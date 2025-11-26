Semjén Zsolthagyománykultúrkör

Semjén Zsolt: Amikor a keresztény civilizációt védjük, a saját identitásunkat védjük + videó

Az emberi jogoknak a végső alapja, hogy mindenki azért végtelen érték, mert a teremtő Isten képmására formáltatott – hívta fel a figyelmet Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Facebook-oldalán.

Magyar Nemzet
2025. 11. 26. 20:37
Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI
– A bibliai kultúrkörnek, a zsidó-keresztény hagyománynak a sajátja az, hogy Isten az embert saját képmására teremtette. És ez az emberi jogoknak a végső alapja, hogy mindenki – legyen szegény vagy gazdag, egészséges vagy beteg, fiatal vagy öreg – azért végtelen érték, mert a teremtő Isten képmására formáltatott – hangsúlyozta Semjén Zsolt.

A miniszterelnök-helyettes a közösségi oldalán közzétett videójában rámutatott, hogy maga a személyfogalom, ami az egész európai civilizációnak, jogrendünknek, kultúránknak az alapja, az emberi személy, voltaképpen az ókeresztény kori szentháromságtani és krisztológiai vitáknak mintegy mellékterméke.

Tehát amikor a keresztény civilizációt védjük, akkor a saját identitásunkat védjük, az emberi jogokat védjük, az emberi személyt védjük

– szögezte le Semjén Zsolt.

Borítókép: Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

