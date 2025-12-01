Rendkívüli

Meghalt Kálloy Molnár Péter

Orbán BalázsRuszin-Szendi Romuluszháború

Ruszin-Szendi Romulusz úgy védi a háborúpárti mundér becsületét, mintha a politikai karrierje múlna rajta

Ha nem térünk le a brüsszeli háborús stratégia által kijelölt útról, amely Ukrajna EU-csatlakozásáról és a konfliktus kiszélesítéséről szól, akkor Európa minden nap egyre közelebb kerül a közvetlen háborúhoz – figyelmeztet közösségi oldalán Orbán Balázs.

2025. 12. 01. 16:29
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ruszin-Szendi Romulusz úgy védi a háborúpárti mundér becsületét, mintha a politikai karrierje múlna rajta. Valószínűleg így is van – írja közösségi oldalán Orbán Balázs. A Tisza Párt politikusa szerint nincs azzal semmi gond, hogy az európai vezetők háborúra készülődnek, és ennek kereteként kiszivárog egy 1200 oldalas, Oroszországgal szembeni német haditerv. Sőt, a militáns politikus szerint az lenne gond, ha nem lennének ilyen tervek – tette hozzá a miniszterelnök politikai igazgatója.

Budapest, 2025. szeptember 19. Orbán Balázs, az MCC kuratóriumának elnöke, a miniszterelnök politikai igazgatója beszédet mond a Mathias Corvinus Collegium (MCC) központi tanévnyitó ünnepségén Budapesten 2025. szeptember 19-én. MTI/Bodnár Boglárka
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Láthatóan Ruszin-Szendi is része annak a kánonnak, amely feladatul kapta, hogy kezdje el felkészíteni a társadalmat arra, hogy az európai vezetők által tervezett háború nem kerülhető el, sőt, szükségszerű. Mostanra már napról napra látnak napvilágot az ezzel kapcsolatos tervek, nyilatkozatok és tanulmányok.

Hozzátette: például a NATO egyik vezető katonai tisztviselője, Giuseppe Cavo Dragone nemrég nyíltan beszélt arról, hogy nemcsak Európa védelmét kell megerősíteni, hanem meg kell fontolni egy megelőző, támadó háború elindítását is Oroszországgal szemben – tehát „önvédelem” céljából agresszívebb fellépést és megelőző csapást helyez kilátásba. 

A németek büszkék arra, hogy akadályozzák Trump béketervét

A német Die Welt is arról ír büszkén, hogy az európai vezetők sikeresen akadályozták meg Donald Trump béketervét, amely gyors fegyverszünetet eredményezett volna – a cikk ezt az európai egység győzelmeként értékeli – emlékeztet Orbán Balázs.

Egy norvég tanulmány pedig arra mutatott rá, hogy a brüsszeli háborús logika abszurditása nem ismer határokat: a tanulmány szerint a háború folytatása közgazdasági szempontból jobban megéri Európának, mint a gyors béke. Ez a fajta költségszámítás – a politikus szerint – teljesen figyelmen kívül hagyja a legfontosabb tényezőt: az emberi életet. Emellett megfeledkezik a háborúval járó személyes tragédiákról, a lerombolt infrastruktúráról és a hosszú távú gazdasági-társadalmi következményekről is. Ez az a logika, amely mentén elfogadhatóvá akarják tenni a háború folytatását. 

Orbán Balázs figyelmeztet, ha nem térünk le a brüsszeli háborús stratégia által kijelölt útról, amely Ukrajna EU-csatlakozásáról és a konfliktus kiszélesítéséről szól, akkor Európa minden nap egyre közelebb kerül a közvetlen háborúhoz. Ezt a Tisza Párt politikusa is pontosan tudja, nem véletlenül mondta korábban, hogy „ha Ukrajna vagy NATO- vagy EU-tag lenne, akkor jogos lenne, hogy oda bemennek a mi erőink”, ahogy az sem véletlenül hagyta el a száját, hogy „ha baj van, berántunk mindenkit”.

A miniszterelnök politikai tanácsadója szerint tehát napnál is világosabb, hogy a Tisza Párt ma a brüsszeli akarat magyar hangja. 

Szerintünk viszont egy európai–orosz háború kockára tenné a gyermekeink jövőjét, ezért minden erőnkkel azon leszünk, hogy Brüsszel és hazai szövetségesei nyomása ellenére is kívül tartsuk Magyarországot a háborús folyamatokból.

– hangsúlyozta a politikus.

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: MW/Hatlaczki Balázs)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekJog és Igazságosság

Tűpontos!

Bayer Zsolt avatarja

Úgy fog a lengyel elnök úr iderohangálni hozzánk, mint szarvas a jó kútra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu