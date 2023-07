Évről évre egyre színesebb programokat kínál a Zempléni fesztivál + videó

A Zempléni fesztivál széles közönségrétegnek és korosztálynak szóló műsoraival, valamint a kultúra és a turizmus összekapcsolása iránti elkötelezettségével kiemelkedik a hazai fesztiválkínálatból. A rendezvény művészeti vezetője és idén fesztiváligazgatója, Hollerung Gábor szavaival élve a Zempléni fesztivál Magyarország talán legsokszínűbb művészeti fesztiválja, amely – nem titkoltan – igen széles közönségréteget kíván megszólítani. Ez a filozófia a fesztivál rezidens zenekarától, a Budafoki Dohnányi Zenekartól (BDZ) sem idegen, hiszen az együttes nemcsak többkoncertes résztvevőjévé, de egyfajta szellemi bázisává is vált az eseménynek.

A Zempléni fesztivál programjában számos koncertet hallhat a közönség. Fotó: Nagy Károly Zsolt

A zenés színházi játéktól kezdve a népszerű dzsessz- és szvingműsorokig rendkívül sok stílus és műfaj megtalálható az idei programkínálatban.

Aki ellátogat a Zempléni fesztiválra, találkozhat komolyzenei koncertekkel, a BDZ és Hollerung Gábor nevéhez fűződő, emblematikus Megérthető zene koncerttel, Cinefonic filmzene koncerttel, színházzal, dzsesszel, népzenével, világzenével, kamaraprodukciókkal, tánccal, gyerekprogramokkal, kiállítással és számos gasztronómiai élménnyel, hiszen a kisebb-nagyobb településeken megrendezett programokhoz sokszor kapcsolódik gasztronómiai élmény.

Az idei fesztivál egyik kiemelt programja Shakespeare–Korngold Sok hűhó semmiért című zenés színházi játéka. A Müpa és a BDZ közös produkcióját a sárospataki Rákóczi-várban láthatja a közönség augusztus 13-án. Az előadás alcíme lehetne a Variációk a szerelemre, ugyanis amikor szerelemről beszélünk, azt hisszük, egyre gondolunk, pedig annyiféle arca van, ahányan vagyunk. A zenész-színész társulat a párválasztási játszmák közül négyet mutat meg az est során.

A sokszínűség mellett a Zempléni fesztivál másik fontos mozgatórugója a turizmus és a kultúra összekapcsolása

E két terület legmagasabb szintű összefonódását, egymás általi erősítését, segítését kívánják szolgálni a szervezők, ezért nagy figyelmet fordítanak a helyi turisztikai irodákkal, szervezetekkel és a turisztikai infrastruktúrával való együttműködésre.

A fesztivál idei megrendezését sokáig bizonytalanság övezte, mivel a támogatási lehetőségek nagyon lassan kezdtek csak körvonalazódni. Emiatt a fesztivál eddigi igazgatója vissza is lépett. Ám a bizonytalanság után egy jól ismert pataki öregdiák, aki vállalkozásán keresztül az előző években is nagylelkű és megbízható támogatója volt a fesztiválnak, kiállt a meggyőződése mellett, miszerint a Zempléni fesztivál hagyományát muszáj folytatni. Ezt a hitvallását tettel is megerősítette: igen jelentős összeget ajánlott fel a fesztiválnak magánvagyonából. E történésekkel párhuzamosan Hollerung Gábor művészeti vezető szerepe mellé magára vállalta a fesztivál megszervezésének teljes felelősségét, a fesztiváligazgatói feladatokat is.

Emellett az érintett települések mindegyike anyagilag szintén hozzájárul a fesztivál szervezéséhez, valamint a kormány is jelezte támogatási szándékát. Magyarországon ez a fajta osztott teherviselés úttörő kezdeményezés, a fesztivál szervezői remélik, hosszú távon is gyökeret tud ereszteni a kultúrafinanszírozás területén.

A Zempléni fesztivál célja a fenntarthatóság és a továbbfejleszthetőség. – Bízunk benne – mondta Hollerung Gábor –, hogy évről évre még színesebb, még gazdagabb, még változatosabb, még több műfajt, koncertet, színházi előadást, táncot, kiállítást, gyerekprogramot felvonultató, a turizmussal egyre szorosabban összefonódó fesztivállá válunk.

A részletes program a Zempléni fesztivál honlapján érhető el.