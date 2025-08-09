vasútvonalmozdonyKék Hullám InterCity

Kigyulladt egy vonat a Balatonnál

Tűz keletkezett egy Kék Hullám InterCity mozdonyának gépterében. Nem sérült meg senki.

Magyar Nemzet
2025. 08. 09. 14:41
illusztráció Fotó: MTVA/Jászai Csaba
Műszaki hiba miatt változásokra kell számítani az észak-balatoni vasútvonalon – közölte a Mávinform. Mint írták, a Szombathelyről 10.02-kor a budapesti Déli pályaudvarra elindult Kék Hullám InterCity mozdonyának gépterében Balatonakali–Dörgicse és Aszófő között tűz keletkezett, amelyet a mozdonyvezető sikeresen eloltott.

Az esetben nem sérült meg senki.

A Kék Hullám InterCity jelentős késéssel közlekedik. 

A Záhonyból a zánkai Erzsébet-táborba elindult Szabolcsi Tekergő expresszvonat helyett Aszófőtől pótlóbusz jár, a táborból Záhonyba induló Szabolcsi Tekergő pedig csak Aszófőtől közlekedik, odáig pótlóbusszal lehet utazni.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba)

 

Veér Gyula
idezojelekKapu Tibor

Majoros Péter és a Való Világ

Az elmúlt hetekben két személlyel foglalkozott a legtöbbet a média, Kapu Tiborral és Majoros Péterrel, alias Majkával.

