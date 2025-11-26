Semjén Zsolt: Amikor a keresztény civilizációt védjük, a saját identitásunkat védjük + videó

– A bibliai kultúrkörnek, a zsidó-keresztény hagyománynak a sajátja az, hogy Isten az embert saját képmására teremtette. És ez az emberi jogoknak a végső alapja, hogy mindenki – legyen szegény vagy gazdag, egészséges vagy beteg, fiatal vagy öreg – azért végtelen érték, mert a teremtő Isten képmására formáltatott – hangsúlyozta Semjén Zsolt.

A miniszterelnök-helyettes a közösségi oldalán közzétett videójában rámutatott, hogy maga a személyfogalom, ami az egész európai civilizációnak, jogrendünknek, kultúránknak az alapja, az emberi személy, voltaképpen az ókeresztény kori szentháromságtani és krisztológiai vitáknak mintegy mellékterméke.

Tehát amikor a keresztény civilizációt védjük, akkor a saját identitásunkat védjük, az emberi jogokat védjük, az emberi személyt védjük

– szögezte le Semjén Zsolt.

Borítókép: Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)