fesztiválNyíregyházazsinagógagasztronómia

Különleges fogásokkal zárják a nyarat Nyíregyházán, de a látogatók olyan helyekre is beléphetnek, ahová máskor soha

Idén augusztus 31-én ismét megrendezik a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Zsidó Gasztronómiai Fesztivált a nyíregyházi zsinagógában. Kiállításmegnyitó, zsidó folklórt bemutató előadás, interaktív tárlatvezetés, könyvbemutató és persze kulináris élvezetek.

Munkatársunktól
Forrás: MTI2025. 08. 09. 17:15
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A zsidó gasztronómia fesztivál egyik célja az, hogy közelebb vigye a zsidó kultúrát a többségi társadalomhoz és elősegítse a hagyományok továbbadását, a kulturális identitás megerősítését. A fesztivál a szervezők szerint arra is lehetőséget teremt, hogy a résztvevők jobban megértsék, mit jelent ma zsidónak lenni nemcsak vallási, hanem kulturális, közösségi értelemben is.
 

Zsidó Gasztronómiai Fesztivál
A Zsidó Gasztronómiai Fesztivál részletes programja. Forrás: Facebook

Az esemény középpontjában olyan kulturális események állnak, mint Szinetár Miklós Kossuth-díjas színházi-, opera-, televíziós- és filmrendező Szinetár 3. című könyvének bemutatója vagy a Jándi Dávid festő örökségéből nyíló kiállítás. A kiállításmegnyitó után a résztvevők egy interaktív tárlatvezetésen ismerhetik meg a zsinagóga történetét, de olyan rejtett, különleges helyekre is bepillantást nyerhetnek, ahová a mindennapokban nincs lehetőség belépni.

A fesztiválon a Kérdezd a rabbit! című programon Deutsch Pétert, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) Bethlen téri rabbiját is kérdezhetik a résztvevők, Deutsch-Fehérváry Mercédesz pedig a kóser konyha titkaiba avatja be a látogatókat. A zsidó konyha ízeit és illatait megtapasztalva az érdeklődők a szervezők szerint átélhetik a zsidó otthonok és a hagyományos családi együttlétek hangulatát.

A Kulturális zenei kavalkád elnevezésű programon fellép a Zs-Faktor-Debreceni Zsidó Hitközségi kórus és az Ávinu együttes is, amelynek tagjai tradicionális zsidó dallamokat szólaltatnak meg. A rendezvény utolsó programján is a zenéé lesz a főszerep: este hattól A szív dalai címmel tart nyárbúcsúztató koncertet Karin Sarkisjan, Nógrádi Gergely és Teszter Nelli.

A III. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Zsidó Gasztronómia fesztivál programjai ingyenesek lesznek, emellett a Nyíregyházi Zsidó Hitközség minden látogatónak két kóstolójegyet is biztosít. A program a Mazsihisz támogatásával valósul meg.

Borítókép: A nyíregyházi zsinagógában (Forrás: Facebook)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Veér Gyula
idezojelekKapu Tibor

Majoros Péter és a Való Világ

Az elmúlt hetekben két személlyel foglalkozott a legtöbbet a média, Kapu Tiborral és Majoros Péterrel, alias Majkával.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.