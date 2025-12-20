A Pókemberrel is találkozott a „Na szia, mentő!” mondatáról elhíresült kisfiú

Az év szlogenjévé vált a „Na szia, mentő!” mondat, amellyel egy négyéves kisfiú mentőt hívott az édesanyjához, akinek ezzel megmentette az életét. A kisfiút, Medárdot most meglátogatta a komáromi Barátságos Pókember is – közölte a Kemma.

Forrás: Facebook/Országos Mentőszolgálat

A kisfiú segélyhívása az egész országot megmozgatta: az egyik ismert ruhamárka Na szia mentő! feliratú pólót dobott piacra, a bevételt pedig az Országos Mentőszolgálatnak adja. A tatai mozi pedig ingyen mozizást ajánlott fel az ünnepi időszakban a mentősöknek. Az elhíresült mondat ráadásul még mentőautókra is felkerült. Nemrég pedig a kisfiú találkozott a komáromi Pókemberrel, aki számos alkalommal jótékonykodott már és lepett meg gyerekeket.

Megleptük Magyarország legnagyobb szuperhősét, Filip Medárdot, aki megmentette édesanyja életét. A mentésirányítót pedig puszilom. A nap süssön rá

A jelmezes ajándékot is vitt: egy „Na szia, mentő!” felirattal ellátott mentőautót és rengeteg finomságot.