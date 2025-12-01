Ruszin-Szendi Romulusz úgy védi a háborúpárti mundér becsületét, mintha a politikai karrierje múlna rajta. Valószínűleg így is van – írja közösségi oldalán Orbán Balázs. A Tisza Párt politikusa szerint nincs azzal semmi gond, hogy az európai vezetők háborúra készülődnek, és ennek kereteként kiszivárog egy 1200 oldalas, Oroszországgal szembeni német haditerv. Sőt, a militáns politikus szerint az lenne gond, ha nem lennének ilyen tervek – tette hozzá a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Láthatóan Ruszin-Szendi is része annak a kánonnak, amely feladatul kapta, hogy kezdje el felkészíteni a társadalmat arra, hogy az európai vezetők által tervezett háború nem kerülhető el, sőt, szükségszerű. Mostanra már napról napra látnak napvilágot az ezzel kapcsolatos tervek, nyilatkozatok és tanulmányok.

Hozzátette: például a NATO egyik vezető katonai tisztviselője, Giuseppe Cavo Dragone nemrég nyíltan beszélt arról, hogy nemcsak Európa védelmét kell megerősíteni, hanem meg kell fontolni egy megelőző, támadó háború elindítását is Oroszországgal szemben – tehát „önvédelem” céljából agresszívebb fellépést és megelőző csapást helyez kilátásba.

A németek büszkék arra, hogy akadályozzák Trump béketervét

A német Die Welt is arról ír büszkén, hogy az európai vezetők sikeresen akadályozták meg Donald Trump béketervét, amely gyors fegyverszünetet eredményezett volna – a cikk ezt az európai egység győzelmeként értékeli – emlékeztet Orbán Balázs.

Egy norvég tanulmány pedig arra mutatott rá, hogy a brüsszeli háborús logika abszurditása nem ismer határokat: a tanulmány szerint a háború folytatása közgazdasági szempontból jobban megéri Európának, mint a gyors béke. Ez a fajta költségszámítás – a politikus szerint – teljesen figyelmen kívül hagyja a legfontosabb tényezőt: az emberi életet. Emellett megfeledkezik a háborúval járó személyes tragédiákról, a lerombolt infrastruktúráról és a hosszú távú gazdasági-társadalmi következményekről is. Ez az a logika, amely mentén elfogadhatóvá akarják tenni a háború folytatását.