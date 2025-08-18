Megkezdődtek a tömeges kitoloncolások az európai országból

Svédországból nyolc szomáliai állampolgárt toloncoltak ki az elmúlt hetekben, és további tizenöt ember kitoloncolása van előkészületben. Ezzel új szakaszba lépett az ország bevándorláspolitikája, amelynek egyik kiemelt célja a hatóságok közötti együttműködés erősítése és a visszaküldések felgyorsítása – tájékoztatott a Migrációkutató Intézet.
Mint írták,
a lépést a kormány „destabilizáló társadalmi hatások” elleni küzdelme és költségvetési megfontolások indokolták. A szomáliai közösség vezetői azonban tiltakoznak, mivel szerintük a kitoloncolt migránsok egy instabil országba térnek vissza, ahol állandóak a konfliktusok.
2024-ben huszonnégy szomáliait toloncoltak ki, ez a szám az egy évvel korábbi szám négyszerese. A kitoloncolások fokozásának hátterében a svéd és szomáliai hatóságok közötti együttműködés erősödése áll, aminek eredményeként Szomália már nemcsak önkéntes visszatérőket, hanem rendőri kísérettel hazaküldött személyeket is visszafogad. A svéd határrendészet úgy látja, hogy a jövőben rendszeresek lehetnek a kitoloncolások – emelte ki az intézet.
A 2022-ben hivatalba lépett, Ulf Kristersson vezette svéd kormány számos új intézkedést vezetett be a migrációs politika szigorítása érdekében. 2023-ban ismét lehetővé tette a migránsok kitoloncolását Irakba, ahová azóta már több száz embert küldtek vissza. A hatóságok világossá tették, hogy függetlenül a származási országok aktuális politikai vagy biztonsági helyzetétől, a kitoloncolásokat mindaddig folytatják, amíg a svéd migrációs hivatal (Migrationsverket) másként nem rendelkezik
– tették hozzá.
A kormány további két nagyszabású jogszabálycsomaggal készül, amelyek gyökeresen átalakítanák a kiutasítások és a tartózkodási engedélyek rendszerét. Az egyik a „jó magaviselet” követelményét állítaná vissza, amelynek értelmében a súlyos bűncselekmények elkövetése mellett az ismételt kisebb szabálysértések, az adótartozások, a jóléti rendszerrel történő visszaélések vagy a közrendet veszélyeztető kijelentések büntethetők lennének a tartózkodási engedély megtagadásával vagy a már kiadott engedély visszavonásával. Eltörölnék a visszavonás időkorlátait is, így akár egy évekkel korábban kiadott tartózkodási engedély is érvényteleníthető lenne.
Egy másik javaslat a bűncselekmények miatti kiutasítás szabályait szigorítaná. A tervek szerint azok a külföldiek, akiket a bíróság pénzbírságnál súlyosabb büntetésre ítél, a jövőben a visszaesési kockázat vizsgálata nélkül kitoloncolhatók lennének; beutazási tilalmukat pedig hosszabb időre – sok esetben határidő nélkül – rendelnék el. Esetükben az ügyészeknek kötelező lenne a kitoloncolás indítványozása
– hangsúlyozták.