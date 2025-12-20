kórházindian christmas rhemixkarácsony

Karácsonyi csúnya pulcsikkal oldották a hangulatot a kecskeméti kórház dolgozói

Nemcsak a látvány, de a zeneválasztás is egyedi.

2025. 12. 20.
A kecskeméti kórház csapata csúnyábbnál csúnyább pulcsikban robbantotta fel az internetet a csúnya pulcsis napon. A kórház dolgozói most bebizonyították, hogy egy kórházi folyosón nem csak komoly arcokkal, fehér köpenyekkel és feszes tempóval lehet találkozni – írta a Baon.

Forrás: Facebook/Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház

A Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház közösségi oldalán felbukkant egy videó, amelyben a kecskeméti kórház dolgozói – orvosok, szakápolók, asszisztensek, háttérben dolgozók – félretették egy pillanatra a hétköznapok súlyát, és csúnyábbnál csúnyább karácsonyi pulcsikat vettek fel.

A látvány önmagában is mosolygásra adhat okot, azonban a zenei aláfestés még szórakoztatóbbá teszi, ugyanis a háttérben a Feliz Navidad szól, Indian Christmas Rhemix RU RADA verziójában. A zene még jobban kiemeli a helyzet komikumát, és garantáltan mosolyt csal az arcokra.

A videó ide kattintva, a Baon cikkében megtekinthető.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pixabay)

