Csalódottak a tiszások, nem ilyen jelöltekre vágytak

A kudarcos jelöltállítási folyamat után a megjelent jelöltaspiránsok is elkeserítették a Tisza Párt szimpatizánsait. A Magyar Pétert támogató választók sorra tesznek közzé negatív kommenteket a közösségi médiában a jelöltekről szóló bejegyzések alatt.
Az egyik támogatónak például egyáltalán nem tetszik, hogy olyan embereket indít a Tisza Párt, akiknek semmilyen politikai tapasztalata nincs.
Ez kb. olyan, mintha direkt olyan autószerelőt keresnék aki autót még nem látott
– jelentette ki a szavazó.
Egy másik támogató szerint pedig semmilyen jelentősége nincs az előválasztásnak, a küzdelem ugyanis előre el van rendezve.
Egy előre lefutott bohóckodás az egész jelöltcirkusz! Beraknak az alelnök mellé két bohócot?
– jelentette ki a férfi.
Ennél sokkal sarkosabb véleményt fogalmazott meg a Tisza Párt Hajdú-Bihar megyei jelöltjeiről egy hölgy, akinek véleménye szerint a Hajdúságot már el is engedte a Tisza Párt.
Hajdú-Bihar 04 kerületet már el is engedte a TISZA…
– állította a választó.
Szintén a Hajdú-Bihar megyei jelöltek felett tört pálcát egy másik tiszás szavazó, aki azt állította, még a többi ellenzéki párt jelöltjei is erősebbek a Magyar Péter által támogatott személyeknél.
Na úgy látszik, elengedtük Hajdú-Bihar vármegyét, ezek az emberek még összefogva se tudnának legyőzni egy fideszest, de talán még a többi ellenzék jelöltjét sem
– jelentette ki az erősen ellenzéki beállítottságú helyi lakos.
A Tisza Párt egy másik csoportjában pedig valaki Magyar Péterhez hasonlóan kólásdobozoknak nevezte a párt jelöltaspiránsait.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!