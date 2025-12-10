Tapsvihar követte a mentők akcióját egy budapesti étteremben

Éppen a névnapját ünnepelte egy budapesti étteremben egy idős férfi a napokban, amikor félrenyelt és fuldokolni kezdett – írja a közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat. A szerencse az volt, hogy a férfi egyik rokona egészségügyi dolgozó, így rutinosan a beteghez lépett és háti ütéseket, majd Heimlich-manővert alkalmazott, miközben a jelenlévők értesítették a mentőket.