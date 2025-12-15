A négyéves hős tárcsázta a mentőket, megmentette édesanyja életét + videó

Elképesztő lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot egy négyéves kisfiú Budapesten. Amikor nem tudta felébreszteni édesanyját, azonnal felismerte a bajt és tárcsázta a segélyhívót – közölte az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán.
A beszámoló szerint a mentésirányító bajtárs végig vonalban maradt, megnyugtató szavaival folyamatosan biztatta és betegvizsgálatra instruálta a gyermeket, aki pontos leírást adott anyukája állapotáról.
A helyzet felmérését követően a rutinos mentésirányító arra bátorította a kisfiút, hogy kérjen segítséget, így a gyermek a szomszédokhoz sietett.
A helyszínre érkező mentősegység megvizsgálta, majd azonnal ellátta az édesanyát, aki alacsony vércukorszintje miatt vált kontaktusképtelenné. A gyors beavatkozást követően a beteg rövidesen magához tért, így végtelenül ügyes kisfiának köszönhetően végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!