Az élmények harmóniája a Zempléni fesztiválon

Fellép a Zempléni fesztiválon többek között a Hollerung Gábor vezette Budafoki Dohnányi Zenekar, Balázs János és Lackfi János, az Anima Musicae Kamarazenekar, a Pannon Filharmonikusok, a Liszt Ferenc Kamarazenekar, a Talamba Ütőegyüttes, Szekeres Adrienn és László Boldizsár, Nyáry Krisztián és Bősze Ádám, valamint a Cantemus Gyermekkar.

Hollerung Gábor az idei Zempléni fesztivál igazgatója. Fotó: Csibi Szilvia

Sokszínű programok a Zempléni fesztiválon

A Zempléni fesztivál művészeti vezetője és idei fesztiváligazgatója, Hollerung Gábor szavaival élve a Zempléni fesztivál Magyarország talán legsokszínűbb művészeti fesztiválja, amely igen széles közönségréteget kíván megszólítani. Mint mondta, a rendezvénysorozat törzsközönsége erős és lelkes, mind a zempléni régióban, mind az országban, sőt határokon túl egyaránt.

– Ebben az évben gazdagabb fesztivált tudunk létrehozni, mint az elmúlt esztendőkben, hiszen a Covid hatása itt is érezhető volt. A kínálat mind a programok számában, mind pedig változatosságában gazdagabb lesz, a műfajokat, a programok dramaturgiai egymásutániságát és az egyes helyszínekhez alkalmazkodó koncertek sajátosságát is tekintve – mondta lapunknak Hollerung Gábor. – A helyi összefogásnak, a privát és az állami támogatásnak köszönhetően színes és változatos, sok kiemelkedő produkcióval gazdagodó fesztivált kínálunk a közönségnek. Ennek a fesztiválnak van egy fontos rituális vetülete is. Több olyan település vesz részt benne, ahol egész évben nincs ilyen rendezvény, ezért ünnep az itt élők számára – tette hozzá.

A turizmus és a kultúra összekapcsolása

Hollerung Gábor hangsúlyozta, hogy a sokszínűség mellett a fesztivál másik fontos mozgatórugója a turizmus és a kultúra összekapcsolása. Mint fogalmazott, ez a fesztivál Magyarország egyik legerősebb kultúrturisztikai rendezvénye. E két terület legmagasabb szintű összefonódását, egymás általi erősítését, segítését kívánják szolgálni, ezért nagy hangsúlyt helyeznek a helyi turisztikai irodákkal, szervezetekkel és a turisztikai infrastruktúrával történő együttműködésre.

A helyszínekkel kapcsolatban a fesztiváligazgató elmondta, hogy minden településen volt már korábban előadás, de idén több település csatlakozott újra a rendezvénysorozathoz. A Zempléni fesztivál idei helyszínei: Sárospatak, Sátoraljaújhely, Tokaj, Monok, Mád, Bekecs, Szerencs, Tolcsva, Füzérradvány, Bodrogkisfalud, Hercegkút, Taktaharkány, Széphalom, Szegi, Pálháza, Újhuta, Disznókő-dűlő és Erdőhorváti.

Zenés színházi játék

Az idei fesztivál egyik kiemelt programja a Shakespeare-Korngold Sok hűhó semmiért című, zenés színházi játék. Közleményükben így írnak a darabról: „Az előadás alcíme lehetne a Variációk a szerelemre. Amikor szerelemről beszélünk, azt hisszük, egyre gondolunk, pedig annyiféle arca van, ahányan vagyunk. A társulat a párválasztási játszmák közül négyet mutat meg az est során.” A Müpa és a Budafoki Dohnányi Zenekar közös produkcióját a sárospataki Rákóczi-várban láthatja a közönség augusztus 13-án. – Februárban mutattuk be ezt a darabot – mondta Hollerung Gábor. – Ahogy Mendelssohn kísérőzenét írt a Szentivánéji álomhoz, úgy született ez a zene is: tagolja a darabot, aláfesti, érzelmeket, szituációkat jelenít meg. Nagy siker övezte a közönség és a szakma részéről is ezt a produkciót, ezért gondoltuk, hogy a fesztiválon újra előadjuk. A sárospataki vár méltó helyszínt kínál az előadáshoz – emelte ki a művészeti vezető.

Borítókép: Sokszínű programmal várja a közönséget a Zempléni fesztivál (Fotó: Nagy Károly Zsolt)