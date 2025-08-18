Rendkívüli

Szijjártó Péter: Ukrajna újra megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket

Svédországveszélymenekültellátásmigráns

Megkezdődtek a tömeges kitoloncolások az európai országból

Svédország az elmúlt hetekben nyolc szomáliai állampolgárt toloncolt ki, és további tizenöt ember hazaküldése van előkészítés alatt. A lépés a Kristersson-kormány szigorú bevándorláspolitikájának része, amely a hatóságok közötti együttműködés erősítésével és a visszaküldések felgyorsításával kívánja csökkenteni a migráció társadalmi és gazdasági terheit.

Magyar Nemzet
2025. 08. 18. 13:04
Menedékkérők úton Németországba, Franciaországba vagy Svédországba Fotó: NICOLAS ECONOMOU Forrás: NurPhoto
Svédországból nyolc szomáliai állampolgárt toloncoltak ki az elmúlt hetekben, és további tizenöt ember kitoloncolása van előkészületben. Ezzel új szakaszba lépett az ország beván­dorláspolitikája, amelynek egyik kiemelt célja a hatóságok közötti együttműködés erősítése és a visszaküldések felgyorsítása – tájékoztatott a Migrációkutató Intézet.

Szomália
Menekültek Afganisztánból, Szomáliából, Irakból és Mianmarból tüntetnek az Egyesült Államok nagykövetsége előtt az indonéziai Jakartában 2025. június 19-én (Fotó: ADITYA IRAWAN / NurPhoto)

Mint írták, 

a lépést a kormány „destabilizáló társadalmi hatá­sok” elleni küzdelme és költségvetési megfontolások indokolták. A szomáliai közösség vezetői azonban tiltakoznak, mivel szerintük a kitoloncolt migránsok egy instabil országba térnek vissza, ahol állandóak a konfliktusok.

2024-ben huszonnégy szomáliait toloncoltak ki, ez a szám az egy évvel korábbi szám négyszerese. A kitolonco­lások fokozásának hátterében a svéd és szomáliai hatóságok közötti együttműködés erősödése áll, aminek eredményeként Szomália már nemcsak önkéntes visszatérőket, hanem rendőri kísérettel ha­zaküldött személyeket is visszafogad. A svéd határ­rendészet úgy látja, hogy a jövőben rendszeresek lehetnek a kitoloncolások – emelte ki az intézet.

A 2022-ben hivatalba lépett, Ulf Kristersson vezette svéd kormány számos új intézkedést vezetett be a migrációs politika szigorítása érdekében. 2023-ban ismét lehetővé tette a migránsok kitoloncolását Irakba, ahová azóta már több száz embert küldtek vissza. A hatóságok világossá tették, hogy függetle­nül a származási országok aktuális politikai vagy biz­tonsági helyzetétől, a kitoloncolásokat mindaddig folytatják, amíg a svéd migrációs hivatal (Migrati­onsverket) másként nem rendelkezik

 – tették hozzá.

A kormány további két nagyszabású jogszabálycso­maggal készül, amelyek gyökeresen átalakítanák a kiutasítások és a tartózkodási engedélyek rendszerét. Az egyik a „jó magaviselet” követelményét állítaná vissza, amelynek értelmében a súlyos bűncselekmé­nyek elkövetése mellett az ismételt kisebb szabály­sértések, az adótartozások, a jóléti rendszerrel tör­ténő visszaélések vagy a közrendet veszélyeztető kijelentések büntethetők lennének a tartózkodási engedély megtagadásával vagy a már kiadott enge­dély visszavonásával. Eltörölnék a visszavonás idő­korlátait is, így akár egy évekkel korábban kiadott tartózkodási engedély is érvényteleníthető lenne. 

Egy másik javaslat a bűncselekmények miatti kiuta­sítás szabályait szigorítaná. A tervek szerint azok a külföldiek, akiket a bíróság pénzbírságnál súlyosabb büntetésre ítél, a jövőben a visszaesési kockázat vizsgálata nélkül kitoloncolhatók lennének; beuta­zási tilalmukat pedig hosszabb időre – sok esetben határidő nélkül – rendelnék el. Esetükben az ügyé­szeknek kötelező lenne a kitoloncolás indítványo­zása

 – hangsúlyozták.

A svéd kormány abban bízik, hogy a szigorítások következtében jelentősen nőni fog a kitoloncolások száma, és nemcsak a frissen érkezett, hanem a régóta Svédországban élő, de állampolgársággal nem rendel­kező emberek is könnyebben kitoloncolhatókká vál­nak. 

Miközben a kormány a közbiztonság javítására és a migrációs rendszer „igazságossá tételére” hivat­kozik, jogvédők szerint nő a veszélye annak, hogy Svédország olyan embereket is visszaküld konflik­tuszónákba vagy politikailag instabil országokba, akik számára ez életveszélyt jelenthet.

 Az elkövetkező években a svéd politika Európa egyik legkeményebb­jévé válhat – zárták.

Borítókép: Menedékkérők úton Németországba, Franciaországba vagy Svédországba (Fotó: AFP)

