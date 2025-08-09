Gina CaranoperElon MuskDisney

Kirúgták a Star Wars színésznőjét, miután bírálta a demokratákat, most Gina Carano Elon Musk segítségével peren kívül megegyezett a Disney-vel

A Mandalóri egyik legkedveltebb karakterét alakította az egykori MMA-ketrecharcos nő, amikor azonban az X-en élesen nekiment Joe Biden adminisztrációjának, a Disney megvált tőle 2021-ben. Gina Carano többéves jogi procedúra után megállapodott a stúdióval és akár vissza is térhet a Csillagok háborúja világába.

A színésznő korábban hevesen tiltakozott a közösségi oldalán a Covid-járvány alatti kötelező maszkviseléssel szemben, bírálta az LMBTQ-lobbit, csalásnak nevezte Joe Biden választási győzelmét, a vizes lepedőt azonban akkor húzták rá, amikor a demokrata rendszert a náci Németországhoz hasonlította. Ez volt az a pont, amikor annak ellenére, hogy Gina Carano A Mandalóri című sorozat nagy közönségkedvence volt, a Disney kirúgta a szériából.

Gina Carano
Gina Carano A Mandalóri című sorozatban. Forrás: Facebook

Elon Musk támogatta Gina Carano ügyét

Miként a BBC írja, négy évvel később azonban most sikerült megegyeznie peren kívül a stúdióval, az ügyben hatalmas szerepet játszott Elon Musk is; miként Gina Carano az X-en írta, bár sosem találkozott a techmilliárdossal, de ő mégis jó szamaritánusként segítette a per költségeinek fedezésében. A színésznő hozzátette azt is, hogy ez a megegyezés minden érintett számára a legjobb kimenetnek számít, és izgatottan várja, hogy új fejezetet nyithasson végre az életében.

Az egykori MMA-ketrecharcos nő egyébként jogellenes elbocsátás és nemi diszkrimináció miatt perelte be a Disney-t, arra hivatkozva, hogy noha két férfikollégája is írt hasonló bejegyzéseket, mégis egyedül tőle váltak meg.

A színésznő 75 ezer dolláros kártérítést követelt és azt, hogy újra szerepet kapjon a népszerű sorozatban. A produkciós cég a közleményében jelezte, hogy a jövőben keresni fogják az együttműködés lehetőségeit.

Az ügy lezárásával kapcsolatban Carano az X-en azt írta, hogy a megegyezés a reményei szerint visszaadja a munkakedvét.

Borítókép: Gina Carano (Forrás: Facebook)

 

