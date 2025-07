Ez minden idők ötödik legtöbb bevételét hozó filmje, ősztől a hazai mozik is vetítik

A film címszereplője Ne Zha, egy lázadó démongyerek, akitől még az istenek is félnek, mert halandó szülők gyermekeként vad, zabolátlan erővel született. Most egy ősi erővel kell szembenéznie, amely el akarja pusztítani az emberiséget, a fiúnak pedig fel kell nőnie nemcsak a feladathoz, de ahhoz is, hogy hőssé váljon.