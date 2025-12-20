mentőpókemberOrszágos Mentőszolgálat

A Pókemberrel is találkozott a „Na szia, mentő!” mondatáról elhíresült kisfiú

A jelmezes jótevő meglepetéssel is készült az édesanyját megmentő gyermeknek.

Magyar Nemzet
Forrás: Kemma2025. 12. 20. 18:24
Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az év szlogenjévé vált a „Na szia, mentő!” mondat, amellyel egy négyéves kisfiú mentőt hívott az édesanyjához, akinek ezzel megmentette az életét. A kisfiút, Medárdot most meglátogatta a komáromi Barátságos Pókember is – közölte a Kemma.

Forrás: Facebook/Országos Mentőszolgálat

A kisfiú segélyhívása az egész országot megmozgatta: az egyik ismert ruhamárka Na szia mentő! feliratú pólót dobott piacra, a bevételt pedig az Országos Mentőszolgálatnak adja. A tatai mozi pedig ingyen mozizást ajánlott fel az ünnepi időszakban a mentősöknek. Az elhíresült mondat ráadásul még mentőautókra is felkerült. Nemrég pedig a kisfiú találkozott a komáromi Pókemberrel, aki számos alkalommal jótékonykodott már és lepett meg gyerekeket.

Megleptük Magyarország legnagyobb szuperhősét, Filip Medárdot, aki megmentette édesanyja életét. A mentésirányítót pedig puszilom. A nap süssön rá

– írta a közösségi oldalán. 

A jelmezes ajándékot is vitt: egy „Na szia, mentő!” felirattal ellátott mentőautót és rengeteg finomságot.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: A kisfiú találkozása a Pókemberrel (Forrás: Facebook)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektiszás

Pofátlan tiszás

Bayer Zsolt avatarja

Névvel, képpel.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu