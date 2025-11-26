Semjén ZsoltFideszKDNP

Semjén Zsolt: Magyarországon a megoldás a Fidesz és a KDNP szövetsége + videó

Az igazság és a többség kérdésére adott egyértelmű választ a közösségi oldalán közzétett videós bejegyzésében Semjén Zsolt. A miniszterelnök-helyettes szerint a megoldás a Fidesz és a KDNP szövetsége, ahol a KDNP egy világnézeti párt, a Fidesz pedig egy nagy gyűjtőpárt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 26. 12:03
Semjén Zsolt új videóüzenetet szentelt a kereszténydemokrata politika alapdilemmájának, valamint a Fidesz–KDNP-szövetség történelmi jelentőségének.

Budapest, 2025. november 19. Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes beszédet mond a Red Wednesday 2025 Szolidaritás az üldözött keresztényekkel konferencián a budapesti Corinthia Hotelben 2025. november 19-én. MTI/Kovács Attila
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Fotó: MTI/Kovács Attila

A politikus szerint minden keresztény pártnak egyszerre kell képviselnie az egyház tanítását és törekednie a társadalmi többség megszólítására, ez azonban gyakran nehezen összeegyeztethető feladat.

Minden keresztény pártnak a problémája az igazság és a többség kérdése. Ha hűségesek vagyunk az egyház társadalmi tanításához minden tekintetben, ez sokszor nem találkozik a közízléssel. Ha viszont kiszolgáljuk a közízlést, akkor fokról fokra föladjuk az egyház tanításának következetes képviseletét

– fogalmazott a KDNP elnöke.

Semjén Zsolt szerint Magyarország azon kevés országok egyike, ahol erre a kihívásra sikerült stabil politikai választ adni. A megoldást a két kormánypárt együttműködésében látja:

Magyarországon a megoldás az igazság és a többség kérdésére a Fidesz és a KDNP szövetsége, ahol a KDNP egy világnézeti párt, a Fidesz pedig egy nagy gyűjtőpárt. És ez a kettő képes együtt az igazság és a többség problémájának a megoldására.

A miniszterelnök-helyettes szerint a magyar modell nemcsak működőképes, hanem minden korábbi európai politikai konstrukciónál sikeresebbnek bizonyult.

És mindez bizonyítja, hogy a Fidesz–KDNP-szövetség a magyar és az európai történelem legsikeresebb politikai konstrukciója, amit valaha létrehoztak, négyszer nyertünk egymás után kétharmaddal

– jelentette ki Semjén Zsolt.

 

Borítókép: Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

 

