akik ukrán gazdasági érdekekkel, cégekkel és civil szervezetekkel mutatnak szoros összefonódást, és az utóbbi hónapokban ez a hálózat látványosan erősödött.

A cikk alapján Ruszin-Szendi közvetlen rokona – aki ukrán üzleti szereplőkkel áll kapcsolatban – olyan projektekben vett részt, amelyek céges, adatkezelési és politikai területen is érintik a Tisza Pártot. A cikk azt állítja, hogy

a Tisza mozgalom mögött működő kommunikációs és kampányszervezési háttérben is felbukkannak olyan szereplők, akik ukrán tulajdonú vagy ukrán hátterű cégekkel állnak összeköttetésben.

Ilyen például az a Volodimir Jurkin, aki egyébként nem kispályás játékos a magyar üzleti életben, hiszen az ukrán vállalkozó látványosan terjeszkedik Magyarországon.