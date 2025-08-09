Folytatódik az év egyik legnagyobb horrorsikere

2000-ben a Végső állomás már csupán a rendkívül eredeti alapötlete miatt is hatalmas sikerfilmmé vált. A történetben egy fiatal srácnak látomása támad egy repülőn ülve még felszállás előtt arról, hogy le fog zuhanni, a hatalmas pánik hatására pedig több utas is leszáll a gépről, amely nem sokkal később valóban felrobban. A túlélők azonban nem lélegezhetnek fel sokáig, sorra elhullanak rejtélyes balesetek során, azaz az alkotásban nem egy szörny vagy egy sorozatgyilkos, hanem maga a halál szedi az áldozatait.

Imádták a rajongók a Végső állomás legutóbbi részét. Forrás: TMDB

Készült is hozzá négy jobb-rosszabb folytatás, amelyben mindig egy tömegszerencsétlenséget követően az életben maradtak abszurdabbnál abszurdabb szituációkban vesztették el az életüket, majd 2011-ben jegelték a sztorit. Manapság azonban divatja van az ezredforduló körüli horrorok feltámasztásának, a Sikoly is új lendületet kapott, de nemrég mutatták be a Tudom, mit tettél tavaly nyáron új részét is és tavasszal debütált a mozikban a Végső állomás 6., Vérvonalak alcímet viselő epizódja. És meglepően jó lett, képes volt a korábbi részek formuláját rendkívül kreatívan megújítani, miközben azok fekete humorát ügyesen megőrizte. A rajongók nagy része egyet is ért abban, hogy a második része óta nem készült ennél jobb etap.

Az alkotókat is meglepte a Végső állomás legutóbbi részének sikere

Az ötvenmillió dolláros költségvetés világszerte több mint 280 milliót fialt, a készítők úgy meglepődtek a sikeren, hogy pár héttel elhalasztották a film digitális megjelenését, hogy minél többen nézzék még meg moziban, így nem csoda, hogy máris bejelentették a folytatást.

A produkcióról még nem sokat lehet tudni azt leszámítva, hogy a Vérvonalak társírója, Lori Evans Taylor is részt vesz a szkriptben, illetve ugyanazok a producerek dolgoznak majd rajta, mint az előző részen.

Borítókép: Végső állomás: Vérvonalak (Forrás: TMDB)