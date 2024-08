Elkezdődött az ország egyik legsokszínűbb művészeti fesztiválja, a Zempléni fesztivál

Gershwin Rhapsody in Blue, Sztravinszkij A tűzmadár-szvit és Weiner Szvit, magyar népi táncok című műve hangzott el a Zempléni fesztivál nyitókoncertjén a Budafoki Dohnányi Zenekar (BDZ) előadásában tegnap este. Számos hangversennyel, formációval képviselteti magát a zenekar a fesztiválon, hallhatja őket a közönség Sátoraljaújhelyen és Szerencsen is. A tavaly nagy sikerrel bemutatkozó BDZ Kamaraműhely Pálházán ad hangversenyt, de fellép még a BDZ á la cARTe, a Trüffel Kvartett, illetve az idén Liszt-díjban részesült Corpus Harsona Kvartett is. Az Esti jazz sorozatban pedig Fellegi Anna, a zenekar hegedűse lép színpadra, aki már évek óta elkápráztatja a közönséget énekesként is.

A komolyzenei hangversenykínálat a Zempléni fesztivál egyik fő profilja Forrás: Facebook

A Zempléni fesztivál programja

A Zempléni fesztivál művészeti vezetője és fesztiváligazgatója, Hollerung Gábor lapunknak elmondta, hogy nem újdonságokkal készülnek, hanem folytatják azt az utat, amely során kialakult a fesztivál struktúrája, műfaji sokszínűsége és programkínálata.

– Ezeket igyekszünk megtölteni aktuális, új és érdekes produkciókkal – hangsúlyozta a fesztiváligazgató. – Több olyan előadás lesz, amelyhez hasonló nem volt az elmúlt esztendőkben. A komolyzenei hangverseny-kínálat az egyik legerősebb profilja a fesztiválnak, már csak rezidens együttese, a Budapesti Dohnányi Zenekar miatt is. Három szimfonikus koncerttel kezdi a fesztivált a BDZ és kisebb együttesei is fellépnek. A világzenétől kezdve a jazz és populáris műfajok nagy számmal lesznek jelen, amelyek reményeink szerint örömet szereznek a közönségnek.

Lesznek színházi produkciók, kiállítások és néptánc is. A záróhangversenyen a Liszt Ferenc Kamarazenekar egykori vezetője, a tavaly elhunyt fesztiválalapító, Rolla János emléke előtt tisztelgünk. A két hétvégén nagyobb a műsorkínálat, de hét közben is érdekes programok várják a közönséget. Érdemes figyelni a honlapunkat, ahol minden információ megtalálható – tette hozzá Hollerung Gábor.