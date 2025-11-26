Semjén Zsolt: Magyarországon a megoldás a Fidesz és a KDNP szövetsége + videó

Semjén Zsolt új videóüzenetet szentelt a kereszténydemokrata politika alapdilemmájának, valamint a Fidesz–KDNP-szövetség történelmi jelentőségének.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Fotó: MTI/Kovács Attila

A politikus szerint minden keresztény pártnak egyszerre kell képviselnie az egyház tanítását és törekednie a társadalmi többség megszólítására, ez azonban gyakran nehezen összeegyeztethető feladat.

Minden keresztény pártnak a problémája az igazság és a többség kérdése. Ha hűségesek vagyunk az egyház társadalmi tanításához minden tekintetben, ez sokszor nem találkozik a közízléssel. Ha viszont kiszolgáljuk a közízlést, akkor fokról fokra föladjuk az egyház tanításának következetes képviseletét

– fogalmazott a KDNP elnöke.

Semjén Zsolt szerint Magyarország azon kevés országok egyike, ahol erre a kihívásra sikerült stabil politikai választ adni. A megoldást a két kormánypárt együttműködésében látja:

Magyarországon a megoldás az igazság és a többség kérdésére a Fidesz és a KDNP szövetsége, ahol a KDNP egy világnézeti párt, a Fidesz pedig egy nagy gyűjtőpárt. És ez a kettő képes együtt az igazság és a többség problémájának a megoldására.

A miniszterelnök-helyettes szerint a magyar modell nemcsak működőképes, hanem minden korábbi európai politikai konstrukciónál sikeresebbnek bizonyult.

És mindez bizonyítja, hogy a Fidesz–KDNP-szövetség a magyar és az európai történelem legsikeresebb politikai konstrukciója, amit valaha létrehoztak, négyszer nyertünk egymás után kétharmaddal

– jelentette ki Semjén Zsolt.

