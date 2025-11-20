Csalódottak a tiszások, nem ilyen jelöltekre vágytak

Rendkívüli

Sorra jelennek meg a közösségi média csoportokban olyan hozzászólások, amelyekben a Tisza Párt szimpatizánsai a jelölteket pocskondiázzák.

2025. 11. 20. 14:51
A kudarcos jelöltállítási folyamat után a megjelent jelöltaspiránsok is elkeserítették a Tisza Párt szimpatizánsait. A Magyar Pétert támogató választók sorra tesznek közzé negatív kommenteket a közösségi médiában a jelöltekről szóló bejegyzések alatt. 

Forrás: Facebook

Az egyik támogatónak például egyáltalán nem tetszik, hogy olyan embereket indít a Tisza Párt, akiknek semmilyen politikai tapasztalata nincs.

Ez kb. olyan, mintha direkt olyan autószerelőt keresnék aki autót még nem látott

– jelentette ki a szavazó. 

Forrás: Facebook

Egy másik támogató szerint pedig semmilyen jelentősége nincs az előválasztásnak, a küzdelem ugyanis előre el van rendezve. 

Egy előre lefutott bohóckodás az egész jelöltcirkusz! Beraknak az alelnök mellé két bohócot?

– jelentette ki a férfi. 

Forrás: Facebook

Ennél sokkal sarkosabb véleményt fogalmazott meg a Tisza Párt Hajdú-Bihar megyei jelöltjeiről egy hölgy, akinek véleménye szerint a Hajdúságot már el is engedte a Tisza Párt. 

Hajdú-Bihar 04 kerületet már el is engedte a TISZA…

– állította a választó. 

Forrás: Facebook

Szintén a Hajdú-Bihar megyei jelöltek felett tört pálcát egy másik tiszás szavazó, aki azt állította, még a többi ellenzéki párt jelöltjei is erősebbek a Magyar Péter által támogatott személyeknél. 

Na úgy látszik, elengedtük Hajdú-Bihar vármegyét, ezek az emberek még összefogva se tudnának legyőzni egy fideszest, de talán még a többi ellenzék jelöltjét sem

– jelentette ki az erősen ellenzéki beállítottságú helyi lakos. 

Forrás: Facebook

A Tisza Párt egy másik csoportjában pedig valaki Magyar Péterhez hasonlóan kólásdobozoknak nevezte a párt jelöltaspiránsait. 

Nem csoda, hogy ilyen negatív véleménnyel vannak a tiszás jelöltekről az ellenzéki szimpatizánsok. Magyar Péter ugyanis rendkívül rövid pórázon fogja a jelölteket, illetve a Tisza Párt megbeszélésein többször is kólásdobozoknak nevezte őket. 

Amint arról már korábban is beszámoltunk, a kudarcos jelöltállítási procedúrát követően Magyar Péter interjút adott a Telexnek, amelyben elmondta, továbbra is rövid pórázon fogja tartani a Tisza Párt jelöltjeit. Magyar Péter kiemelte, véleménye szerint az előválasztás a Tisza Párt belügye, így egyetlen jelölt sem szólalhat majd meg a sajtónak. 

Ez egy belső kiválasztási folyamat, mind a két forduló. Ez a mi belügyünk, és ezért szeretném majd kérni a sajtó megértését is, hogy ezek az emberek, sem a 309, sem 1-2 nem fog nyilatkozni

– jelentette ki Magyar Péter. Vagyis a Tisza Párt elnöke az előválasztás során a képviselőjelöltekbe fogja fojtani a szót. 

Ugyanakkor úgy tűnik, a jelöltek már most sem veszik komolyan Magyar Péter utasítását. Lapunknak ugyanis az elmúlt időszakban több olyan, a Tisza Pártnak dolgozó, önkénteskedő személy is nyilatkozott, akik bekerültek a 309 jelöltaspiráns közé. A képviselőjelölt-aspiránsok név nélkül, informátorként járultak hozzá ahhoz, hogy elsőként tájékozódjunk a Tisza Párt körüli ügyekről.

Magyar Péter korábban már tisztázta: noha a jelöltektől elvárja, hogy ajtóról ajtóra, házról házra, lépésről lépésre, szemtől szembe ismertessék meg magukat a választókkal, 

valódi kommunikációra nem lesz lehetőségük a lakossággal, a párt központi kommunikációt folytat. 

Magyar Péter nem véletlenül ilyen óvatos, hiszen az elmúlt hetekben a tiszás szakértők sorra buktatták le Magyar Péter Tisza-adóval kapcsolatos törekvéseit, és azóta az is kiderült, hogy a háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetése mellett a társasági adó és a tőkejövedelmek adójának drasztikus emelésére is készülnek 2026-ban.

