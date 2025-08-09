állatkertállatokállatkertek

Különleges programokkal készültek az állatkertek erre a napra

Az állatkertek napja alkalmából számos programmal készülnek az érdeklődőknek. Hazán állatkertek mindig izgalmas kikapcsolódást nyújtanak a családok számára, azonban most még izgalmasabb lehetőségek várják a kicsiket és a nagyokat.

Erős Hunor
2025. 08. 09. 14:31
Fotó: MTI/EPA/PAP/Maciej Kulczynski
A magyar állatkertek számára különleges nap augusztus 9. ugyanis ez az állatkertek napja. A dátum nem véletlen, hiszen ezen a napon 159 éve, 1866-ban nyílt meg hazánk első állatkertje, a Budapesti Állat- és Növénykert. Az évforduló évforduló nem csak a fővárosi állatkertnek különleges nap, ugyanis ilyenkor országszerte lehet találni különböző programokat az állatkertekben. Így ezen a kiemelt, idén szombati napra eső alkalmon érdemes lehet a családdal, a párunkkal, barátainkkal, vagy akár egyedül is felfedezni az állatvilág különleges egyedeit, eltölteni egy izgalmas napot a világ legkülönlegesebb állatai között és közelről megfigyelni őket. Mindehhez még utazni sem kell sokat, hiszen hazánkban rengeteg kisebb-nagyobb állatkert található, amelyekben mind ritka és nem mindennap látható őshonos, vagy különleges más országokban megtalálható állatokkal várják a kikapcsolódásra vagy akár tudásra szomjazó gyermek és felnőtt látogatókat egyaránt.

Budapest, 2025. június 12.A Fővárosi állatkertek napjaÁllat- és Növénykert április 13-án született két tigriskölyke és anyjuk, Agnes kifutójukban a sajtóbemutatón 2025. június 12-én.MTI/Kovács Attila
Idén is izgalmas programokat tartogat az állatkertek napja Fotó: MTI/Kovács Attila

Állatkertek napja a budapesti állatkertben

A Fővárosi Állat- és Növénykert a világ egyik legrégebbi állatkertje, idén 159 éves. Az évforduló alkalmából augusztus 9-én a szokásos nyári élményprogramok mellett több, a születésnaphoz kapcsolódó külön programmal is készültek.

Az állatkert az érdeklődők számára szervez több vezetett sétát, amelyekre az Információs asztalnál lehet jelentkezni. Az egyik séta a növényvilág rejtelmeibe enged betekintést, míg a többi útvonal az állatkert történéseiről és történelméről mesél.

A gyermekeknek és a gyermeklelkű felnőtteknek rendeznek szülinapi torta keresőjátékot ajándékokért. A játékhoz szükséges kalandlapot, amely minden szükséges információt tartalmaz, az információs asztalnál lehet felvenni.

A gondozók játékos világtérképpel és kártyás memóriajátékkal is igyekeznek interaktívabbá és informatívabbá tenni a kicsiknek és a nagyoknak az állatkerti élményt. Mindemellett kézműves asztal is várja az alkotni vágyókat.

Az állatkertbe a jeles alkalomon több kitelepülés is lesz:

  • Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány szűrővizsgálatokat tart.
  • A BRFK Bűnmegelőzési Osztálya egy izgalmas, interaktív történeten keresztül megismerteti az érdeklődőket az állatvédelem és a felelős állattartás alapelveivel.
  • A HungaroMet a Környezetvédelmi Igazgatóságról a HungAIRy és az Ökocímke tevékenységhez kötődő játékokkal, foglalkoztatókkal érkezik.
  • Az Immunovet tesztekkel és kvíz kérdésekkel készül standjukon apró ajándékokért.
  • A Gardena pedig  játékos vizes ügyességi feladatokkal készül.

A különleges programok mellett a megszokotthoz hasonlóan mindenkit várnak az állatkertben bolygónk legkülönlegesebb állatai.

Emmen, 2024. november 15. Újszülött nőstény víziló fekszik anyja mellett a Wildlands Adventure Állatkertben, a hollandiai Emmenben 2024. november 15-én. MTI/EPA/ANP/Jaspar Moulijn
Fotó: MTI/EPA/ANP/Jaspar Moulijn

 

A vidéki állatkertekbe is érdemes ellátogatni

Nem csak Budapesten találkozhatnak az állatvilág iránt érdeklődők olyan állatkerttel ami az érdekes és sokszínű állatvilágot bemutatja. A Vidéki nagyvárosokban is találkozni lehet bolygónk különleges élővilág, míg a kisebb állatkertekben igazán testközelből lehet megfigyelni a hazai állatvilág és néhány külföldön őshonos faj életét.

A nyíregyházi állatkertnem csak azért lehet különleges a látogatók számára, mivel több mint 500 fajt, valamint 5 ezer egyedet lehet megtekinteni, hanem azért is mert egy nagyon különleges része is van ennek az állatkertnek. 

Ugyanis itt található a Jégvilág, amelyet tavaly adtak át a nagyközönségnek.

Ebben az Európában is egyedülálló technikai megoldásokkal épített komplexumban találhatóak az olyan állatok, mint a jegesmedve vagy  a királypingvinek. De itt található még a Zöld piramis is amely egy őserdő és egy ócenárium egyben.

A győri Xantus János Állatkert is egy népszerű célpont az állatok iránt érdeklődők körében. A állatkertben mintegy 1400 lakó várja a látogatókat, amelyek 150 különböző fajba tartoznak. 

Olyan ritka állatokkal lehet itt találkozni, mint a  szibériai tigris, a fehér oroszlán vagy az albínó kenguru.

Különlegessége még az állatkertnek, hogy 2019-ben érkeztek veszélyeztetett afrikai vadkutyák is és ezért tavaly csatlakoztak egy európai tenyésztési programhoz, amelynek célja a visszatelepítés.

A debreceni állatkert mintegy 170 faj 900 állatának ad otthont. Köztük vannak olyan ritka fajok példányai is, mint az abesszin szarvasvarjú, amely Európában mindössze nagyjából 42 intézményben található meg. De szintén a lakók között van az igazi ritkaságnak számító Palawan leopárdmacska is, amelynek az állatkert indított európai tenyésztési programot.

A nagy állatkertek mellett ott vannak a kisebbek is, amelyekben még közvetlenebb módon lehet megcsodálni az állatokat. Egy ilyen állatkert többek között a komlói Mini zoo is. Az állatkertben nagyjából 60 állatfaj mintegy 150 egyedét lehet megtekinteni, sőt egyes állatokkal az élmény nem merül ki a nézésükben. 

Az állatkert fő profilja ugyanis az állatokkal való közvetlen kapcsolat, ezért az állatok nagy része etethető, simogatható, sőt bizonyos esetekben sétáltatható is.

Az állatkertben – ahol csak olyan állatot tartanak, amelynek jólétét biztosítani tudják – több mentett állat is él.

@rakossy95 #maki #fox #animalsoftiktok #animallover #wildlife #wildanimals #zoo #zooanimals #állatok #róka #állatsimogató #minizoo #minizookomló #minizookomlo @Mini ZOO Komló #állatkert #lemur #ringtailedlemur #ringtail #monkey #bluefox ♬ we fell in love in october - girl in red

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/EPA/PAP/Maciej Kulczynski)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

