Különleges programokkal készültek az állatkertek erre a napra

A magyar állatkertek számára különleges nap augusztus 9. ugyanis ez az állatkertek napja. A dátum nem véletlen, hiszen ezen a napon 159 éve, 1866-ban nyílt meg hazánk első állatkertje, a Budapesti Állat- és Növénykert. Az évforduló évforduló nem csak a fővárosi állatkertnek különleges nap, ugyanis ilyenkor országszerte lehet találni különböző programokat az állatkertekben. Így ezen a kiemelt, idén szombati napra eső alkalmon érdemes lehet a családdal, a párunkkal, barátainkkal, vagy akár egyedül is felfedezni az állatvilág különleges egyedeit, eltölteni egy izgalmas napot a világ legkülönlegesebb állatai között és közelről megfigyelni őket. Mindehhez még utazni sem kell sokat, hiszen hazánkban rengeteg kisebb-nagyobb állatkert található, amelyekben mind ritka és nem mindennap látható őshonos, vagy különleges más országokban megtalálható állatokkal várják a kikapcsolódásra vagy akár tudásra szomjazó gyermek és felnőtt látogatókat egyaránt.

Idén is izgalmas programokat tartogat az állatkertek napja Fotó: MTI/Kovács Attila

Állatkertek napja a budapesti állatkertben

A Fővárosi Állat- és Növénykert a világ egyik legrégebbi állatkertje, idén 159 éves. Az évforduló alkalmából augusztus 9-én a szokásos nyári élményprogramok mellett több, a születésnaphoz kapcsolódó külön programmal is készültek.

Az állatkert az érdeklődők számára szervez több vezetett sétát, amelyekre az Információs asztalnál lehet jelentkezni. Az egyik séta a növényvilág rejtelmeibe enged betekintést, míg a többi útvonal az állatkert történéseiről és történelméről mesél.

A gyermekeknek és a gyermeklelkű felnőtteknek rendeznek szülinapi torta keresőjátékot ajándékokért. A játékhoz szükséges kalandlapot, amely minden szükséges információt tartalmaz, az információs asztalnál lehet felvenni.

A gondozók játékos világtérképpel és kártyás memóriajátékkal is igyekeznek interaktívabbá és informatívabbá tenni a kicsiknek és a nagyoknak az állatkerti élményt. Mindemellett kézműves asztal is várja az alkotni vágyókat.

Az állatkertbe a jeles alkalomon több kitelepülés is lesz:

Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány szűrővizsgálatokat tart.

A BRFK Bűnmegelőzési Osztálya egy izgalmas, interaktív történeten keresztül megismerteti az érdeklődőket az állatvédelem és a felelős állattartás alapelveivel.

A HungaroMet a Környezetvédelmi Igazgatóságról a HungAIRy és az Ökocímke tevékenységhez kötődő játékokkal, foglalkoztatókkal érkezik.

Az Immunovet tesztekkel és kvíz kérdésekkel készül standjukon apró ajándékokért.

A Gardena pedig játékos vizes ügyességi feladatokkal készül.