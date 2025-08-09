Különleges fogásokkal zárják a nyarat Nyíregyházán, de a látogatók olyan helyekre is beléphetnek, ahová máskor soha

A zsidó gasztronómia fesztivál egyik célja az, hogy közelebb vigye a zsidó kultúrát a többségi társadalomhoz és elősegítse a hagyományok továbbadását, a kulturális identitás megerősítését. A fesztivál a szervezők szerint arra is lehetőséget teremt, hogy a résztvevők jobban megértsék, mit jelent ma zsidónak lenni nemcsak vallási, hanem kulturális, közösségi értelemben is.



A Zsidó Gasztronómiai Fesztivál részletes programja. Forrás: Facebook

Az esemény középpontjában olyan kulturális események állnak, mint Szinetár Miklós Kossuth-díjas színházi-, opera-, televíziós- és filmrendező Szinetár 3. című könyvének bemutatója vagy a Jándi Dávid festő örökségéből nyíló kiállítás. A kiállításmegnyitó után a résztvevők egy interaktív tárlatvezetésen ismerhetik meg a zsinagóga történetét, de olyan rejtett, különleges helyekre is bepillantást nyerhetnek, ahová a mindennapokban nincs lehetőség belépni.

A fesztiválon a Kérdezd a rabbit! című programon Deutsch Pétert, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) Bethlen téri rabbiját is kérdezhetik a résztvevők, Deutsch-Fehérváry Mercédesz pedig a kóser konyha titkaiba avatja be a látogatókat. A zsidó konyha ízeit és illatait megtapasztalva az érdeklődők a szervezők szerint átélhetik a zsidó otthonok és a hagyományos családi együttlétek hangulatát.

A Kulturális zenei kavalkád elnevezésű programon fellép a Zs-Faktor-Debreceni Zsidó Hitközségi kórus és az Ávinu együttes is, amelynek tagjai tradicionális zsidó dallamokat szólaltatnak meg. A rendezvény utolsó programján is a zenéé lesz a főszerep: este hattól A szív dalai címmel tart nyárbúcsúztató koncertet Karin Sarkisjan, Nógrádi Gergely és Teszter Nelli.

A III. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Zsidó Gasztronómia fesztivál programjai ingyenesek lesznek, emellett a Nyíregyházi Zsidó Hitközség minden látogatónak két kóstolójegyet is biztosít. A program a Mazsihisz támogatásával valósul meg.

Borítókép: A nyíregyházi zsinagógában (Forrás: Facebook)