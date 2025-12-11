Lehoczki-Spider LászóMancsszoborSpider MentőcsoportMiskolc

Szobrot állítanak Lehoczki-Spider Lászlónak Miskolcon

A miskolci Spider Mentőcsoport alapítója, a legendás hírű mentőkutya, Mancs néhai gazdája előtt szoborállítással tiszteleg Miskolc – adta hírül a boon. A hírt Tóth-Szántai József, a város polgármestere jelentette be.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 12:51
A november 27-én elhunyt Lehoczki László alakját teljes alakos szobor formájában örökítik meg, az alkotás pedig Mancs szobra mellett kap helyet – adta hírül a boon.hu Tóth-Szántai József, Miskolc polgármesterének a bejelentését. 

A város vezetése a december 11-ei közgyűlésén a világhírű mentős hozzátartozóinak és kollégáinak jelenlétében emlékezett meg a miskolci Spider Mentőcsoport alapítójáról és vezetőjéről. 

Nehéz érzelmek nélkül beszélni, barátot, segítőt, egy igazi miskolci példaképet veszítettünk. Arra tette fel az életét, hogy segít a bajba jutottakon

– idézte a portál  az elöljáró szavait. 

A polgármeste felidézte, hogy 

a Spider 21 országban mentett életet, mindig ooda mentek, ahonnan mások menekültek. Minden megmenekült emberben él Miskolc jó híre, embersége és ereje. Minden megmentett életben ott dobog Miskolc szíve is. Szolgálatot teljesített, emberségből, ezért lett igazi miskolci hős.

Tóth-Szántai József polgármester bejelentette, hogy a Mancs-szobor mellé elkészül egy egész alakos alkotás Lehoczki-Spider Lászóról, amely a miskolci hős csendes szolgálatára emlékezteti majd az arra járókat.

Amint arról beszámoltunk, Lehoczki-Spider László 67 éves korában hunyt el. Neve több évtizede összeforrt a hazai és nemzetközi mentőkutyás tevékenységgel. Országos ismertségét a világhírűvé vált Mancsnak köszönhette, akivel számos katasztrófahelyszínen dolgozott együtt. A 1999-es izmiti földrengés után Mancs legendássá vált, miután sikeresen jelzett egy romok alatt rekedt kisgyermeket – ez a mentés a mai napig a magyar mentőkutyás történelem egyik legfontosabb pillanata. 

A teljes tudósítást ellvashatja, a polgármester beszédét meghallgathatja a Boon.hu-n

Borítókép: Lehoczki-Spider Lászlóra emlékeztek Miskolcon (Fotó: Tóth-Szántai József Facebook-oldala)


