Négy év csúszás után fapados Biodóm mellett döntött a főváros

A Fővárosi Állat- és Növénykertben (FÁNK) található biodómot már 2021-ben át kellett volna adnia a fővárosnak. Ígéretek szerint a buborékszerkezetű létesítmény négy év csúszással ez év végére megnyílhat a látogatók előtt, ám az eredeti tervektől jelentősen eltérve, mindössze 350 millió forint ráfordítással. A legutóbbi becslések szerint 46 milliárd forintra is rúghat mostanra az épület befejezése, az állatkert vezetősége 20 milliárddal számol. Ezt a pénzt sem tudják kigazdálkodni, a baloldali vezetésű főváros pedig erre nem hajlandó forrást biztosítani. Tarlós István korábbi főpolgármester annak idején a projektre 6 milliárdot hagyott a kasszában, az állam is hozzájárult volna 7 milliárd forinttal, de Karácsony Gergely nem volt hajlandó erről tárgyalni, az összes költséget az államra akarta volna tolni. Így a főváros politikai csatározása miatt az állatkert és Budapest szégyene lett a Biodóm, az ügy vesztesei pedig a magyar családok.

Még mindig rengeteg a kérdőjel a Biodóm körül (Forrás: Facebook)

Ha a főpolgármesteren múlt volna a Biodóm az enyészetté vált volna, szerencsére az állatkert ezt nem hagyta, rendre bérbe adta az épületet, ami bevételt termelt az intézménynek.

A Biodóm sorsa még mindig kérdéses

Sós Endre, az intézmény természetvédelmi és állategészségügyi igazgatója egy sajtóbeszélgetésen elmondta, hogy a helyszínen egy városi oázist szeretnének létrehozni, növényekkel és állatokkal, ezt 350 millió forintból meg tudják oldani. Hozzátette: annak nem látják realitását, hogy a beruházás egy-két éven belül befejeződhetne az eredeti terveknek megfelelően. Ha a főváros nem is, más rendezvényszervező cégek kiváló lehetőséget láttak az építményben, utóbbi két évben sorra vették bérbe időszakos kiállításokra. Az Őslény körút című dinoszaurusz makett kiállítást másfél hónap alatt 46 ezren látogatták meg a borsos jegyárak ellenére.

A Biodóm tavalyi kiadásai mintegy 1,15 milliárd forintot tettek ki, a bevételek elérték a 710 millió forintot.

Mindez azt mutatja, hogy van közösségi igény egy ilyen típusú attrakcióra az állatkertben. Ezért is fájó, hogy Karácsony Gergely elutasította a befejezést, és elkaszálta az eredeti tervek megvalósítását. Ráadásul még Bősz Anett korábbi főpolgármester-helyettes azt a döntést hozta, hogy a fővárosi önkormányzat az épület számláit sem fizeti ki a továbbiakban. Úgy gondolta, hogy ezt a projektet teljes egészében a kormánynak kellene finanszíroznia. Tarlós István egy korábbi interjúban úgy lapunknak fogalmazott: a Biodóm soha nem volt állami projekt, hanem az állam egy fővárosi, még pontosabban állatkerti projektet finanszírozott. Jelezte, hogy a Bio­dóm az állatkert kezdeményezése volt, amit a Fővárosi Közgyűlés is elfogadott, és a projektet a kormány két alkalommal is pénzügyi támogatásban részesítette – egyszer 25 milliárddal, majd később Persányi Miklós korábbi főigazgató kezdeményezésére további 19 milliárd forinttal.

Különleges attrakciókat kaszáltak el

Visszatérve az eredeti tervekhez: korábban nagy testű állatok, mint orrszarvúk, elefántok, csimpánzok is beköltöztek volna a Biodómba és különleges tengeri állatok is érkeztek volna. Ezek a tervek egyelőre nem valósulhatnak meg, ellenben növények mellett a nagy szikla belsejében található állatbemutató kerülhet át.

Az induló tervek között az akvárium is szerepelt, a szerkezetnek azonban időközben lejárt a garanciája az ügy elhúzódása miatt. Az akvárium elvileg működőképes, de a beüzemelés hatalmas költségekkel járna, miközben az üzemeltetés is havi többmilliós tétel. Az állatkert így ezt nem tudja bevállalni.

A FÁNK az egyik legtöbbet látogatott intézmény Budapesten, tavaly kiváló évet is zárt. Az 1,2 millió látogató az elmúlt húsz év egyik legjobb adata, miközben a szintén az intézményhez tartozó margitszigeti vadasparkban is kétszázezren voltak. Az intézmény bruttó bevétele 2024-ben több mint 5,2 milliárd forint volt, ennek mintegy kétharmadát az állatkert termelte ki. A főváros iparűzésiadó-bevételei egyre nőnek, ráadásul kiderült az is, hogy a fővárosnak van több tízmilliárd forintja a szeméttel teli Rákosrendező megvásárlására, arra viszont nem költenek, hogy egy majdnem kész projektet befejezzenek egy fővárosi tulajdonú intézményben.

Borítókép: A Biodóm Budapesten (Fotó: Kurucz Árpád)