Tapsvihar követte a mentők akcióját egy budapesti étteremben

Kemény percek után.

Éppen a névnapját ünnepelte egy budapesti étteremben egy idős férfi a napokban, amikor félrenyelt és fuldokolni kezdett – írja a közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat. A szerencse az volt, hogy a férfi egyik rokona egészségügyi dolgozó, így rutinosan a beteghez lépett és háti ütéseket, majd Heimlich-manővert alkalmazott, miközben a jelenlévők értesítették a mentőket.

Perceken belül mentőgépkocsi és mentőtisztikocsi érkezett a helyszínre, mire a beteg légzése és keringése összeomlott. Az életmentők emelt szintű újraélesztésbe kezdtek és eltávolították a légúti idegentestet. A rokon helytállásának és bajtársak példaértékű csapatmunkájának köszönhetően a beteg keringése visszatért, így stabil paraméterekkel szállíthatták kórházba.

Amikor az újraélesztés sikerre vezetett, a teljes étterem tapssal jutalmazta a mentőket. A betegnek mielőbbi felépülést kívántak, a mentésben résztvevőknek gratuláltak. 

