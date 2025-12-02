Semjén Zsolt: A magyar nemzet csak akkor marad fenn, ha minden nemzetrésze megerősödik

Kedden meghallgatta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

– Száz évig, Trianon óta hátrány volt, ha valaki magyar, épp itt az ideje, hogy végre előny legyen – jelentette ki a meghallgatáson Semjén Zsolt. Hangsúlyozta, hogy a kormány nemzetpolitikájának filozófiai alapja a nemzet iránti elkötelezettség. Hozzátette: ezen azt érti, hogy az ember nemzeti közösségben születik, a nemzettől kapja a nyelvét, a kultúráját, a történelemtudatát, ezért a nemzeti lét: érték. Szavai szerint

a magyar nemzet csak akkor tud fennmaradni csonkítatlanul, ha minden nemzetrésze fennmarad.

– Ehhez egyfelől kell egy erős Magyarország, ami ennek a hátterét adja, másfelől pedig kell egy olyan nemzetpolitika, ami úgy támogatja a külhoni magyarságot, hogy az meg tudjon maradni identitásában és életlehetőségeiben – jelentette ki a politikus.

Hangsúlyozta, hogy

a magyarság megmaradásának négy kulcseleme az identitásmegőrzés, a gazdasági támogatás, az etnikai magyar pártok és szervezetek támogatása, valamint a honosítás általi nemzetegyesítés.

Ezeket részletezve rámutatott, hogy 2010-ben csak kilencmilliárd forint volt a határon túli magyarság éves támogatása, azóta évről évre százmilliárd forint jut ilyen típusú segítségre. Hozzátette, hogy az elmúlt időszakban tízezer beruházást valósítottak meg külhonban, miközben 6500 magyar intézmény, illetve szervezet működéséhez járultak hozzá. Semjén Zsolt kiemelte, hogy száz nemzetpolitikai jelentőségű intézmény kap állandó támogatást, de emellett 35 ezer nyílt pályázaton keresztül további szervezeteket is támogattak.

Arról is beszélt, hogy

a határon túl hétszáz óvodát és bölcsődét felújítottak, valamint 150 újat felépítettek.

A Szülőföldön magyarul programban százezer forintra emelték a külhonban magyar iskolába járó gyermekek támogatását, így ma 230 ezer gyermek tanul a határon túl magyarul, magyar iskolában – közölte.

Kitért a Határtalanul programra is, amelyben jóval több mint tízezer tanulmányi kirándulást szerveztek, így hatszázezer gyermek juthatott el intézményes formában külhonba.