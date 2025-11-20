Csalódottak a tiszások, nem ilyen jelöltekre vágytak

A kudarcos jelöltállítási folyamat után a megjelent jelöltaspiránsok is elkeserítették a Tisza Párt szimpatizánsait. A Magyar Pétert támogató választók sorra tesznek közzé negatív kommenteket a közösségi médiában a jelöltekről szóló bejegyzések alatt.

Forrás: Facebook

Az egyik támogatónak például egyáltalán nem tetszik, hogy olyan embereket indít a Tisza Párt, akiknek semmilyen politikai tapasztalata nincs.

Ez kb. olyan, mintha direkt olyan autószerelőt keresnék aki autót még nem látott

– jelentette ki a szavazó.

Forrás: Facebook

Egy másik támogató szerint pedig semmilyen jelentősége nincs az előválasztásnak, a küzdelem ugyanis előre el van rendezve.

Egy előre lefutott bohóckodás az egész jelöltcirkusz! Beraknak az alelnök mellé két bohócot?

– jelentette ki a férfi.

Forrás: Facebook

Ennél sokkal sarkosabb véleményt fogalmazott meg a Tisza Párt Hajdú-Bihar megyei jelöltjeiről egy hölgy, akinek véleménye szerint a Hajdúságot már el is engedte a Tisza Párt.

Hajdú-Bihar 04 kerületet már el is engedte a TISZA…

– állította a választó.

Forrás: Facebook

Szintén a Hajdú-Bihar megyei jelöltek felett tört pálcát egy másik tiszás szavazó, aki azt állította, még a többi ellenzéki párt jelöltjei is erősebbek a Magyar Péter által támogatott személyeknél.

Na úgy látszik, elengedtük Hajdú-Bihar vármegyét, ezek az emberek még összefogva se tudnának legyőzni egy fideszest, de talán még a többi ellenzék jelöltjét sem

– jelentette ki az erősen ellenzéki beállítottságú helyi lakos.

Forrás: Facebook

A Tisza Párt egy másik csoportjában pedig valaki Magyar Péterhez hasonlóan kólásdobozoknak nevezte a párt jelöltaspiránsait.