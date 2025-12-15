mentőszolgálatÉletmentő segélyhíváséletmentéssegélyhívás

A négyéves hős tárcsázta a mentőket, megmentette édesanyja életét + videó

Csodálatos történetről számolt be az Országos Mentőszolgálat: egy négyéves kisfiú tökéletes nyugodtsággal hívta a mentőket cukorbeteg édesanyjához, és fegyelmezetten végrehajtotta mindazt, amit a mentésirányító kért tőle.

2025. 12. 15.
Elképesztő lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot egy négyéves kisfiú Budapesten. Amikor nem tudta felébreszteni édesanyját, azonnal felismerte a bajt és tárcsázta a segélyhívót – közölte az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán. 

mobil, telefon,112,segélyhívó
Fotó: Pexels

A beszámoló szerint a mentésirányító bajtárs végig vonalban maradt, megnyugtató szavaival folyamatosan biztatta és betegvizsgálatra instruálta a gyermeket, aki pontos leírást adott anyukája állapotáról. 

A helyzet felmérését követően a rutinos mentésirányító arra bátorította a kisfiút, hogy kérjen segítséget, így a gyermek a szomszédokhoz sietett.

A helyszínre érkező mentősegység megvizsgálta, majd azonnal ellátta az édesanyát, aki alacsony vércukorszintje miatt vált kontaktusképtelenné. A gyors beavatkozást követően a beteg rövidesen magához tért, így végtelenül ügyes kisfiának köszönhetően végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők.

Borítókép: illusztráció (Fotó: : Facebook/Országos Mentőszolgálat)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

