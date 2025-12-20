Karácsonyi akcióba kezdett a Női DPK + videó

„Süssünk egy kis odafigyelést az adventbe!” – írta közösségi oldalára felöltött videójához Szentkirályi Alexandra. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője hangsúlyozta, „egy közösség vagyunk: nemcsak a digitális térben, hanem azon kívül is”. Úgy véli, ugyan a digitális polgári körök indulása óta már számos nagygyűlésen, baráti találkozón és közös filmvetítésen vannak túl, de ez az összetartozás az adventi időszakban válik igazán láthatóvá.

Szentkirályi Alexandra (Forrás: Facebook)

Elmondása szerint a Női DPK-ban idén egy különleges akcióra hívták a tagjaikat: arra kérték őket, hogy a családi asztalra készült édességek mellé az időseknek, magányosaknak is készítsenek egy-egy tál süteményt. Látogassák meg őket, és ajándékozzanak nekik egy kis figyelmet és egy jó beszélgetést.

„Ma az adventi időszakot sok zaj, sietség, kapkodás övezi, ezért is tartottuk fontosnak, hogy azt ajándékozzuk másoknak, ami a legtöbbet ér: odafigyelést”

– írta, majd hozzátette: a héten a Női DPK tagjaival és a Fidesz női politikusaival kötényt kötöttek és nekiláttak a sütésnek, a csomagokat pedig hamarosan át is adják. „Kellemes ünnepi készülődést mindenkinek!” – zárta üzenetét Szentkirályi Alexandra.